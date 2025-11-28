アウトドアだけでなく、災害対策グッズとしても人気の「PowerArQ（パワーアーク）」（加島商事株式会社）は、2025年11月22日（土）～2026年2月23日（月）の期間、京セラドーム大阪にて開催される「JSBC SNOWTOWN（ジェイエスビーシー スノータウン）」にて、製品の展示および販売を行うことをお知らせいたします。「JSBC SNOWTOWN」は、日本最大級のスノーボード大型専門店です。毎年多くのスノーボーダー・スキーヤーが訪れ、リアルな体験を通じて最新ギアに触れられる場として高い人気を集めています。PowerArQのブースでは、代表モデルであるポータブル電源「PowerArQシリーズ」をはじめ、冬のアウトドアで活躍する電気毛布、電熱ウェアなど、寒冷地でも頼りになるアイテムを展示。実際に手にとって試着していただけるコーナーをご用意しています。

■イベント情報

・営業日2025年11月22日（土）～ 2026年2月23日（月）※ 2026/1/1(木)は休業日です。・営業時間【平日】15:00～21:00【土日祝】12:00～18:00・住所大阪府大阪市西区千代崎３丁目中２－１京セラドーム大阪９階スカイホール・HPhttps://www.jsbc.jp/snowtown

■展示製品の一部をご紹介

PowerArQ Voltera NeckWarmer（パワーアーク ヴォルテラ ネックウォーマー）

首元をしっかり暖めることで全身効率よく温まる3段階温度調整＆モバイルバッテリー対応

カラー：ブラック温度調節：3段階価格：\5,500（税込）※ボタンデザインは丸ではなく、四角に変更されます。

PowerArQ Electric Heated Gloves （パワーアーク エレクトリック ヒーティング グローブ）

冬でも電熱の力で暖かく、冷えからくる指先の痛みを緩和

カラー：ブラックサイズ：S、M、L温度調節：3段階価格：\13,200（税込）

PowerArQ Electric Heating Vest（パワーアーク エレクトリック ヒーティング ベスト）

暖かさにこだわった電熱ベストアウトドアシーンに合わせやすい２種類のデザインで登場

カラー：ブラック、オリーブサイズ：S、M、L温度調節：４段階価格：9,900円（税込）

PowerArQ Electric Blanket Lite（パワーアーク エレクトリック ブランケット ライト）

人気電気毛布から、薄手で持ち運びやすい手頃な新モデルが登場さらに大判サイズで、10段階温度調整＆過熱保護付き

本体寸法：130cm×188cm重さ：1.9kg価格：\4,950（税込）※本製品は、縫製の仕上がりに個体差が多く見られたため、訳あり品として正規価格の半額で限定販売しております。

■ブランド概要

『PowerArQ』（パワーアーク）／アウトドアグッズブランド

冒険に、あなたらしさをこだわりのギアと出かけるキャンプ。仲間や家族と楽しむアウトドア。毎日の生活から離れ、花鳥風月に親しみ。日常では味わえない空間や思い出を創り出す。初めての場所でも、馴染みの場所でも あなただけのひとときを過ごす事ができる。冒険は価値あるもの。さあ、一緒に駆け出そう。

販売店・イベント主催者さま向け お取り組みについて

PowerArQ（パワーアーク）（加島商事株式会社）は、「冒険に、あなたらしさを」をコンセプトに、カラーバリエーションやデザインにこだわったポータブル電源・アウトドアギアの企画開発を行っています。

