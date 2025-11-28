株式会社買取王国（本社:愛知県名古屋市、代表取締役会長:長谷川和夫、代表取締役社長:嶋本匡能、以下買取王国）は、東海地方を中心にリユースショップを店舗展開しています。プロ向け電動工具類の買取販売で建設関連業の皆様をサポートする、リユース市場でも新しい店舗ブランドとして急成長中の専門店「工具買取王国」も展開しています。工具リユース専門店の『工具買取王国』が大阪府箕面市に箕面171号店を2025年12月5日（金）にグランドオープンいたします。

2025年12月5日（金）、大阪府箕面市に工具リユース専門店の『工具買取王国 箕面171号店』を出店いたします。工具買取王国は、現在、ＦＣ店舗6店舗を含めて、東海地方（愛知県、岐阜県、三重県）に21店舗、関西地方（大阪府、京都府、奈良県、滋賀県）に10店舗、北陸地方（石川県、富山県）に3店舗、合計34店舗を展開しており、今回出店の箕面171号店は35店舗目となります。工具買取王国では、様々な職人さんの困ったことを解決しております。倉庫を整理したい、仕事を変えたので道具が要らなくなった、至急現場で使いたいなど、様々な職人さんの悩みを解決するお手伝いをしております。地域の職人さんにとって愛されるお店になるために精進してまいります。○工具買取王国https://kougu-okoku.jp/

工具買取王国 箕面171号店 店舗概要

店舗名：工具買取王国 箕面171号店オープン日：2025年12月5日（金）先行買取オープン日：2025年11月29日（土）住所：大阪府箕面市粟生新家２丁目６－３電話番号：072-739-8898取り扱い商材：電動工具・エア工具・エンジン工具・電材・住宅設備など箕面171号店紹介ページ： https://kougu-okoku.jp/info/81650/