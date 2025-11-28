「終活の未着手率80％時代」に寄り添う新サービス──相続・葬儀・遺言・保険など各領域の提携パートナー募集

株式会社プロストイック

高齢化が進む一方で、終活に「着手できていない」おひとり様は依然として多く、未着手率は約「80％以上」を超えているとの調査結果が出ています。

老後の不安や孤独感を抱えながらも、「何から始めていいかわからない」「相談できる相手がいない」といった心理的ハードルから一歩を踏み出せない人も少なくありません。

この課題に対し、当社の新サービス「よりねこ」は寄り添い型の終活コンシェルジュが利用者の終活をサポートし、一人ひとりに合わせた終活支援を実施します。

このたび、サービス拡充に向け、相続・葬儀・遺言・保険・不動産など各領域の提携パートナー募集を開始しました。

■おひとり様に特化した「寄り添い型」終活ポータルサイト『よりねこ』

「よりねこ」は終活に向き合えず不安を抱えるおひとり様を専門に寄り添い、無料の終活コンシェルジュが、一人ひとりに合った終活の相談を受け付け、ご自身に合った終活をプランニングして、必要な専門家へつなぐサービスです。



また終活の進捗に合わせてポイントが貯まり、旅行券・ギフト券に交換できる前向きな動機づけが可能な機能を備えています。



相続・葬儀・遺言書・保険見直し・不動産・寄付など、

終活に必要な各種手続きもサイト内でワンストップで完結。

ご自身に必要なタスクを一元管理できることも特徴です。

■終活の未着手率80％。増加する「おひとり様」の課題

図1：終活についての取り組み状況

内閣府含めて当社の調査でも示されるとおり、終活の必要性を感じながらも、

実際に行動できていない層は全体の80%以上に及びます。当社調査についてはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000138207.html)

終活の必要性を理解していても、多くの人が次のような理由で行動できていません。

- 「まだ当分は大丈夫だと思ってしまう」- 「何から始めればいいかわからない」- 「誰に相談していいかわからない」- 「ひとりで老後に向き合うのが怖い」

上記のような課題がありなかなか行動に移せず、結果として終活が後回しになりがちです。

「よりねこ」は、こういった方々の不安に寄り添い、「寄り添われながら進める終活」という新しい選択肢を提供します。

■よりねこの特徴：寄り添い・プランニング・ポイント・ワンストップ

（1）コンシェルジュが一生涯寄り添いやるべきことをプランニング

一人ひとりのお悩み・資産状況などに合わせて、必要な項目を整理し、何をすればよいかを明確化して相続・葬儀・遺言・不動産などの専門領域などの専門家へお繋ぎいたします。

（2）終活を進めるほどポイントが貯まる

行動のハードルを下げるため、申込みや相談、タスク完了に応じてマイルを付与。

貯まったマイルは 旅行券・レストラン券などの特典と交換可能で利用者の行動を促します。

（3）終活をワンストップで完結

相続手続き・葬儀準備・遺言書作成・保険見直し・寄付・投資など、ひとり一人にマッチした終活タスクをすべてサイト内で一括管理できます。

■提携パートナー募集の背景：専門領域の拡大と質の高い送客の実現へ（多様化する終活ニーズに対応するために）

より幅広い終活ニーズに対応するため、

以下の領域で提携パートナー企業を募集することにいたしました。既に多くの事業者様よりお声がけをいただいておりますが、以下に該当する事業者様について提携が可能となります。

《募集領域》

相続（税理士・司法書士・行政書士）

葬儀・家族葬事業者

身元保証・死後事務委任・成年後見

不動産（売却・生前整理・リースバック）

デジタル終活（アカウント整理・データ管理）

そのほか終活関連サービス全般

《事業者さまが抱える課題と提携メリット》

現在既に複数の事業者様と提携をさせていただいておりますが、その中でも以下の課題に直面している事業者様が多いようです。

図2：多くの事業者さまよりいただいている課題

上記の課題に対して当サービスがご提携にあたり提供できるベネフィットをご提示させていただいております。

図3：提携ベネフィット

【事業者さまにおける提携ベネフィット】

1.【新規チャネルからの獲得】

他からのご紹介や少額の広告などを用いて集客をされている事業者さまにおかれましては、新しいパイプラインからの獲得経路を増やすことで、「紹介のみ」「広告のみ」といった偏った獲得経路に頼るリスクを分散することができます。

2.【集客コストの削減（成果報酬型）】

カテゴリーにも寄りますが、Google、Yahoo等のリスティング広告では同業者も同じキーワードを使って集客をするためキーワードの単価が高騰してひとつの成約を獲得する費用対効果が見合わない場合があります。対して当サービスにおいては基本的に成果報酬型での送客サービスとなるため、広告費・集客の固定費を最小限に抑えられリスクを減らすことができます。

3.【成約率の向上】

当サービスのコンシェルジュの事前ヒアリングにより、「無料相談で終わる」「検討します」でとどまらず「相談だけで終わらず、実際の成約につながる確度の高い送客」を実現します。

■期間限定のオファー

図4：Special オファー

掲載料、ページ制作費、広告枠への掲載費が無料

現在、提携事業者募集に伴い、期間限定で以下の費用がすべて無料となる特典を提供中です。

-掲載費：0円

-ページ制作費：0円

-当サービス内広告枠の掲載費：0円

初期費用をかけずにサービス掲載が可能なため、新規参画しやすい期間となっております。

※現在も多くの事業者さまより提携ご依頼をいただいており、ページ制作に相当の時間を要しております。本オファーは予告なく締め切る場合がございますので、ご興味がある場合はお早めにお問い合わせください。

今後の展望：終活をポジティブなライフプランニングの一つに

図5：よりねこが実現したいこと

よりねこは今後、終活のネガティブなイメージを払拭し、

「人生をより良くするためのライフプランニングの一部」として

前向きに取り組める文化を広げていきます。

おひとり様が、老後を楽しみ、叶えたい将来を実現するためのプロセスとして終活を捉えられる社会”を事業者の皆様とともに創ってまいります。

■会社概要

会社名：株式会社プロストイック

所在地：東京都港区港南2-17-1 京王品川ビル2F

代表取締役：久保田 大樹

事業内容：終活支援サービス、シニア向けDX推進

URL：https://pro-stoic.com/

お問い合わせ：info@pro-stoic.com