自然が導くケアを、きらめく季節に。BIRKENSTOCK CARE ESSENTIALSから数量限定ホリデーセットが登場。
華やかフェスティブシーズンに向けて、BIRKENSTOCK CARE ESSENTIALSより初めてのホリデーセットが登場いたします。このセットでは、三つのフット＆ボディケアのマストハブアイテムがホリデーらしいパッケージのポーチに入り、大切な人へはもちろん、自分への贈り物にもぴったりです。
ホリデーセットには、人気のフットケアアイテムから選び抜いた一種類と、新作のボディケアアイテム二種類が入っています。それぞれのアイテムは、マインドフルな癒しの時間を目的に、厳選された天然由来成分を配合しています。豊かな香りに満たされるクレンジングから、肌にたっぷりの潤いを与えるボディ用ローション、そして冬の乾燥した足をしっかり保湿するフットバームまで、つま先から体全体を満たすホリスティックな体験をお約束します。リラクシングハンド＆ボディウォッシュ、リラクシングハンド＆ボディローション、そしてナリシングフットバームと、多忙な年末年始にエネルギーを取り戻すかのような時間を楽しめる、心満ちるアイテムを全て揃えたホリデーセットとなっています。
ドイツ製、天然由来成分にこだわり生まれたBIRKENSTOCK CARE ESSENTIALS。きらめくホリデーシーズンに、いたわりの気持ちと共にそっと届ける素敵な贈り物に最適です。数量限定ホリデーセットは、11月28日より、BIRKENSTOCKの直営各店と、公式オンラインにて発売いたします。
BIRKENSTOCK CARE ESSENTIALS ホリデーセット
\6,380 (税込)
数量限定コットンポーチ：
リラクシングハンド＆ボディウォッシュ（50ml）
リラクシングハンド＆ボディローション（30ml）
ナリシングフットバーム（30ml）
商品に関するお問合せ
ビルケンシュトック・ジャパン カスタマーサービス
Tel:0476-50-2626
www.birkenstock.com/jp