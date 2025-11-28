¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ë¸©Ì±¥Ûー¥ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ÎÆþÁªºîÉÊ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
£± ³µÍ×
¡Ê£±¡ËÊç½¸´ü´Ö
¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯£··î14Æü¡Ê·îÍËÆü¡Ë¤«¤éÎáÏÂ£·Ç¯10 ·î10Æü¡Ê¶âÍËÆü¡Ë
¡Ê£²¡Ë±þÊçÁí¿ô
¡¡45 ·ï
¡Ê£³¡Ë¿³ºº ¼¡¤Î¿³ºº¤Ë¤è¤êÆþÁªºîÉÊ£³ÅÀ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¦Ê¸²½²Ý¿¦°÷¤Ë¤è¤ë°ì¼¡¿³ºº
¡¡¡¦¿ÀÆàÀî¸©Î©¸©Ì±¥Ûー¥ëËÜ´ÛºÆÀ°È÷´ðËÜ¹½ÁÛºöÄê°Ñ°÷²ñ¡¡°ðÂ¼ÂÀÏº°Ñ°÷Ä¹¡¢¶âÅÄ²Â¹¬°Ñ°÷¡¢µÈÌîÎÉÍ´°Ñ°÷¤Ë¤è¤ëÆó¼¡¿³ºº
£² ÆþÁªºîÉÊ
¡Ê1¡Ë¡Ö¿Æ»Ò¤Çµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë³«ÊüÅª¤Ê¥®¥ã¥é¥êー¥¹¥Úー¥¹¡× »°¿À°É»Ò¤µ¤ó
»°¿À°É»Ò¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ
¢¡ºî¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÀâÌÀ
¿Æ»Ò¤Çµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë³«ÊüÅª¤Ê¥®¥ã¥é¥êー¥¹¥Úー¥¹¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£ ¥Ù¥Óー¥«ー¤ä¼Ö¤¤¡¡¤¹¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÆ°¤±¤ë¹¤¤ÄÌÏ©¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¾²¤Ë¼«Í³¤Ë³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î³¨¤ä¤ª¤È¤Ê¤Î³¨¤¬°ì½ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÊ¸²½·Ý½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Æ³«ÊüÅª¤Ê¾ì½ê¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£
¢¡¿³ºº°÷¤Î¥³¥á¥ó¥È
²ÈÂ²¤¬µ¤·Ú¤Ë´Õ¾Þ¤Ç¤¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼çÂÎÅª¤Ë¥¢ー¥È¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬¤è¤¯É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Õ¾Þ ¤È»²²Ã¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¤¢¤êÊý¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥Ûー¥ë¤Ç¤Î¸ø±é»ö¶È¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸ø±é»þ´Ö¤äÆþ¾ìÎÁ¤¬¡Öµ¤·Ú¤µ¡×¤Î¥Ïー¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ï¤Ë³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥®¥ã¥é¥êー¤¬¤½¤¦¤·¤¿²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Î¼õ¤±»®¤È¤Ê¤ê¡¢»ÜÀßÁ´ÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ø¤È·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨¶õ´Ö¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤ä¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¤·¤Ä¤é¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤«¤é¥¤¥áー¥¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê2¡Ë¡ÖKids Theatre Room ¹½ÁÛ¡× ¾®Ä»Í·¤µ¤ó
¾®Ä»Í·¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ
¢¡ºî¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÀâÌÀ
¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤óÏ¢¤ì¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¡¢Ì¤½¢³Ø»ù¡¢¤Þ¤¿¤ÏÄ¹»þ´Ö¤Î´Õ¾Þ¤ÎÎý½¬¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥Ûー¥ëÆâ¤Î ¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°ÀÊ¡£¤è¤¯¥Û¥ï¥¤¥¨¤Ë¤¢¤ë¥â¥Ë¥¿ー¤¬Éô²°¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥¤¥áー¥¸¡£ÎÁ¶â³Ê°Â¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é¥¹¥¿¥ó¥×¥«ー¥É¤òºî¤Ã¤Æµ¤·Ú¤Ë¤¤Æ¡¢ËÜÊª¤Î²»³Ú¡Ê¤Ë¸Â¤ê¤Ê¤¯¶á¤¤¤â¤Î¤ò¡Ë¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£Ë°¤¤¿¤êµã¤¤¤¿¤éÎÙ¤ÎÉí¼¼¤ÇµÙ·Æ¡£½ÐÆþ¤ê¼«Í³¡£¥È¥¤¥ì¡¢¼øÆý¼¼¡¢³¨ËÜ¤â¤¢¤ê¡¢¿²¤Æ¤Æ¤â¤¤¤¤¡£ÊÝ°é»Î¤«´Ç¸î»Õ¤ò°ìÌ¾ÃÖ¤¯¡£
¢¡¿³ºº°÷¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¡Ö¿Æ»ÒÀÊ¡×¤Î¤è¤¦¤Êµ¡Ç½¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¥Ûー¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¿Æ»ÒÀÊ¡×¤ò¡Ö¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°ÀÊ¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¶õ´Ö¤È³µÇ°¤ÇºÆÄêµÁ¤·¤¿ÅÀ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î»È¤¤Êý¤â¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥áー¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀßÈ÷¤ä¤·¤Ä¤é¤¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Îã¤¨¤Ð ¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ä³°¹ñ¿Í¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÊý¤òÊñÀÝ¤¹¤ëÀÊ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê3¡Ë¡Ö³¤ÊÕ¤Î¿·¤¿¤Ê·Ý½ÑµòÅÀ¡× Anne¤µ¤ó
Anne¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ
¢¡ºî¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÀâÌÀ
²£ÉÍ¹Á¤ËÆþ¹Á¤¹¤ëÁ¥¤ä»³²¼¸ø±à¤«¤é¸«¤Æ¡¢¤Þ¤¿¼þÊÕ¤ò´Ñ¸÷¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×³°´Ñ¡£³¤ÊÕ¤Ê¤Î¤Ç ´¬³¤ò¥¤¥áー¥¸¡¢·Ý½ÑµòÅÀ¤È¤·¤Æ¥Ûー¥ë¤äÅ¸Í÷¥¹¥Úー¥¹¤òÈ÷¤¨¡¢³¤¤¬¸«¤¨¤ë¥«¥Õ¥§¤äÃ¯¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë ¼ÇÀ¸¹¾ì¤òÀßÃÖ¡£
¢¡¿³ºº°÷¤Î¥³¥á¥ó¥È
¸½ºß¤Î¸©Ì±¥Ûー¥ë¤ÎÎ©ÃÏÆÃÀ¤òÅª³Î¤ËÆ§¤Þ¤¨¤¿Äó°Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»ÜÀß³°´Ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¿Í¡¹¤ËÁÊµá ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¤è¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³ ±þÊçºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦ÆþÁª¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ£¸Ç¯£±·î 10 Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë¤Ë³ùÁÒ·Ý½Ñ´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¬¥é¡¦¥³¥ó¥µー¥È¡×¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢¡Ö¿ÀÆàÀî¸©Î©¸©Ì±¥Ûー¥ëËÜ´ÛºÆÀ°È÷´ðËÜ¹½ÁÛºöÄê°Ñ°÷²ñ¡×¤ËÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦±þÊç¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤òÍÑ¤¤¤ÆÆ°²è¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
Ìä¹ç¤»Àè
¿ÀÆàÀî¸©Ê¸²½¥¹¥Ýー¥Ä´Ñ¸÷¶É
¸©Ì±¥Ûー¥ëºÆÀ°È÷Ã´Åö²ÝÄ¹ µÜºê ÅÅÏÃ 045-285-0217
Ê¸²½²Ý¸©Ì±¥Ûー¥ëºÆÀ°È÷¥°¥ëー¥× ÂçÄÍ ÅÅÏÃ 045-285-0216