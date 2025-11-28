Momentum、ディスプレイ広告におけるCTR異常値解析サービスを開始

Momentum株式会社

Momentum株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：細井 康平、以下Momentum）は、ディスプレイ広告におけるCTR異常値解析サービスを新たにリリースしました。

CTR異常値解析サービスの背景と提供価値

1. 背景

昨今、ディスプレイ広告面において、大量クリックを誘発する海外言語やゲーム系のコピーコンテンツと思われる不正サイト（＝MFAサイト（※1））による被害報告が増えています。

- 異常に高いCTRで広告効果を悪化させる- 類似ドメインやコンテンツで大量生成される- 一定期間で別コンテンツへ差し替え、媒体審査をすり抜ける

不正サイトは日々増殖しており、被害が顕著な場合、広告主側でタイムリーな対策が必要となります。

※1 MFAサイト：Made-For-Advertisingサイト。広告収益のみを目的として作られた低品質なサイトを指す。

2．提供価値

運用担当者が行う配信面（プレースメント）の目視チェックは、人的工数の大きな負荷となり、広告費のロスにつながっています。 また、CTRの数値のみで判断すると、本来は広告配信すべきプレースメントを除外してしまうオーバーブロッキング（機会損失）のリスクも高まります。

この課題に対し、本サービスは解決策を提供します。

CTR異常値解析サービスの特長

本サービスでは、システムが配信面を機械的にチェックし、CTR異常値のプレースメントから「ゲーム関連」「海外言語」「低品質コンテンツ」といったブロックすべき配信面を定期的に高精度で抽出します。これにより、運用担当者は工数をかけることなく、適切かつ効果的なブロックリストへの反映が可能となり、広告効果の最大化を実現します。

サービスに関するお問い合わせはこちらから：https://x.gd/hCLfD

Momentum株式会社について

Momentum株式会社は、「無価値な広告をゼロにする」という理念のもと、国内で初のアドベリフィケーション事業者として創業されました。全方位型で精度の高いアドベリフィケーションソリューションの開発・提供し、インターネット広告環境の健全化を促進します。インターネット広告環境の健全化の取り組みを行うことにより、全てのステークホルダーの長期的な発展を促すだけではなく、デジタルマーケティングに関わるリスク対策のコスト・工数の削減を実現し、ビジネスをより本質的な課題へ向き合わせるためのリソースを創出します。

URL：https://www.m0mentum.co.jp