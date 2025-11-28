ジャンルと世代が横断するアートセッションイベント番組が始動！日本全国を包括する参加型コミュニティとして芸術を創出し海外へ発信！パイロット版の制作費100万円を懸けたクラウドファンディングに挑戦！

株式会社ドラマティックフロンティア

監督・脚本・主演・主題歌を務めた短編映画(https://www.youtube.com/watch?v=HztMHH1-YsI&t=24s)がハリウッド映画祭にて入選、また9月にリリースした楽曲「Free(https://dramaticfrontier.com/2025/09/03/17th-single-free/)」は4万回以上再生と止まらぬ勢いで駆け抜ける、不屈のドラマティックアーティストDan Mitchelが新たな企画にチャレンジする。

その名も、Freestyle Session Club(FSC)(https://yep-net.com/category/live/freestyle-session-club/)

Danが過去に渋谷で29回開催した越境型企画「Freestyle Session Party(FSP)(https://yep-net.com/category/freestyle-session-party/)」をブラッシュアップし、2年ぶりにイベント番組としての復活に向けて動き出した。

日本発のユニークなコンテンツを世界へ

本プロジェクトは、音楽・映像・ダンス・芝居・トークなどが横断するジャンル混成型セッションを再設計し、全12回シリーズ化を目指すもの。FSPにて人気を博した、「演劇に即興で生演奏劇伴をつけていく」企画や「DJと生楽器のセッション」「朗読劇とパントマイムのコラボ」等に加え、「若者の想いをDanが聞き出し、俳優がモノローグで演じる」企画や、「その場の参加者で即興で曲を作る」企画など、あまり類を見ない創造性あふれる企画が繰り広げられる。

まずはパイロット版としてプロトタイプイベントを実施し、実際に番組化することでこの真新しいイベントのイメージを明確に共有し、賛同者を募り、全12回のシリーズ化、そして英語字幕をつけた上で、即興イベントで生まれた日本のユニークなミクスチャーコンテンツを海外に向けて発信を目指す。

またDanが並行して行う全国Freeツアー(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000158119.html)と連動し、全国各地で出会った才能ある人たちを積極的にこのイベント番組に起用していくことで、多様な個性をもった人々と共鳴しあい、このオープンなコミュニティが全国という幅の中で活性化していくこと、そして社会現象となっていくことを目指す。

中心に据えるのはDanの現在の活動理念であり、

「遊び心をもって自己を拡張し、美学の精神を極めることにより、調和と共鳴を目指す」

というものである。

詳しくはこちらの企業理念のページ(https://dramaticfrontier.com/%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E3%81%94%E6%8C%A8%E6%8B%B6%E3%81%A8%E4%BC%81%E6%A5%AD%E7%90%86%E5%BF%B5/)や、

4時間弱に渡った生配信(https://www.youtube.com/watch?list=PL3n7TqV4h-dxgY_zawKsvcpe1G3_6hD2M&v=dVDlRhk4Cvo&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fyep-net.com%2F&source_ve_path=OTY3MTQ)などでも語り尽くされている。

パイロット版(2026年1月22日＠渋谷7th Floor)

パイロット版は2026年の1月22日の18時30分から渋谷の7th Floor(http://7th-floor.net)で開催される。

入場料は5,000円、30歳以下は3,000円となっている。

チケットは制作費クラウドファンディング(https://checkout.square.site/merchant/MLX1VJ9PAEFHY/checkout/CDI4UZ36SJOHEC2JQEBS7OSJ?src=embed)の「前売り券」を選択で購入することができます。

現在、以下のアーティストの出演が決定している。

Gai Seki(Perc)、石井ひなた(Key&Sax)、影田穂高(Ba)、AiMii(DJ)

亜衣子(MC&女優)、Jasmine Mazlika(Dance)、Andrew HK(Piano)、浦野運己(俳優＆剣舞)

山川権(PA)、前川達彦(映像)

Gai Seki石井ひなた影田穂高AiMii亜衣子Jasmine MazlikaAndrew HK浦野運己

その他、続々と出演アーティストは更新されていくので、Dan MitchelのWebsite(https://yep-net.com)を随時ご覧ください。またご自身の実力に自信のある方、ご出演されたい方は、資料をDMやEメールで送っていただければ、出来る限りすべて目を通させていただきます。

現在、制作費となる100万円を集めるためのクラウドファンディング(https://checkout.square.site/merchant/MLX1VJ9PAEFHY/checkout/CDI4UZ36SJOHEC2JQEBS7OSJ?src=embed)を実施中。

リターンには「オーダーメイド目覚ましボイス(7,000円)」をはじめ

「なんでも相談ミッチェル(オンライン90分、15,000円)」

「お試し家庭教師(対面90分、オンライン可、25,000円)」

「マンツーマンボイストレーニング(全10回、250,000円)」

「インタビュー対談動画制作(500,000円)」など...



Danの幅広い特性を活かしたユニークなものが並んでいる。

それぞれ詳しいサービス内容については、会社のページ(https://dramaticfrontier.com)をご覧ください。

最新作についてのお知らせ

また、先日リリースされた18th Single"My Heart Is Still On Her(https://yep-net.com/2025/11/10/18th-single-my-heart-is-still-on-her/)"のMusic Videoが先日公開されました。

監督・脚本・主演にDan Mitchel、

そして、FSCでも重要な役を担う、女優の亜衣子とDancerのJasmine Mazlikaが出演しています。

こちらもぜひ、ご覧くださいませ。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cldvXclPQIw ]

リンク

Dan Mitchel Official Website:https://yep-net.com

株式会社ドラマティックフロンティア：https://dramaticfrontier.com

イベント概要ページ：https://yep-net.com/2025/11/11/freestyle-session-club/

クラウドファンディングページ：https://checkout.square.site/merchant/MLX1VJ9PAEFHY/checkout/CDI4UZ36SJOHEC2JQEBS7OSJ?src=embed

お問い合わせ

Email：info@dramaticfrontier.com

ご掲載・ご取材のご検討、何卒よろしくお願いいたします。