株式会社Enny、京王電鉄との共創で“体験型和菓子文化”を発信。オープンイノベーションプログラム「JISOU」に採択

株式会社Enny

株式会社Enny（本社：東京都港区、代表取締役：山本 援、以下「Enny」）は、京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：都村 智史、以下「京王電鉄」）が推進する事）が推進する事業部起点のオープンイノベーションプログラム「JISOU（ジソウ）」において、鉄道事業本部が掲げるテーマ「京王百草園の活性化」に関する課題解決パートナーとして採択されました。

この採択を受け、2025年11月15日（土）～12月7日（日）に開催される京王百草園「紅葉まつり」にて、Ennyの和菓子作りの体験キットを活用し、京王電鉄が11月29日（土）限定で練りきり和菓子作り体験イベントを実施いたします。

■ 日本文化×体験コンテンツで“観光の新しい形”を創出

Ennyは「日本文化を、もっとカジュアルに。」をミッションに掲げ、和菓子を中心とした文化体験を通じて国内外に日本の魅力を発信しています。

今回のプロジェクトでは、若年層やインバウンド層に向けて「つくって味わう」体験を通じた観光価値の向上を目指します。

また、京王百草園の入園者増加や満足度向上を目的に、和菓子作り体験を通じた文化交流の可能性を検証します。

■ イベント概要

動画ガイド付きの「練り切り和菓子作り体験キット」を使用し、初めての方や外国人観光客でも気軽に体験できる設計です。

和の美しさや季節の移ろいを感じるワークショップとして、家族連れやカップル、旅行者など幅広い層が楽しめます。

【開催概要】

開催日：2025年11月29日（土）10:00～16:00（最終受付15:00）

会 場：京王百草園（東京都日野市百草560）

定 員：30名（先着順／園内にて整理券販売）

参加費：1,000円（税込・現金支払いのみ）

■ Enny代表コメント

「和菓子は、見て美しく、作って楽しい。

今回の取り組みを通じて、世代や国籍を超えた“体験型の日本文化”を広げていきたいと考えています。」

- 株式会社Enny 代表取締役 山本 援

■ 今後の展望

今回の実証を皮切りに、文化体験を起点とした地域活性モデルの確立を目指します。

Ennyは今後も、観光施設・自治体・企業との連携を通じて、和菓子を軸にした文化体験プログラムの開発・提供を拡大してまいります。

【株式会社Ennyについて】

所在地：東京都港区虎ノ門4丁目3番地1号 城山トラストタワー27階

代表者：代表取締役 山本 援

設立：2021年11月

事業内容：和菓子の企画・制作・販売、体験キット開発、文化体験イベントの企画運営

URL：https://enny.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Enny 広報担当

E-mail：info@enny.jp

URL：https://enny.jp/

※京王電鉄株式会社によるJISOU採択案件リリースはこちら：https://www.keio.co.jp/railroad/keio-open-innovation/