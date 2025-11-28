株式会社Ryuki Design（本社：大阪市中央区、代表取締役：緒方隆二）が運営する「バナーアーカイブ」において、掲載しているバナーデザインの登録数が累計16,296件に到達しました。バナーアーカイブは、ジャンルや用途、表現方法を問わず多様なバナーデザインを閲覧できるデザイン資料サイトとして、多くの制作担当者やデザイナーにご利用いただいています。本サイトでは、Ryuki Designが制作したものだけでなく、他社が制作したクリエイティブも含めて幅広い事例を紹介しており、デザインの比較検討や制作の参考に役立つ環境を提供しています。今回の更新により、バナーアーカイブはより多彩なビジュアル表現を確認できるアーカイブとして価値を高め、バナーデザイン領域における情報収集をさらに効率化するプラットフォームとして成長を続けています。

バナーアーカイブ掲載数増加の背景

https://rdbnr.jp/archive/

バナーアーカイブの掲載件数が16,296件に到達した背景には、日々多様化するバナーデザインのニーズと、それに応える形でサイトを継続的に拡充してきた取り組みがあります。デジタル領域では、EC・サービス・キャンペーンなど幅広い用途でバナーが用いられており、業界ごとに求められる表現や情報設計も異なります。そうした違いを視覚的に比較できる環境を整えるため、Ryuki Designでは継続的にデザイン事例を整理し、幅広いジャンルのクリエイティブを掲載してきました。また、バナーアーカイブはRyuki Designが制作したバナーだけでなく、他社が手がけたデザインも多く掲載しています。これにより、制作会社・クリエイターの垣根を越えた多角的なデザイン比較が可能となり、実務に携わるデザイナーや制作担当者にとってより有益な資料として活用されています。ジャンルや利用シーンが広がる中で、バナーアーカイブは総合的なデザイン資料サイトとして成長を続けており、今回の件数増加はその取り組みの成果と言えます。今後も、多様な表現を反映するための更新を継続し、デザインの研究や制作の参考に活用できるサイトとして価値向上を図ってまいります。

多ジャンルのバナーデザインを参照できる価値

https://rdbnr.jp/archive/

バナーアーカイブが提供する大きな価値は、ジャンルや目的を問わず多様なバナーデザインを一括で参照できる点にあります。バナーの制作現場では、ターゲット層、訴求内容、世界観、色使い、レイアウトなど、多くの要素を総合的に判断しながらデザインを構築する必要があります。しかし、個々の案件に最適な表現や方向性を考える際には、複数の事例を比較し、適切な要素を抽出する工程が欠かせません。バナーアーカイブはこうした制作の検討段階で役立つ資料として、多ジャンルの事例を横断して比較できる環境を整えています。具体的には、EC商品、アプリ、サービス紹介、美容、採用、キャンペーン、イベントなど、多種多様なカテゴリの事例を掲載しているため、デザインテイストやアプローチが偏らず、幅広い表現を客観的に比較できます。これにより、デザイナーが制作プロセスにおいてインスピレーションを得たり、企業担当者が依頼時のイメージを具体化したりする際の“実務に近い資料”として活用できる点が、多くの利用者に支持されています。バナーアーカイブは、より良いバナーデザインを生み出すための参考情報を、効率的に収集できるプラットフォームとして進化を続けています。

バナーデザインのご相談はRyuki Designへ

Ryuki Designでは、バナー制作を迅速かつスムーズに進められるよう、専用のご依頼シートをご用意しています。掲載したいテキストや参考デザインを入力いただくだけで、担当ディレクターが内容を確認し、目的に沿った整理と方向性の設定を行ったうえで制作を開始します。ヒアリングの手間を抑えながらも、必要な情報を的確に反映できる仕組みとして、多くの企業様にご活用いただいています。

https://rdbnr.jp/results-list/

また、初めてバナー制作をご依頼される方でも安心して品質を確認いただけるよう、初回1デザインの無料対応をご用意しています。実際のクオリティを事前にご覧いただけるため、依頼前の不安を解消しながら、制作方針のすり合わせも行いやすくなっています。コスト面でも、1点4,000円からの制作に加えて、多量発注時に利用できる定額プランなど、目的や運用状況に合わせて柔軟に選べる仕組みを提供しています。これにより、単発の依頼からキャンペーン時の大量制作、更新頻度の高い施策における継続利用まで、幅広いニーズに対応しています。当社はディレクター・デザイナーが連携し、視認性・レイアウト・色彩設計など、成果につながるバナーデザインを丁寧に制作しています。今回バナーアーカイブの掲載件数が16,296件に到達したことは、Ryuki Designが積み重ねてきた多彩なデザイン表現の蓄積を示すものであり、企業のデザイン検討に役立つ資料としてもご利用いただけます。Ryuki Designは、デザインを通じて企業の成果向上に寄り添うパートナーとして、高品質なバナーデザインの提供と知見共有を今後も続けてまいります。

会社概要

https://rdbnr.jp/price/lp/

会社名：株式会社Ryuki Design（リューキデザイン）代表取締役：緒方隆二設立年月：2009年9月所在地：〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-7-7 WAKITA堺筋本町ビル2階事業内容：デザイン事業・レンタルスタジオ事業・システムサービス事業LP制作実績：累計5,000本以上、年間600本、累計取引社数3,300社以上 ※2025年11月18日現在の実績となりますURL：https://ryuki-design.jp/

運営サイト

LP制作.jp：https://rdlp.jp/広告バナー制作.jp：https://rdbnr.jp/楽天市場のデザイン制作：https://ryuki-design.jp/ヤフーショッピング制作.jp：https://yahoo.ryuki-design.jp/バナーアーカイブ：https://rdbnr.jp/archive/LPアーカイブ：https://rdlp.jp/lp-archive/