事業用地取得に関するお知らせ（大田区大森東）

株式会社THEグローバル社(https://www.the-g.co.jp/)は、東京都大田区大森東において事業用地を取得しましたのでお知らせいたします。

本物件は、京急本線「大森町」駅から徒歩７分に位置し、「品川」駅や「横浜」駅といった主要ターミナルへ乗り換えなしでアクセスできる、優れた交通利便性を備えております。

さらに、羽田空港へのアクセスも良好で、出張や旅行の多い方にも利便性の高い立地です。周辺は静かな住宅街であり、商店街や昔ながらの店舗も残るなど、地域のあたたかみを感じられる落ち着いた環境が広がっています。

これらの交通利便性と周辺環境の魅力を最大限に活かし、収益マンション開発を予定しております。

【物件概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141156/table/34_1_dae6d245d64e55cb570910079eff5434.jpg?v=202511290355 ]