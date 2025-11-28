初コラボ！Yogiboとwiggle wiggleが冬の限定アイテムを12月6日より発売

株式会社ビーエムスマイルジャパン

2025年11月吉日

株式会社ビーエムスマイルジャパン

韓国発のライフスタイルブランド「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」の日本展開を行う株式会社ビーエムスマイルジャパン（本社：東京都渋谷区）は、快適すぎて動けなくなる魔法のソファを取り扱うライフスタイルブランド「Yogibo（ヨギボー）」との初のコラボレーション企画を発表いたします。

本コラボレーションアイテムは、2025年12月6日（土）より 全国のYogibo Store、Yogibo公式オンラインストア（yogibo.jp）および各種モール内のYogibo公式オンラインストア、WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU、wiggle wiggle日本公式オンラインストア にて数量限定で販売いたします。

『Yogibo ｜ wiggle wiggle』

“心地よさ×ポップ”が生み出す、冬の特別コレクション

2025年12月6日（土）発売

Yogiboが生み出す“とろけるようなリラックス感”と、wiggle wiggleの“カラフルで遊び心あふれる世界観”が融合し、まるで魔法のような化学反応が起きた今回のコレクション。

見た瞬間に心が弾み、触れた瞬間に体がゆるむ。そんな“かわいくて気持ちいい”を極めた特別なアイテムが誕生しました。鮮やかなビジュアルはお部屋を一気に華やかにし、その座り心地・触り心地は日常に小さな幸福と癒しをもたらします。

コレクション概要

クリスマスや年末年始のギフトにもぴったりなラインナップで、インテリアとしても華やかにお部屋を彩ります。大切な人へのプレゼントにも、自分へのご褒美にもおすすめです。

本コラボレーションでは、Yogiboの快適さをそのまま生かしたクッション、ネックピローなどを展開。

wiggle wiggleを象徴する wigglebear・little play bunny・smile we love のモチーフを大胆にあしらい、思わず抱きしめたくなるデザインに仕上げました。

発売は、以下の店舗・オンラインストアにて数量限定で展開されます。

- 全国の Yogibo Store- Yogibo公式オンラインストア（yogibo.jp） および 各種モールYogibo公式オンラインストア- WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU- wiggle wiggle 日本公式オンラインストア

ブランド概要

▶「Yogibo（ヨギボー）」について

ビーズソファをはじめ、インテリア家具・生活雑貨などリラックスアイテムを取り扱うライフスタイルブランド。

Yogiboのビーズソファは従来型のビーズクッションとは異なり、1つで ベッド・ソファ・リクライナー・チェア など、用途に合わせて形状を自由に変化させることができます。

デザイン性も高い最先端のインテリアとして、ご自宅だけでなく ホテルや温泉旅館、キャンプやグランピング施設、オフィスでのビジネスシーン など、さまざまな場所で活用されています。

現在、世界8ヶ国で展開しています。

公式サイト：https://yogibo.jp/

▶wigglewiggle（ウィグルウィグル）とは

「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」は、韓国・ソウル発のライフスタイルブランド。

カラフルで遊び心あふれるデザインがZ世代を中心に支持され、スマホアクセサリーや雑貨、ファッション小物など、日常を楽しく彩るアイテムを幅広く展開しています。

韓国で誕生したwiggle wiggleは、現在中国・タイ・シンガポール・台湾・インドネシアなどアジア各国へ展開を拡大中。

また、2024年末にオープンした東京・原宿の日本初フラッグシップ「WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU」は連日多くの来店者でにぎわい、SNSやテレビでも“カワイイ！”と話題に。韓国ファンからZ世代まで幅広い層にその世界観が広がっています。

公式オンラインストア :https://wigglewiggle.jp/



▶BtoB・コラボをご検討の企業様へ

本ブランドの商品取り扱いやタイアップ、コラボレーションなどにご関心のある企業様は、ぜひ下記の窓口までお気軽にお問い合わせください。

個別のご提案や商品資料のご用意も可能です。

▶本件に関するお問い合わせ

株式会社ビーエムスマイルジャパン

担当者: 黒石 奈那

TEL: 090-7393-5776

メール: nana.kuroishi@bmsmile.jp

● 公式LINE：https://page.line.me/673kdcdy(https://page.line.me/673kdcdy)

● Instagram：https://www.instagram.com/wigglewiggle_jp/(https://www.instagram.com/wigglewiggle_jp/)

● TikTok：https://www.tiktok.com/@wigglewiggle_jp(https://www.tiktok.com/@wigglewiggle_jp)

● X（旧Twitter）： https://x.com/wigglewiggle_jp(https://x.com/wigglewiggle_jp)