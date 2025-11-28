iKON JAY(ジナン）初主演作！日韓共同制作ショートドラマ『斬魂』制作決定

株式会社GOKKO

『ごっこ倶楽部』を運営する株式会社GOKKOは、 韓国の人気ドラマ『鬼宮』や『百人力執事』をはじめ、多数のヒット作品を制作してきたIwill Media Ltd.（所在地：ソウル特別市）と共同で、縦型ショートドラマ『斬魂（ざんこん）』を発表いたします。『斬魂』は、再生数に取り憑かれた人気ストリーマー“カンム”が偶然手に入れた剣をきっかけに女剣士“アラチ”の魂と出会い、現代社会に潜む「鬼物」と戦いを繰り広げるアクションファンタジー作品です。

両国の制作体制による大型共同プロジェクトとして、2026年初旬の世界配信を見据えています。

■作品情報

タイトル：『斬魂』

ジャンル：ファンタジーアクション・ショートドラマ

製作：株式会社GOKKO（日本）／Iwill Media Ltd.（韓国） 監督：アン・ソンゴン

出演：キム・ジナン（iKON）、キム・イェヒョン、趙 世伊（ジョ セイ）、アン・ジェモ、ジェヒョ（Block B）、クララ、キュリ（T-ARA）ほか

配信：2026年初旬予定（POPCORN：日本独占配信／グローバルOTT）

■『斬魂』紹介

韓国発の人気グループ iKON の誇るボーカリスト、キム・ジナンはキャリア初となる主演“カンム”役を爽やかさと確かな表現力で魅力を発揮し初主演とは思えない集中力と繊細な表現で、早くもスタッフから“圧倒的な信頼”を集めています。また、女剣士”アラチ”を演じる新人女優・キム・イェヒョンは、フレッシュさの中に確かな存在感を宿した演技で作品に新たな彩りを加えています。

相対する“人間の欲望”を象徴するメインヴィラン”オドゥクシ二”役を務めるアン・ジェモは、実力派俳優として圧倒的な“黒い存在感”を披露、Block B のジェヒョが朝鮮武士に憑依された”監視者”というミステリアスな役柄を演じています。

また、「ヒミツとカテキョと女子高生」で初主演を終えたばかりのごっこ倶楽部 趙 世伊（ジョ セイ）がジナンを支える相棒”テジュ”役として出演。韓国語を必死に習得しながら奔走する日本人留学生として、日韓共同制作ならではの“カルチャーミックス”な魅力を体現するキーパーソンのキャラクターです。

さらに、『AIFFアジア国際映画祭2024』にて「アジア最優秀女優賞」を受賞したクララ、日韓合作ドラマ『ネビュラ』でも活躍したT-ARA（ティアラ）のキュリが特別出演し、作品に華を添えています。

2025年9月末に韓国での撮影を終え、現在はポストプロダクションが最終段階に突入しています。

完成後は「POPCORN」での日本独占配信に加え、グローバル展開に向けた準備が進んでいます。

■キャスト

キム・ジナン (iKON)キム・イェヒョン

趙 世伊

ジェヒョ(Block B)

アン・ジェモ

クララ

■会社概要

【Iwill Media Ltd.】

所在地：ソウル特別市永登浦区国際金融路2ギル32 18F

代表者：代表取締役 Jeon Yong Ju

事業内容：ドラマ・映画・OTTコンテンツ制作、マネジメント事業

【株式会社GOKKO】

所在地：東京都

代表者：共同代表 代表取締役 田中聡、 代表取締役 多田智

■縦型ショートドラマアプリPOPCORN

縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

あなたの“スキマ”に、“感動”を。縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

“あなたのスキマに、感動を。”をコンセプトに、次世代を担う新進気鋭クリエイターたちによる “濃密なエンタメ”を提供するプラットフォーム。1話1分半～3分程度、冒頭数話を無料視聴とし、その後都度課金にて作品をリリース。世代問わず反響を得てきたGOKKOならではの独自ノウハウを存分に活かし、恋愛・インモラル・青春・コメディなど、ジャンル問わずクリエイターの個性が輝く作品を展開中。

・仕様：iOS版、Android版

・料金：無料DL ※アプリ内課金あり

・動作環境予定：iOS17以降 Android12以降

■株式会社GOKKO

今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。

次世代エンターテインメントリーダーが集うクリエイティブカンパニー、株式会社GOKKO。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」は、2021年5月に6人で結成。2022年に株式会社GOKKOを設立し、企画／脚本／撮影／編集／投稿／マーケティングまでをワンチームで一気通貫する世界水準の制作体制を確立しました。これまでに4,000本超の作品を制作・投稿。累計再生数は100億回超、SNS総フォロワー数は560万人超*を突破しショートドラマ領域で国内トップクラスの到達規模を継続しています。

*共同アカウントを含む