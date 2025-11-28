沖縄No.1タクシーアプリ「DiDi（ディディ）」、沖縄県久米島町と連携協定を締結配車アプリ普及促進による島民・観光客の移動効率化に向けた連携を実施

DiDiモビリティジャパン株式会社

DiDiモビリティジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：和久山 大輔）は、2025年11月28日（金）より、沖縄県久米島町にて配車アプリ「DiDi（以下、「ディディ」）」のサービス提供を開始します。これに伴い、沖縄県久米島町（市長：桃原 秀雄）と配車アプリの普及促進を通じた島民・および観光客の移動効率化を目的とした連携協定を締結します。本協定は、久米島町の地域観光資源の発信力向上と、島民・観光客双方の移動手段の充実を目指すものです。

協定のもとでは、久米島町内における全国初の「ディディ乗り場」設置の推進や、訪日観光客への久米島の認知拡大を通じて、地域交通の利便性を高め、観光需要の拡大に貢献してまいります。

【連携内容と具体的な取り組み】

1. ディディの普及促進とタクシー利用の強化

久米島町内でのディディの利用促進により、島民および観光客の移動利便性を高め、島内におけるスムーズな移動を実現します。これにより、公共交通機関が限られた地域においても、観光客が快適に移動できる環境を整備します。普及促進においては、島内施設（ホテル・飲食店など）でのディディのプロモーション推進や、久米島町によるDiDiクーポン配布事業の推進などを予定しています。

2. 島民・観光客の移動効率化に向けた連携

中長期的な視点で連携を深めながら、久米島町における移動課題に対して、ディディのテクノロジーやプロダクトを活用した新たな仕組みづくりを共に進めてまいります。将来的には、移動手段の選択肢拡充や、利便性のさらなる向上につながる仕組みづくりも視野に入れ、地域に寄り添った取り組みを進めていきます。具体的な取り組みの第一弾として、久米島空港および兼城港へ、全国初のディディ乗り場を設置します。これにより、配車時の利便性が向上し、久米島におけるより良い移動体験が期待できます。

3.観光客誘致のための共同プロモーション

久米島への観光客誘致を強化するため、ディディと連携した共同プロモーションを展開します。日本国内・および中国国内でのプロモーションを強化し、久米島町の魅力を広く発信することで、より多くの観光客に久米島を訪れていただく機会を創出します。

■新たにサービスを開始するエリアと開始日

・開始日：2025年11月28日（金）10:00

・対象エリア：沖縄県久米島町

■累計ダウンロード数1,000万 「DiDi（ディディ）」について

ディディは目的地と乗車地点を入力すると指定の場所に平均5分*1でタクシーが到着するタクシー配車アプリです。全国29都道府県*2でサービスを展開しています。アプリの累計ダウンロード数は2025年5月時点で累計1,000万を突破しました。タクシー配車プラットフォームとして、タクシーに「乗りたい」と「乗せたい」をアプリでマッチングし、タクシー配車の最適化を実現します。ディディは3ステップで簡単にタクシーを呼ぶことができます。目的地を事前入力することで、ルートをアプリが自動設定するため、道順をドライバーに説明することも不要です。また、キャッシュレス決済が可能なので、車内での煩わしい現金のやりとりも不要です。利用者のタクシーに関わる様々な不満や不安を解消し、より安心してタクシーへご乗車いただけるようサービスの展開を行っています。

ダウンロードはこちら :https://didi.onelink.me/Zkxc/2vpeuufo

*1沖縄No.1：沖縄県の利用頻度月1回以上のタクシー利用者におけるアプリ利用率No.1（2024年1月～12月）調査主体：DiDiモビリティジャパン株式会社 アンケートモニター提供元：GMOリサーチ&AI株式会社

*2配車決定から指定の場所へ提携車両のお迎え時間（2024年1-12月の全国平均）、5分を超える/配車できない場合があります。

*3対応エリアの詳細はhttps://didimobility.co.jp/service/user/をご確認ください。