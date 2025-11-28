【開催内容】zired 2025年12月運勢ランキング【利用料金】完全無料【会員登録】不要【開催場所】https://zired.net から【参加方法】特設ページを閲覧

2025年11月27日、占いメディアのzired（URL：https://zired.net 運営会社：株式会社リーチゼム）は『zired 2025年12月運勢ランキング』無料配信を開始しました。本リリースではその鑑定文章をすべて公開しています。利用者は西洋占星術を用いて算出した「2025年12月の運勢」をランキング形式で知ることができるほか、星座別の月間テーマ、過ごし方などのアドバイスを視聴することができ、1ヶ月間の指針を得ることができます。

2025年12月運勢ランキングを発表

12位：山羊座

前半は、使命感が湧いてくる見込み。「私がやらなきゃ、誰がやる」という意識で、着実に物事をこなしていくでしょう。星の後押しも入るので、若干面倒な作業も難なくクリアできる見込み。効率よく進むことに喜びを感じられるでしょう。後半に入ると、人間関係をリセットしたい気持ちが高まりそう。あなたがあなたらしくあるために、切っても良い人間関係もある気配。後先の影響を見極め、徐々に距離を置くようにすれば、問題にはならないはずです。逆に「近づきたい！」と思う人とは、連絡をマメにとって。あなたの気持ちも安定しそうです。

11位：水瓶座

オフィシャル面では、周りと歩調を合わせることを意識して。スピーディに事を進めるよりも、1つ1つ着実に進めたほうが、結果の出やすい時期です。遠回りに思えても、じっくり進みましょう。良い1年の締めくくりができるはずです。一方、プライベートではある程度、自分の好きにできる時間をもって正解。仲間と非常に楽しい時間を持てる分、自分の考えや感情を自覚しづらい時期だからです。誰かと過ごす時間と同じくらい、1人で過ごす時間も持ち、やりたいことに没頭してみて。ベストバランスで過ごせれば、充足感を味わえるでしょう。

10位：蟹座

年末とはいえ、物事はゆっくりペースで進む見込み。「慌てない」と決め、着実性を重んじながら進みましょう。次につながるものとして、落ちなく丁寧に全てのことをこなせば、良い流れを作れるはずです。月の前半は、お金にツキのある時期。ある程度は貯蓄に回しつつ、交際費や家族との時間を過ごす原資にしましょう。慌ただしい時期ですが、大切な人と良い時間を過ごせる見込み。感謝されることもあるでしょう。後半は、周りからどう見られているかを意識して振る舞って。あなたの魅力が伝わりやすくなり、人付き合いがしやすくなるはずです。

9位：牡羊座

バランスを意識したい1か月。特に前半は、周りがのんびりムードなので焦るかもしれません。ですがこれは、物事を煮詰めるのにちょうど良いタイミング。月が後半に入ると年末ムードで多忙になりがちなので、今のうちにじっくり考えたいことは腰を据えて考えておきましょう。思い切ってペースを落とすと「大丈夫じゃん」と思えるはずです。月が後半に入ったら、感情を安定させることを考えて。とはいえ、やるべきことに集中すれば、自然と安定が得られるでしょう。前半よりもスピード感は出るので、何事もサクサクと進めやすくなるはずです。

8位：双子座

最新スポットや、流行の雑誌を味方につけて。あらゆる面で役立つ情報を入手できたり、あなた自身の気持ちを整理することに役立ちます。得た情報をもとに、何気なく話したことが誰かの役に立ったり、現状打破につながる提案になることもありそうです。月が後半に進むにつれ、何事もスピーディに進む予感。もともとフットワークの軽いふたご座さんですから、難なく波に乗れるでしょう。一方、人間関係だけはじっくり再考しても悪くない時期。煩わしいつながりからは、そっと距離を置いて正解です。気分良く年末と新年を迎えられるでしょう。

