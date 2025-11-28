「ENEOSカード」による緑化推進について

ENEOS株式会社

ENEOS株式会社（以下、ENEOS）は、2001年10月より、個人向けクレジットカード「ENEOSカード」※1会員のお客様が同カードでENEOSサービスステーションをご利用された金額の0.01%を、公益社団法人国土緑化推進機構※2に寄付しております。

本日、2025年度上期分として約2,400万円を贈呈しましたので、お知らせいたします。

今回の贈呈により寄付金の累計は約8億2千万円となり、植林作業、青少年による緑化活動、熱帯林の再生および砂漠化防止など、同機構が実施する様々な環境支援活動の資金に充てられております。

ENEOSは、グループ理念および行動基準において「環境保全」「市民社会の発展への貢献」を掲げており、その一環として本取り組みを積極的に推進してまいります。

※1 トヨタファイナンス発行の「ENEOSカード（C・P・S）」および三菱UFJニコス発行の「ＥＮＥＯＳカード」が対象で、合計会員数が約585万人（2025年9月末時点）のクレジットカード。

※2 国土緑化運動を国民運動として盛り上げ、推進する母体として設けられている社団法人。「緑の募金」等を管理し、全国緑化キャンペーンの推進など森林整備に関する広範な活動を展開する。

活動の詳細は同機構HP（http://www.green.or.jp/bokin/first/used-by）をご覧ください。

＜植樹活動（写真提供 国土緑化推進機構）＞

（間伐の様子：高知県香南市）

（植樹の様子：カンボジア）