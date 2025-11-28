年末年始に整理をしてみませんか？専用収納ラックがお買い得な『CD・レコードラックフェア』開催！対象商品が10％OFF！

株式会社ディスクユニオン

フェア開催中なら対象商品が表示価格から10％OFF、さらに5,000円以上で送料無料！

レコードやCDを愛する皆様に朗報です！ディスクユニオンの店舗、オンラインショップではレコードやCD専用の収納ラック品を対象とした『CD・レコードラックフェア』を開催中！

CDやレコードの取り扱いを熟知したディスクユニオンのスタッフが設計や開発を手掛ける「ユニオンレコードラック」シリーズも対象！

コレクションを大切に保管したい、自分の部屋にあった収納棚を探したいかたはこの機会をお見逃しなく。

スタッキングラックはラックを縦や横に自由に組み合わせて使えるので、お部屋のスペースやコレクションの量に合わせてレイアウトを楽しめます。シンプルでどんなインテリアにもなじむデザイン、音楽好きの方にぴったりの収納シリーズです。

スタッキングラックは全6種類。

最大3段まで積み重ねることができ、単体使用も含めて1列で19通りの組み合わせが可能です。

お好みや収納スペースに合わせて自由にレイアウトでき、2列以上を並べて組み合わせれば、さらに多彩なアレンジが広がります。

●開催期間

2025.11.28(金)ー2026.1.4(日)

●対象商品

レコードラック、CD収納ラック カセットテープラック

●割引内容

表示価格から10％OFF、さらに5,000円以上で送料無料

●開催場所

・オンラインショップ

11月28日(金)12時から、翌2026年1月5日(月)正午まで

・ディスクユニオン店舗

11月28日(金)開店から、翌2026年1月4日(日)閉店まで

「CDレコードアクセサリー・収納ストア」は、CD、レコード、書籍の収納用品の専門店。

大切なコレクションの収納に対する関心の高まりを受け、お客様のニーズにマッチした収納用品をご提供できる「収納」に特化した店舗です。

https://diskunion.net/shop/ct/shuunou_store