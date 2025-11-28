冷たい椅子から解放 ― 「電気座布団」2025年モデル

HAGOOGI株式会社

寒さが本格化する冬、オフィスやリビングで「椅子が冷たくて座れない」と感じる方は多くいます。

そんな冬の悩みを解決するため、人気の【電気座布団】が2025年モデルとして新たに登場しました。

2024年の発売以来、多くのユーザーから「座るだけで温まる」「冬のデスクワークが快適になった」と好評を得ました。

今年は特にコントローラーのデザインを刷新し、より使いやすく、見た目もスタイリッシュに進化しています。

「電気座布団」MT-HC-001

価格：4,980円（税込）

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DCYXHTLY

公式サイト：https://hagoogi.com/products/hot-mat-mt-hc-001

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/hagoogi/mt-hc-01/

Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/hagoogishop/mt-hc-001.html

■新デザインコントローラーで操作性向上

2025年モデルの最大の特徴は、操作部であるコントローラーのデザインを一新した点です。



直感的に操作できるボタン配置や、温度調整のわかりやすさが高まり、使用中のストレスを軽減しています。

■2025年超高速10秒発熱 & 多段階温度調整

本製品は、座面と背面を同時に温めるダブル発熱構造を採用しています。



40cm×90cmの広範囲をカバーし、わずか10秒で暖かさを実感できます。

また、21℃から45℃までの9段階で温度調節が可能なため、寒い朝やくつろぎの夜でも、お好みに合わせた暖かさで心地よく過ごます。

さらに、2時間・4時間・8時間のタイマー機能を搭載しており、就寝前やデスクワーク中に設定しておくだけで、消し忘れの心配なく使用できます。

待ち時間なく、理想の心地よい空間をすぐに実現します。

■ズレない・滑らない、安定設計

座布団の裏面にはシリコン製の滑り止め粒子を配置し、さらに強力な固定ベルトでしっかりと固定できます。

オフィスチェアやリビングソファでもズレにくく、座った姿勢を安定させながら、お尻や背中をムラなく暖めます。

これにより、長時間座っても楽に過ごせ、作業効率の向上にもつながります。

■省エネ性能も抜群

消費電力はわずか55Wで、1時間あたりの電気代は約1.5円です。

従来のヒーターやエアコンに比べ、電気代を気にせず長時間使用できます。

冬の間中、家族全員が過ごしやすくなる、経済的で頼れる暖房アイテムです。

■幅広い利用シーンと贈り物としても最適

オフィスやリビング、テレワーク中、車内など、さまざまなシーンで活躍します。

軽量で持ち運びしやすく、愛するペットの防寒対策にもぴったり。

寒い季節のギフトとしても喜ばれ、クリスマスや年末年始のプレゼントにもふさわしいです。

座った瞬間のほっとする温もりが、日常の小さな幸せに変わる――

「電気座布団」2025年モデルは、冬の暮らしにそっと寄り添う新しいパートナーです。

製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115864/table/31_1_0c151c56d94e32520a65bd9281241be8.jpg?v=202511290156 ]