【決定版】1位はあの伝説の味！いま最も売れている「冷凍餃子」ランキング公開。個性豊かな全国の名店を『おとなの週末お取り寄せ倶楽部』が実食厳選

『おとなの週末』が実食で厳選。売れている「冷凍餃子」ランキングを発表

いま売れている“本当においしい”冷凍餃子とは──。

「食」のセレクトショップ『おとなの週末お取り寄せ倶楽部』では、スタッフが実際に試食し、心から「旨い！」と感じた逸品を厳選してご紹介しています。

近年ますます進化を遂げる「冷凍餃子」。おうち時間の充実とともに、全国の名店の味を自宅で楽しむスタイルがすっかり定着しました。そこで今回は、当ショップで“今まさに売れている”人気のお取り寄せ冷凍餃子をランキング形式で発表します。宇都宮や浜松など激戦区の名店が続々ランクイン。果たして1位に輝いたのはどの餃子でしょうか。晩酌のお供やギフトの参考に、ぜひご覧ください。

5位｜【餃天堂】焼餃子（12個×3箱）

もちもち皮＋あふれる肉汁。宇都宮駅前の行列店がランクイン

宇都宮駅前で行列の絶えない名店『餃天堂』。最大の特徴は、米粉を練り込んだ“もちもち”の皮です。まんじゅうのような丸い形もインパクト抜群。ひと口かじれば、中から旨みたっぷりの肉汁がじゅわっと広がります。マヨネーズと一味唐辛子を合わせた「餃天堂流」の食べ方もクセになるポイント。食感とジューシーさを同時に楽しめる一品です。

4位｜【香蘭】餃子専門店 香蘭 餃子（24個×2箱）

ファンの声で復活した伝説店。香ばしい皮と野菜の甘みが魅力

一度は閉店したものの、ファンの熱い要望で復活を果たした宇都宮の名店『香蘭』。厚めの皮は、焼くとカリッと香ばしく、小麦の風味がしっかり感じられます。キャベツと玉ねぎの甘みを生姜が引き締める王道の餡は、「これぞ宇都宮餃子」と唸らせる完成度。シンプルながら奥行きのある味わいが、多くの人を虜にしています。

3位｜【浜太郎】赤餃子（20個×2箱）

浜松の人気店が放つ旨辛餃子。ブランド豚とニンニクの力強い味わい

餃子激戦区・浜松で数々の受賞歴を持つ『浜太郎』。なかでも「赤餃子」は、地元ブランド豚「浜名湖そだち」を贅沢に使用し、国産ニンニクでパンチを効かせたインパクトのある一品です。豚肉の甘みとピリッとした辛さのバランスが絶妙で、ビールとの相性は抜群。スタミナ満点で、リピーターの多い人気商品です。

2位｜【宇都宮 幸楽】冷凍生餃子（30個×2箱）

「毎日でも食べたい」地元ファンに支持され続ける、やさしい味わい

「宇都宮で一番好き」と語る地元ファンも多い『幸楽』。白菜やキャベツの甘みを最大限に引き出した餡を、一晩寝かせて旨みを凝縮しています。ごま油の香ばしさが広がり、あっさりしつつも深みのある味わい。飽きのこない親しみやすさが魅力で、「常備したい餃子」と評価されるのも納得の一品です。

気になる第1位は特集ページで公開

編集部試食でも高評価。人気の理由や詳細は特設サイトへ

今回のランキングで1位を獲得した餃子は、編集部の実食でも高評価を得た実力派。味の特徴や人気の理由、写真つきの詳しい紹介は下記にてご覧いただけます。



https://www.otoshu.com/f/gyoza



※ランキングは、おとなの週末お取り寄せ倶楽部における販売数（期間：2025年4月1日～9月30日）および編集部の試食評価を総合して作成しています。

編集部が試食し“本当においしい”グルメだけを厳選する通販サイト

全国の生産者や名店から“本当においしい”お取り寄せグルメを厳選して紹介する通販サイトです。編集部が試食を行い、味・品質・ストーリーを吟味した商品だけを掲載しています。冷凍餃子のほか、肉・海鮮・スイーツなど、幅広いジャンルのお取り寄せ商品を取り揃えています。

