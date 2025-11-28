サウナ施工専門サイト SAUNA SELECTが、施設運営の課題を解決するサウナ専用木材「SAWOOD」と、工期を短縮するサウナ専用内装パネル「SAPANEL」を同時リリース

TTNE株式会社

サウナクリエイティブ集団 TTNE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松尾大）が運営する自宅用事業用のサウナ施工専門サイト「SAUNA SELECT」は、サウナ施設等のリニューアルや新設における「耐久性」と「工期」の課題を解決するため、厳選されたサウナ専用木材ブランド「SAWOOD（サウッド）」および、高品質・短工期を実現するサウナ用構造断熱パネル工法「SAPANEL（サッパネル）」の提供を開始いたしました。

本サービスは、「SAUNA SELECT」を通じて展開いたします。サウナのプロであるTTNEだからこそできる素材開発と施工ノウハウにより、理想的なサウナ体験を短期間で実現します。

新商品の概要

SAWOOD（サウッド）

-サウナ専用に厳選された木材シリーズ。寸法安定性・耐朽性・低熱伝導率を兼ね備え、長期にわたって美しいサウナ空間を保ちます。

SAWOODの特長

・高い寸法安定性

含水率が少ない木材を使用しているため、高温多湿なサウナ環境でも歪みや反り、割れを大幅に抑え、長期間美しさを維持します。

・優れた耐久性・耐腐朽性

カビや腐朽菌が発生しやすい高温多湿環境においても、高い耐腐食性を発揮し、劣化しにくく長持ちします。

・低い熱伝導率

熱伝導率が低いので、サウナ室が高温になっても木材表面の温度上昇を抑え、利用者に安全で快適な触感を提供します。

多彩な木材ラインナップ - レッドシダー・ベイヒバ・スプルースなどの樹種を用意。それぞれに香りや色調、耐久性が異なり、施設のコンセプトや演出に合わせた選択が可能です。

SAPANEL（サッパネル）

- 内壁仕上げ材と断熱材を一体化した構造パネル。工場で加工・組立を行い、現場では組み立てるだけで施工が完了するため、施工期間を大幅に短縮できます。

SAPANELの特長

・短期間で施工完了

従来数日～数週間かかっていたサウナ室施工が最短1日で完了。施設の休業日やご家庭の予定に合わせて工事日数を短縮できます。（施設規模に応じて工期に変動がございます）

・現場施工の品質安定

SAPANELは工場生産のため、現場での人為的な施工ばらつきがありません。専門職人でなくとも高品質なサウナ室を構築でき、気密・断熱性能のばらつきを防ぎます。

そのサウナ室、木材を変えるだけで生まれ変わります

SAUNA SELECTが厳選した構造断熱パネル「SAPANEL」を使えば、施工工程を大幅に削減し、短工期を実現します。新規導入時の工期を圧縮できるのはもちろん、リニューアルにおける営業停止期間を大幅に短縮し、収益機会の損失を防ぎます。また、工場生産の一体型パネルは品質が均一で耐久性も飛躍的に向上するため、修繕頻度とランニングコストの削減にもつながります。

新規施設の提案から既存施設のメンテナンスまで、サウナのプロフェッショナルであるTTNEが、その豊富な知見とネットワークを活かし、お客様を全力でサポートいたします。

【お問い合わせはこちら】

▼サウナ施工について

https://sauna-select.com/pages/sauna-construction

▼SAWOOD/SAPANELについて

https://sauna-select.com/pages/sauna-construction/sawood-sapanel

■[TTNE]について

[TTNE] は、ととのえ親方こと[松尾大]・サウナ師匠こと[秋山大輔]が主宰する、サウナでイノベーションを起こし続けるサウナクリエイティブ集団。

100施設以上のサウナプロデュースをはじめ、業界先駆けとなるサウナ専門ブランドSHOP[TTNE](https://www.ttne.shop/)、医療関係会員登録数500名を有するサウナの医学的研究を目的とした「日本サウナ学会」(https://www.ja-sauna.jp/)、年間100万PVを超える国内最大級のサウナランキングサイト「SAUNACHELIN」(https://www.saunachelin.com/)、世界初のサウナに特化したワールドサウナアワード「SAUNA37」(https://sauna37.com/)、世界中から厳選した自宅用事業用のサウナ施工専門サイト「SAUNA SELECT」(https://sauna-select.com/)など、様々なサウナプロジェクトを立ち上げる。

株式会社HARVIA JAPANが認める唯一の「PREMIUM SAUNA PARTNER」として全国にサウナディーラーを展開し、国内外におけるサウナ文化向上を目指し、サウナのために汗をかいている。

＜オフィシャルサイト＞

TTNE : https://ttne.jp

サウナ専門ブランドSHOP[TTNE] : https://www.ttne.shop

日本サウナ学会 : https://www.ja-sauna.jp

SAUNACHELIN : https://www.saunachelin.com

SAUNA37 : http://sauna37.com

SAUNA SELECT : https://sauna-select.com

ととのえ親方：https://www.instagram.com/totonoeoyakata

サウナ師匠：https://www.instagram.com/saunashisho

■本件に関するお問い合わせ

TTNE株式会社 担当：森田

メール：morita@ttne.jp

代表番号： 03-5843-7576