『人間拡張／ハプティックフィードバック総覧白書2026年版』 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2025年11月28日、『人間拡張／ハプティックフィードバック総覧白書2026年版』の発刊ならびにその概要を発表した。

■ 本白書編纂チームからのご案内

■ キーメッセージ

人間拡張とハプティックフィードバック技術は、次世代産業の最重要テーマとして急速に展開されている。

▼市場規模と成長性

グローバル人間拡張市場は、2024年から2029年にかけて年15.1%の高成長を示す

ハプティックフィードバック医療応用市場は、2024年の6億5,000万米ドルから急拡大中

BCI（脳・コンピュータインターフェース）市場は、2030年までに年10～17%で成長予測

▼産業への波及範囲の拡大

医療・リハビリテーション：AI統合外骨格により脳卒中患者の機能改善速度が32％向上

自動車産業：BMW等がアクティブハプティックステアリングの商用化を開始

建設・防衛・教育など多方面での導入が急加速

ゲーム・エンターテイメント産業での消費者向け統合が進展

▼技術的ブレークスルーの加速

脳コンピュータインターフェース（BCI）：Neuralink等複数社が臨床段階へ移行、2025年末までに重要試験データ報告予定

記憶強化：AI による埋没記憶の完全再建が可能に、遺伝子治療による記憶形成速度の倍速化を実証

認知拡張：脳内AIによる思考先読み、ナノ医薬品による一時的認知強化が実現段階へ

▼規制・倫理フレームワークの策定加速

国家レベルでの規制枠組み策定が進行中

自動車業界では2026年ユーロNCAPテスト対応により安全基準が明確化

ハプティック技術の消費者向け統合が加速、スマートフォン・自動車・医療機器への搭載が本格化

■ 利用シーン

▼医療・ヘルスケア領域（最有望セグメント）

＜ロボット支援手術システム＞

触覚フィードバック統合により、従来比3～4倍の組織操作精度向上

遠隔手術精度維持：AI駆動遅延補正により最大5秒の通信遅延下での正確な手術操作が可能

グローバル テレサージェリー市場は6G通信網の展開に伴い急拡大予測

＜リハビリテーション支援＞

AI統合外骨格：脳卒中患者で機能改善速度32%向上、脊髄損傷患者のリハビリが40%高速化

神経インプラント：完全四肢麻痺患者の直接デバイス操作を実現

AI駆動義肢市場：2024～2029年のCAGR15.9%で成長予測、30億8,000万米ドル市場規模へ

▼自動車産業領域（急速な拡大中）

＜スマートコックピット統合＞

BMW次世代Panoramic iDrive：業界初のアクティブハプティックステアリング搭載

ボタン操作時の触覚フィードバックにより、ドライバーの視線離脱を削減

グローバル自動車タッチスクリーン制御市場：2025年108億米ドル、年6.1% CAGR成長

＜先進運転支援システム（ADAS）統合＞

レーン逸脱警告、衝突リスク通知、適応型クルーズコントロール統合

ハプティック統合により、視覚警告比で迅速で直感的なドライバー対応が実現

▼建設・インフラ産業領域

＜遠隔操作ロボット＞

危険環境（原発、災害現場）での精密作業を安全に実施

労働人口減少への対応として極めて重要なソリューション

遠隔操作精度向上により施工品質の安定化が実現

▼教育・訓練・職業開発領域

＜ハプティック統合VR訓練＞

知識保有率30%向上（従来のデモンストレーション比）

習熟期間の大幅短縮（機械操作、外科手技、スポーツ指導など）

インストラクターの身体感覚をリアルタイム共有、地理的制約を超えた高品質教育を実現

企業のハプティック訓練導入率：向こう5年間で30%増加予測（Deloitte調査）

▼防衛・軍事応用領域

＜兵士装備の高度化＞

米国陸軍TALOSプログラム：年2,000万米ドル投資、エクソスケルトンによる50kg以上装備の快適携行を実現

ハプティックフィードバック統合により、遠隔操作ドローン・無人兵器との相互作用を直感化

戦術的対応速度の向上

▼消費者向けウェアラブル・エンターテイメント領域

＜ゲーミング・VR/AR体験＞

PlayStation 5 DualSenseコントローラー：可変トリガーと触覚フィードバック搭載で没入感を大幅向上

5G低遅延ネットワーク活用のXRゲーミング体験が実装段階へ

ユーザー没入感の向上により、エンターテイメント市場の拡大を牽引

▼認知・記憶拡張領域

＜AI駆動型記憶・認知補完＞

NTT・東京大学共同研究：AI による埋没記憶の完全再建が実現

スタンフォード大学：遺伝子治療による記憶形成速度の倍速化を実証

認知拡張：脳内AIによる思考先読み、ナノ医薬品による一時的認知強化

■ アクションプラン／提言骨子

▼投資戦略の最適化

＜セグメント別の優先投資配分＞

医療・リハビリテーション領域に中期投資を集中（年15.9%成長、市場規模30億ドル規模）

BCI・神経インプラント領域への先行投資強化（約90件の臨床試験進行中、2025年末重要データ報告予定）

消費者向けハプティック応用領域への投資拡大（スマートフォン・自動車市場への搭載が加速）

