自然が導くケアを、きらめく季節に。BIRKENSTOCK CARE ESSENTIALSから数量限定ホリデーセットが登場。

Birkenstock Japan 株式会社

華やかフェスティブシーズンに向けて、BIRKENSTOCK CARE ESSENTIALSより初めてのホリデーセットが登場いたします。このセットでは、三つのフット＆ボディケアのマストハブアイテムがホリデーらしいパッケージのポーチに入り、大切な人へはもちろん、自分への贈り物にもぴったりです。

ホリデーセットには、人気のフットケアアイテムから選び抜いた一種類と、新作のボディケアアイテム二種類が入っています。それぞれのアイテムは、マインドフルな癒しの時間を目的に、厳選された天然由来成分を配合しています。豊かな香りに満たされるクレンジングから、肌にたっぷりの潤いを与えるボディ用ローション、そして冬の乾燥した足をしっかり保湿するフットバームまで、つま先から体全体を満たすホリスティックな体験をお約束します。リラクシングハンド＆ボディウォッシュ、リラクシングハンド＆ボディローション、そしてナリシングフットバームと、多忙な年末年始にエネルギーを取り戻すかのような時間を楽しめる、心満ちるアイテムを全て揃えたホリデーセットとなっています。

ドイツ製、天然由来成分にこだわり生まれたBIRKENSTOCK CARE ESSENTIALS。きらめくホリデーシーズンに、いたわりの気持ちと共にそっと届ける素敵な贈り物に最適です。数量限定ホリデーセットは、11月28日より、BIRKENSTOCKの直営各店と、公式オンラインにて発売いたします。

BIRKENSTOCK CARE ESSENTIALS ホリデーセット

\6,380 (税込)

数量限定コットンポーチ：

リラクシングハンド＆ボディウォッシュ（50ml）

リラクシングハンド＆ボディローション（30ml）

ナリシングフットバーム（30ml）

商品に関するお問合せ

ビルケンシュトック・ジャパン カスタマーサービス

Tel:0476-50-2626

www.birkenstock.com/jp