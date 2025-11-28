篠崎公園ふれあいフェスティバルを開催します。今年も篠崎公園にお相撲さんがやってきます！本物のお相撲さんと、一緒にお相撲をとってみませんか。その他にも、ちゃんこの無料配布、3×3ストリートバスケット大会開催、プラネタリウム、冬の花の寄せ植え講座や、ハーブリース作り、公園のはたらく車など、イベント盛りだくさんです。一緒に冬の篠崎公園を楽しみませんか。ご来園お待ちしています。（詳細状況は篠崎公園X（旧Twitter）https://x.com/ParksShinozakiをご覧ください。）

場所

篠崎公園A地区（芝山周辺）

開催日

12月7日(日)10：00～15：30 ※雨天時は12月14日(日)に延期

催し物

①相撲体験

【先着30名、受付13：00～】本物のお相撲さんと相撲をしてみよう。子どもや大人の挑戦も大歓迎！

②ちゃんこ無料配布

【先着200名、11：30～】お相撲さんが毎日食べているちゃんこで心も体も温まろう！

③3×3ストリートバスケット大会

小学4年生～6年生の参加者募集中！3人1チームでお申し込みください。

④プラネタリウム

【参加費無料】篠崎公園に移動式プラネタリウムがやってくる！テントで冬の夜空を観察してみよう！

⑤ 寄せ植え講座

【事前受付制、参加費：500円】冬の花の寄せ植えをして家の玄関などに飾ってみませんか？お花と一緒にはなやかな新年を迎えましょう！

⑥ハーブリース

【参加費あり】ハーブを使ったリース作り。クリスマスリースとしても、おススメです！

⑦消防コーナー

火の用心！消防の紹介をしています。消防ミニカーに乗れます！

⑧公園のはたらく車

職員とおそろいの制服を着て、パワーカートや草刈機に乗ってみよう☆

⑨キッチンカー

おいしい食べ物を乗せた様々なキッチンカーが並びます。公園の緑の中でピクニックをしよう！

篠崎公園について

千葉県との境を流れる江戸川の堤防の西に広がる公園。広場と運動施設を備え、緑地の少ない東部地区にあっては、貴重な存在といえます。前身は昭和15年の紀元2600年記念事業です。一部に高射砲陣地などが設けられ、その他は農地になりました。戦後、再び公園にすることになり、42年、一部を開園しました。今後、計画に従って、南部区域が造成される予定です。

【所在地】江戸川区上篠崎一・四・八丁目、篠崎町六・七・八丁目、西篠崎一・二丁目、谷河内二丁目、南篠崎町四丁目、鹿骨町【アクセス】〇A地区JR総武線「小岩」から京成バス72系統「浅間神社」下車徒歩4分都営地下鉄新宿線「篠崎」(S20)から徒歩16分又は京成バス72系統「浅間神社」下車徒歩4分〇B地区JR総武線「小岩」から京成バス73系統「小岩消防署」下車徒歩1分都営新宿線「篠崎」下車徒歩15分駐車場（有料）【お問い合わせ先】篠崎公園サービスセンター〒133-0054江戸川区上篠崎1-25-1TEL 03-3670-4080

https://www.google.co.jp/maps/place/+%E3%80%92133-0054+%E6%B1%9F%E6%88%B8%E5%B7%9D%E5%8C%BA%E4%B8%8A%E7%AF%A0%E5%B4%8E1-25-1https://www.tokyo-park.or.jp/park/shinozaki/https://x.com/ParksShinozaki