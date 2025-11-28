AI取引の透明性を実現するVCP v1.0を発表

VeritasChain株式会社VeritasChain

※本件リリースは BusinessWire を通じてグローバルにも配信されています。(https://www.businesswire.com/news/home/20251126171479/en/VSO-Unveils-VCP-v1.0-a-First-of-Its-Kind-Cryptographic-Audit-Protocol-to-Restore-Trust-in-AI-Driven-Markets)

VeritasChain Standards Organization（VSO、日本発の国際標準化団体）は、AI駆動型およびアルゴリズム取引システムに対し、数学的に証明可能な透明性を提供する暗号学的監査プロトコル「VeritasChain Protocol（VCP）v1.0」のグローバルリリースを発表しました。

VCP v1.0とは

VCPは、従来の改ざん可能なサーバーログを“暗号証明に基づく監査証跡”に置き換え、監督当局・ブローカー・取引所・トレーディング企業が「信頼ベースの監督」から「検証ベースの監督」へと移行できる基盤を提供します。

詳細を見る :https://veritaschain.org

■ なぜ今、VCPが必要なのか

VCP v1.0 4つの主要な柱

世界の市場インフラは、2024～2025年にかけて大きな転換点を迎えています。

・80社以上のプロップトレーディング企業が破綻

・AI・高リスク金融商品の規制強化

・EU AI Act（2026年発効）およびMiFID II（RTS 25/27/28）の透明性義務

・年間20兆ドル規模のアルゴリズム取引における透明性不足

VCP v1.0は、AIシグナルの生成からリスク管理、注文送信、最終約定までを暗号学的に検証可能とする“エンドツーエンド監査基盤”を提供します。

■ VeritasChain Protocol (VCP) v1.0 概要

VCP v1.0 暗号学的監査証跡フロー

VCP v1.0は、国際規制要件との整合性を前提とした監査アーキテクチャで構成され、以下の4つを主要な柱としています。

1. 暗号学的証跡チェーン（Cryptographic Chain of Evidence）

UUIDv7、RFC 8785（正規化JSON）、RFC 6962（Merkle Tree）などを利用し、任意の改ざんが即座に検知可能。

2. 全ライフサイクル監査

AI判断、ガバナンス情報、リスクチェック、注文送信、約定までをSIG／ORD／ACK／EXE／REJ／CXLのイベント体系で一貫記録。

3. 精度保証データモデル

金額・数量を「文字列形式」で保存することで、監査等級の数値精度を担保。

4. 階層型コンプライアンスモデル

Platinum / Gold / Silverの3段階で、取引所～リテール環境まで幅広く対応。

■ 国際規制との整合性（Compliance by Design）

国際規制との整合性（Compliance by Design）EU AI Act（高リスクAI）

VCP-GOVはモデルID、ハッシュ、重要因子、信頼スコア、承認履歴を記録し、Article 12/13の透明性義務に対応。

MiFID II（RTS 25/27/28）

ClockSyncStatus、スリッページ、レイテンシ、実行価格など不変メタデータにより、時刻同期・ベストエグゼキューション監査を支援。

GDPR（忘れられる権利）

Crypto-Shredding方式により、暗号鍵破棄で個人データを実質的に消去可能。

■ VCPが支援するステークホルダー

取引所・ダークプール

課題：内部化・フロントランニング疑惑、マッチングの不透明性

解決：板情報を公開せず価格時間優先を暗号学的に証明

FX/CFDブローカー

課題：スリッページ論争、執行妥当性の疑念

解決：実行価格・レイテンシなど不変データに基づく検証

プロップファーム・リテール型インフラ

課題：支払い紛争、突然の停止、信頼崩壊

解決：第三者が検証可能な監査ダッシュボード

監督当局

課題：不完全・不整合・改ざん可能なログ

解決：機械判読可能な暗号監査ストリームを提供

■ 発表された主要マイルストーン

・VCP v1.0 仕様書（英語／日本語／中国語）公開

・VCP Explorer API v1.1公開

・VC-Certified プログラム開始

・パイロット導入3社（NDA下）

・SDK（複数言語）をGitHubで公開

■ 認証制度に関する重要な注意（Certification Scope）

VC-Certifiedは「VCP仕様への技術的準拠のみ」を証明する制度であり、

財務健全性やライセンス取得状況、投資価値などは一切保証しません。

VSOは厳格な非推奨・中立性ポリシーに基づき、個別企業の評価を行いません。

■ VeritasChain Standards Organization (VSO) について

VeritasChain Standards Organization（VSO）は、アルゴリズム取引における透明性・公正性・安全性の確立を目的とする日本発の国際標準化団体です。

“Encoding Trust in the Algorithmic Age”（信頼をコード化する）を使命に、

VCP標準の策定と、ISO/TC 68（金融サービス）との整合性確保を進めています。

本部：東京

Website：https://veritaschain.org

GitHub：https://github.com/veritaschain

Press Kit：https://veritaschain.org/press

【お問い合わせ先】

VeritasChain Standards Organization (VSO)

広報担当：media@veritaschain.org