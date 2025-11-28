【いーふらん】高価買取店「おたからや」 タイ・バンコクの「DONKI Mall Thonglor」に初出店　～富裕層エリア・トンローで日本品質の買取サービスを提供～

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 鹿村大志、以下「いーふらん」）は、2025年11月3日（月）、いーふらんが展開する高価買取店「おたからや」を、タイ・バンコクの商業施設「DONKI Mall Thonglor（ドンキモール・トンロー）」に新規出店いたしました。これにより、「おたからや」の海外展開は5カ国目となります。

背景

「おたからや」の日本国内店舗数は1,590店舗以上（2025年11月時点）にのぼり、国内最大規模を誇ります。

いーふらんは更なる事業拡大のために海外展開を進めており、その第一歩として2023年にアメリカに現地法人「E-fran US」を設立。以降、海外展開を見据えた主要国に現地法人を順次設立してまいりました。

■いーふらんの海外現地法人

2023年 E-fran US Inc.／E-FRAN SG PTE. LTD.／E-FRAN ENG LIMITED

2024年 台灣伊夫蘭股份有限公司／E-FRAN HK LIMITED／PT. EFRAN HARTA KARUN INDONESIA

2025年 E-FRAN THAILAND CO., LTD.

2025年2月には「おたからや」海外1号店を香港にオープンし、4月にはシンガポール、6月には台湾、9月にはインドネシアと、海外への展開を広げております。そしてこのたび、5カ国目となるタイに新たに出店いたしました。

バンコク・トンロー地区は、高級住宅やインターナショナルスクールが集まるエリアとして知られ、富裕層や日本人駐在員が多く居住しています。高級ブランド品や時計、ジュエリーを所有する層が厚く、買取需要の高い地域です。

また、出店先となる「DONKI Mall Thonglor」は日本発のディスカウントストア「ドン・キホーテ」を中心に、日本ブランドの商品やサービスが集積する商業施設です。日本文化に親和性の高い顧客層が多く来訪することから、日本式の査定・接客を提供する「おたからや」との親和性が高いと判断し、今回の出店に至りました。

さらに、代表取締役社長・鹿村をはじめ、多くの社員がタイに親しみを持ち、社員旅行などでたびたび訪れていることも、出店を後押しする要因となりました。

タイ1号店の詳細

海外展開5カ国目となるタイ「OTAKARAYA Donki Mall Thonglor」では、ブランドバッグなどの買取を中心に、販売も行います。日本で培った高い査定技術と丁寧な接客をそのままに、タイの皆様へ“日本品質の安心感”をお届けします。

店内には日本人スタッフおよび日本語対応が可能な現地スタッフが常駐しており、日本人駐在員のお客様はもちろん、タイのお客様にも安心してご利用いただける店舗を目指しています。

【店舗詳細】

・オープン：2025年11月3日（月）

・店舗名：OTAKARAYA Donki Mall Thonglor

・住所：107 Soi Sukhumvit 63, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110, Thailand

・営業時間：10:00～19:00

・定休日：年中無休

・ホームページURL： https://otakaraya-th.com/

・LINE： @ota-th

・形態：買取・販売



今後の動き

「おたからや」を海外に展開することで、現地で買い取った商品を世界中に流通させることが可能となり、中古品の供給量拡大や、貴重な商品の提供機会の増加につながると考えております。

また、「おたからや」はすでに海外51か国・地域との取引実績を有しており、この既存のグローバルな流通ルートを最大限に活用することで、さらなる成長を目指してまいります。

タイでは「おたからや」の認知度向上を目的に、店舗来店促進に向けたプロモーションをはじめ、さまざまな施策を展開いたします。さらに、現地での買取体制を強化することで、事業の一層の拡大を図ってまいります。

今後は、日本に地理的に近い東南アジアへの出店をさらに加速させ、将来的には欧米市場への進出も視野に入れております。「おたからや」は、日本式の誠実な買取サービスを通じて、海外においても“モノに新たな価値を与える”文化の発信を続けてまいります。

高価買取店おたからやについて

おたからやは、ブランド品・貴金属・骨董品等の高価買取店で、全国に1,590店舗以上（2025年11月現在）を展開し、業界トップクラスの店舗数を誇ります。

金・貴金属製品をはじめ、ダイヤモンド等の宝石、ブランド品、時計、切手、古銭、金券など多種多様な商品の買取に対応しております。

全国1,590店舗以上での店頭査定、出張査定、メール査定、オンライン査定と、お客様のご都合に合わせてお選びいただけます。

査定は無料です。ぜひお気軽にご利用ください。

専門知識を持った査定員がお客様のお品物を丁寧に査定させていただきます。

※一部販売を行っている店舗もございます。

＼ 高価買取店おたからやへの査定依頼はこちらから ／

おたからや公式サイト：https://www.otakaraya.jp/

電話番号：0120-555-600（年中無休 8:00～21:00）



いーふらんってどんな会社？

◆当社は3兆円規模に成長しているリユース業界の中で、ブランド品・高級宝飾などの高価買取店「おたからや」を運営している企業です。リユース業は『地球にやさしいエコビジネス』であり、社会貢献度が高い事業として昔から広く世の中から支持されておりました。特に昨今の不安定な景気情勢のなかでは景気の影響を非常に受けにくい業界として注目を集めています。

◆業界成長率が130%の中、当社の成長率は直近5年で700%と業界の成長をけん引し続けている企業です。従業員1,670人を抱えるまでに成長しております。業績も創業から連続して成長を成し遂げており、2025年6月期は売上989億円を達成いたしました。

◆「おたからや」は業界トップの出店数（全国1,590店舗）を誇り、Google口コミ4.8（※）を獲得しお客様からの信頼も厚く頂戴しております。

※2025年10月31日までの全期間の直営店（374店舗）にいただいた評価をもとに出した結果です。

◆その他にもヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業など「価値」を未来に繋ぐハブとなる事業展開をしています。

【株式会社いーふらんの概要】

社名：株式会社いーふらん

設立年月：2000年3月

代表取締役会長 渡辺 喜久男

代表取締役社長 鹿村 大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：

リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや(https://www.otakaraya.jp/)」、ヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森(https://onkatsu-fitness.jp/)」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-(https://e-swing-premium.jp/)」、フランチャイズ事業(https://franchise.otakaraya.net/)、オークション事業(https://www.otakaraya.jp/lp_page/auction/)、不動産事業(https://mm-property.jp/)

本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社いーふらん 広報担当：八重倉

TEL：045-330-4410