▼企業・研究機関の連携構築

＜戦略的パートナーシップの形成＞

Human Augmentation Consortium（日本を含む12社・学術機関）への参画拡大

Neuralink、Synchron、Paradromics等BCI先端企業との技術協力強化

医療機器企業とロボティクス企業のクロスセクター統合

▼規制・倫理フレームワークへの対応

＜国家レベルの規制戦略＞

2026年ユーロNCAPテスト対応による自動車ハプティック技術の基準整備

BCI埋め込みデバイスの臨床試験ガイドラインへの適応

記憶・認知拡張技術の倫理委員会設置と独立評価体制の構築

▼技術開発の優先課題

＜注力すべき技術領域＞

低遅延ネットワーク技術（遠隔手術精度維持のためIEEE 1918.1標準対応）

AIドリブン生体信号解析（EEG、HRV、視線、顔表情の統合分析）

ナノスケール医療機器と脳インターフェース統合

記憶・認知補完AIのプライバシー保護と改ざん検証メカニズム

▼人材育成・組織態勢の整備

＜戦略的人材確保＞

神経科学×AI×ロボティクスの融合人材の育成

BCI・神経インターフェース技術者の育成プログラム構築

規制・倫理に精通したコンプライアンス人材の確保

クロスファンクショナルチームの構築（医療、エンジニアリング、倫理、法務）

▼市場獲得・顧客戦略

＜各セグメントでの戦略的ポジショニング＞

医療セクター： 医療機関への導入支援、臨床効果データの蓄積と国際学会での発表

自動車セクター： OEM（BMW、Mercedes-Benz、Audi、Tesla等）との技術サプライ契約獲得

教育セクター： 大学・企業研修機関へのハプティック訓練プラットフォーム販売

防衛セクター： 政府防衛予算獲得、軍事用外骨格・遠隔操作ロボットの契約受注

▼国際市場展開の優先順位

＜地域別戦略＞

北米市場（現在の支配的地位維持）：FDA規制対応の充実化

アジア太平洋地域（高成長市場）：日本、韓国、シンガポール企業との協業強化

欧州市場（規制が厳格）：GDPR対応、規制当局との関係構築

新興市場（段階的成長）：段階的な技術移転・ライセンス展開

■ 推奨読者／ゴール

▼産業・技術アナリスト

人間拡張・ハプティック技術の市場展開スピード、産業への波及範囲を理解

各セグメント（医療、自動車、建設、教育）での最新技術動向とプレイヤーの戦略を把握

投資機会、技術投資ROI、競争優位性の根拠を分析するための情報基盤を構築

▼市場アナリスト

人間拡張市場規模の詳細予測（セグメント別・地域別・技術別）を取得

各産業の導入シナリオ、成長ドライバー、制約要因の深層理解

将来の市場機会と参入戦略の策定に必要な情報を収集

▼経営・ビジネス戦略立案者

新規事業領域の開拓、M&A対象候補企業の発掘、提携戦略の立案に活用

ハプティック技術導入による自社製品・サービスの差別化戦略を検討

国家レベルの規制・倫理フレームワーク対応の事前準備

▼投資家・ベンチャーキャピタル

有望技術領域、フェーズ別の成長見通し、エグジット機会を判断

スタートアップ企業への投資判断の材料を確保

ポートフォリオの地政学的・技術的リスク管理

［以上］

┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

▼ 内容等の詳細は、下記（リンク先）をご参照ください。

人間拡張／ハプティックフィードバック-総覧白書2026年版 製本版

https://www.x-sophia.com/?pid=189570747

人間拡張／ハプティックフィードバック-総覧白書2026年版 PDF版

https://www.x-sophia.com/?pid=189570892

（※ 「PDF版」はeメール／ダウンロードでの納品方法にも対応しています）

● 監修・発行：

発行：一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

● 発刊日

2025年11月28日

■ 法人案内Webサイト（メディア向けのお問い合わせ先）

法人概要

http://www.x-sophia.com/?mode=sk#info

当団体刊行物に関する告知・案内Webサイト

http://www.x-sophia.com/

■ 法人のご紹介

当団体は、前身会社を含め、二十数年に渡り、産業／先進先端技術／経済・経営／IT分野のシンクタンク活動（受託調査／各種レポート刊行／コンサルティング／寄稿・啓蒙活動／講演・講義／カンファランス議長およびセミナー講演）を展開してきた。

このうち、当団体の各種刊行物については、日本・海外の政府系シンクタンク、国内の主要研究所、コンサルティングファーム、産学官連携団体、大学、研究所、大手企業、投資ファンド、ベンチャーなどに納め、多数のご高評をいただき、今日に至っている。延べ、数百巻の刊行実績を持つ。英語版、中国語版を刊行し、対象とする購読層の幅を広げている。

本店・連絡先（お問い合わせ先）

〒140-0004

東京都品川区南品川4丁目4番17号 品川サウスタワー

Tel：03-5843-4365

Fax：03-6856-2861

Mobile:080-8533-9249