日本ペットホテル協会株式会社が北区王子神谷店オープン

日本ペットホテル協会株式会社

日本ペットホテル協会株式会社（本社：名古屋市、代表取締役 鬼頭克明）は、ペットホテル＆トリミングサロンONE LUKE（ワンルーク）の新店舗として、11月11日に北区王子神谷店を東京都にオープンすることを発表いたします。

近年、ペット飼育世帯の増加とともに、飼い主の多様なライフスタイルに対応できる質の高いペットケアサービスへの需要が急速に高まっています。特に都市部においては、仕事や旅行の際に安心してペットを預けられる施設への関心が強まっており、単なる預かりサービスを超えた、ペットの心身の健康と快適性を重視したサービスが求められています。

ONE LUKEは、こうした市場ニーズに応えるため、「ペットファースト」の運営姿勢を貫き、誠実な対応と安心できる環境の整備を最重要視しています。同店舗の最大の特徴は、従来の鉄製ケージを一切使用せず、すべて「お部屋」仕様を採用している点です。職人によるオーダーメイドで設計された広めの空間は、「少しでも広く、心地よく過ごしてほしい」という企業の願いを具現化したものです。

トリミングサービスにおいても、単に外見を美しく仕上げることに留まらず、ペットが心地よく過ごせる状態の維持と健康管理を重視した総合的なアプローチを採用しています。これにより、飼い主様とペット双方にとって満足度の高いサービス体験を実現しています。

同社が2023年4月に創業したONE LUKEは、わずか2年という短期間でオープン準備中を含め97店舗に到達し、フランチャイズ加盟応募は200件を超える実績を誇ります。月平均4店舗を超える出店ペースは業界でも注目を集めており、全国規模での多店舗展開が加速しています。

今回の北区王子神谷店オープンにより、東京都内でのサービス展開がさらに充実し、より多くの飼い主様に質の高いペットケアサービスを提供できる体制が整います。

【会社概要】

・会社名：日本ペットホテル協会株式会社

・代表者：鬼頭 克明

・所在地：愛知県名古屋市千種区内山3丁目9-23 3F

・公式HP：https://oneluke.net/

【問い合わせ先】

・担当：日本ペットホテル協会広報部

・電話：0527848416

・メール：japan.pet.hotel@gmail.com