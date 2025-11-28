最大68％OFF！120商品超が一斉値下げ！リングロー、ブラックフライデーをメルカリで開催！

リングロー株式会社

リユースPC事業を展開するリングロー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：碇敏之）は、公式メルカリShopsにて「ブラックフライデーキャンペーン」を2025年11月28日（金）20:00～12月2日（火）0:00の期間で開催します。

今回のキャンペーンは、過去最大規模となる120商品以上が最大68％OFFとなる大幅値下げ企画です。パソコンはもちろん、生活家電など冬場の需要が高まるカテゴリも多数ラインナップ。すべての商品は専門スタッフが動作・通電確認を行い、初めてのリユース品購入でも安心して利用いただけます。



リングローは「必要なものを、幅広い選択肢の中から選べる社会」を目指し、環境負荷の低減と家計にやさしい“第三の選択肢”を提供してまいります。

キャンペーン概要

名称：ブラックフライデーキャンペーン

期間：2025年11月28日（金）20:00～12月2日（火）0:00

販売チャネル：メルカリShops「リングロー株式会社」

対象商品：リユースPC、リユース家電、その他

メルカリShops「リングロー株式会社」：

https://mercari-shops.com/shops/BGxSS3A63ktbm9GNWEtrSX?in_stock=&in_dual_price=true&order_by=(https://mercari-shops.com/shops/BGxSS3A63ktbm9GNWEtrSX?in_stock=&in_dual_price=true&order_by=)

リングローでは、リユース品をより身近にすることで、ユーザーの快適な日常をサポートしてまいります。

キャンペーン目玉商品

【多用途双眼鏡】

品名：Bushnell legacy10

長時間の観察にも目が疲れにくく、ロングアイレリーフは眼鏡をかけたままでも使用可能！

価格：\40,000 → \12,500（68％OFF）

商品ページ：https://jp.mercari.com/shops/product/JUi6tidvigviZ73wU5zgYc?srsltid=AfmBOoo7wUyDhpUKMuShkXHhE4i9Hwg53XTwOj5HzEtWaEIilTYQtbJq

【ハンドル付きステッパー】

品名：ALINCO FA4123

ついつい動かなくなってしまう冬に、軽い運動を取り入れて正月太りも回避！

価格：\10,000 → \8,900（17％OFF）

商品ページ：https://jp.mercari.com/shops/product/zibfeRz3M2NVdwyyfPVAeZ?srsltid=AfmBOoqSeGHdSGAJjqZuYWv4WqgT3G3aZ43QDCsNFsQI2_Hvu5Im-xbX

【リユースPC】

品名：Microsoft Surface Book 3

スペック：Core i7 1065G7 / 32GB / SSD 512GB

Windows11にバージョンアップがまだの方も手軽な価格で！

価格：\55,000 → \45,800（12％OFF）

商品ページ：https://jp.mercari.com/shops/product/2JFzXsecfHSSggeq5LDr2H?srsltid=AfmBOorSu9fPSz9ld_aXe475VKFAkq8%E2%80%A6

リングロー株式会社

2001年に有限会社リペアシステムサービスとして設立。2021年に創立20周年を迎える。主力事業は中古パソコンの販売・修理・買取。2018年4月に販売を開始した「R∞PC（アールピーシー）」をはじめ、廃校活用の「おかえり集学校プロジェクト（*）」を立ち上げるなど、斬新な取り組みで業界をけん引している。

（*）「おかえり集学校プロジェクト」は2023年4月1日より分社化し、一般社団法人として法人化。



【会社概要】

・名称 ：リングロー株式会社

・代表取締役：碇敏之

・本社所在地：〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-8-8 THE CORNER池袋4階

・事業内容 ：中古パソコンの販売・修理・買取

・URL ：https://www.ringrow.co.jp/（リングロー公式HP）