7位：牡牛座

若干スピード感を求められる1か月になりそう。ただ、全体像や先行きが見えれば、安心して作業できるでしょう。あまりにタスクが多い、求められた質が高すぎると感じたら、いったん手を止めて。今月の牡牛座さんならば、落ち着きさえすれば新しいやり方を見出せるはずです。後半に入ってくると、何をせずとも牡牛座さんの魅力に周りが引き寄せられる時に。若干、お誘いを受ける等して、予定に変動が起きることは想定してきましょう。柔軟に変えられる予定を組んでおいて。こまめに自分のための時間もとると、実り多い年末を過ごせるはずです。

6位：獅子座

「何事もコツコツ」を心掛けましょう。勢いも魅力の射手座さんですが、今月は周りがコツコツムードになる見込み。周りと歩調を合わせていれば、小さなツキに恵まれ、思わず笑顔になることもあるでしょう。特に金銭面や仕事面でツキを感じることが増える見込み。良い仕事のご褒美におごってもらえるなんてこともあり得ます。後半になると、来年以降の展望を描くことに向く時期が到来。特にワンランク上の世界に行くにはどうするか？を考えるのがおすすめです。考えづらい場合は、コミュニケーションの勉強から始めると思わぬ発見があります。

5位：乙女座

物事を突き詰めるパワーが引き出される1か月。もともとそういうパワーを持つ乙女座さんですが、今月はさらに冴えわたりそうなのです。「え、もうこれで終わり？！」と思うような瞬間を味わえるでしょう。ただ、視野は広く持って正解。周りを置いてけぼりにしないで済むからです。逐一、周りの動向や意向を確認すれば、周りもあなたを応援してくれるでしょう。月が後半に入ってくると、感受性や審美眼も併せてアップします。美しすぎるグラフを資料に添える、ご飯の盛り付けにこだわる等してみて。周りに褒められることが増えるでしょう。

4位：獅子座

粘り強さが出る1か月。頼まれごとが多くなりそうですが「どれも完成度高く、相手に満足してもらえるようにやろう」という気持ちで取り組めそうです。考えや気持ちもうまく表現できるので、周りからの評価も上がる見込み。良い1年の締めくくりとなりそうです。もし焦りを覚えたら、ひとまずこの先の展望を描いて。目指すべきところが見つかると、物事を進めやすくなります。さらに、時間が空いたら初めての場所を訪ねたり、次に勉強してみたいことを探すのがおすすめ。心を刺激することで、より充実した毎日を過ごせるようになるでしょう。

3位：魚座

マイペースで過ごしやすい1か月。また、魚座さんならではの優しさや審美眼にスポットの当たりやすい時期でもあります。誰かからお誘いがあれば、時間の許す限りお受けして。楽しい時間を過ごせるだけでなく、貴重な出会いがあったり、貴重な話が聞けたりする時期です。オフィシャル面では、確認作業に力を入れて。年賀状の住所や宛名、年末ならではの締めの作業等は、ダブルチェックをするのがおすすめです。面倒に思えても、これが最短ルート。プライベートで出す年賀状等も、同様にチェックしましょう。気分良く年末を迎えられるはずです。

2位：蠍座

喜びを感じることの多い1か月。人とのコミュニケーションが円滑に運んだり、働きが認められたり、頂き物をしやすい1か月です。感受性豊かな蠍座さん、心が震えるような体験も味わえるでしょう。一方、周りとのペースが合わないと感じることが起きそう。ですが、動揺する必要はない時。必要なことには時間をかけ、進められることは着実に淡々と進めればOKです。少し、焦りや先に進みたい気持ちが募ったら、カラオケをしたり、仲間との会話に花を咲かせましょう。よいペース感をキープし、感情を安定させれば、ツキを呼び込めるはずです。

1位：天秤座

何かとラッキーのある1か月。どこからか助けが入ったり、おすそ分けをいただいたりすることも増えるでしょう。また、年末だけに「あれやらなきゃ！」と焦りそうですが、実はそんなに焦る必要はない見込み。周りを見渡せば、割とマイペースで行けると実感できそうです。思考力や論理的に話を組み立てるパワーもアップ。周りとのコミュニケーションもスムーズに取れるでしょう。年末は気づくと、周りにたくさんの人がいるような時期。貴重な出会いに恵まれた、なんてこともありそうです。自然体で過ごせれば、思わぬ収穫も得られるでしょう。

