ベトナムを代表する消費財小売企業SAIGON CO.OPと食品安全分野における戦略的パートナーシップに関するMOUを締結

一般財団法人食品安全マネジメント協会（JFSM）は、ベトナムを代表する消費財小売企業であるSaigon Union of Trading Co-operatives（SAIGON CO.OP）と、食品安全分野における戦略的パートナーシップに関する覚書（MOU）を締結しました。

本MOUは、日本発の食品安全マネジメント規格であるJFS規格を活用し、SAIGON CO.OPの食品関連サプライチェーンにおける食品安全の向上と商業交流を、SAIGON CO.OPの強力なネットワークと、JFSMがもつ日本の食品安全管理の知見を活かして、両者で協働し推進することを目的としています。



署名式は、2025年11月11日、ホーチミン市のSAIGON CO.OP本部の会議ホールにて執り行われました。式典では、JFSM理事長 小谷雅紀とSAIGON CO.OP副ゼネラルディレクター Dương Minh Quang（ドゥオン・ミン・クアン）氏とともに、立会人としてホーチミン市食品安全局 副局長 Le Minh Hải（レ・ミン・ハイ）氏とホーチミン市工業貿易局 副局長Nguyễn Nguyen Phương（グエン・グエン・フオン）が出席し、今後の協力に向けた期待と抱負を語りました。

会場には、ベトナムの食品関連事業者を中心に約200名が参加しました。JFSMによるJFS規格の概要紹介に加え、ベトナム国内のJFS規格登録認証機関であるVinaCert Certification and Inspection Joint Stock Company（VinaCert）および監査会社のNational Authority for Agro-forestry-Fishery Quality, Processing and Market Development Center（NAFIQPM Center 6）による講演も行われ、JFS規格の普及に向けた情報発信が行われました。

今後、JFSMとSAIGON CO.OPはこのパートナーシップを通じ、急速に成長するベトナム市場において、消費者が安心して食を楽しめる環境を整え、アジア地域における食品安全の新たなモデル構築を目指します。

【団体概要】

団体名：Saigon Union of Trading Co-operatives（SAIGON CO.OP）

所在地：199-205 Nguyen Thai Hoc, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

法定代表者：Nguyễn Anh Đức（グエン・アイン・ドゥック）

設立：1989年

URL：https://www.saigonco-op.com.vn/

概要：ホーチミン市人民委員会の主導により設立されたベトナム最大の小売協同組合ユニオン。スーパーマーケットチェーン『CO.OPmart』など、多様な小売業態をベトナム国内で展開し、地域社会への貢献と持続可能な発展を重視している。

団体名：一般財団法人 食品安全マネジメント協会（JFSM）

所在地：東京都中央区銀座8丁目17番5号 THE HUB 銀座 OCT 605号室

理事長：小谷 雅紀

設立：2016年1月

URL：https://www.jfsm.or.jp/

参考動画：食品安全とJFS規格「JFS規格でつくる仕組み」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FC1PRViN0dY ]

