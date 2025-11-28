【12/11開催】スーパー業界向けセミナー・買い物客はなぜスーパーの″クチコミ″を書くのか…？

株式会社カンリー

Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体の一元管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は2025年12月11日（木）・12日（金）・15日（月）13時よりスーパー業界向けセミナー【買い物客はなぜスーパーの"クチコミ"を書くのか…？～10万件超のクチコミと消費者調査から紐解く顧客心理と、サービス向上のヒント～】をオンライン開催いたします。

詳細・お申込みはこちらをクリック :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seMyin1B2L7N?s=3108ns2e5ro&utm_source=251211_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes

自店舗や競合店舗のクチコミを見て、ハッとしたことはないでしょうか。

スーパーマーケットには、飲食店を超えるほどのクチコミが投稿され、

“日常の買い物”であるにもかかわらず、その数はここ数年で着実に増えてきています。

では、買い物客は日常の一部となったスーパーに、どのような時にクチコミを書こうと思うのでしょうか。その背景には、「嬉しかった」「少し気になった」「誰かに伝えたい」といった、日常の中にある小さな感情の動きがあるのかもしれません。

本セミナーでは、10万件超のGoogle マップのクチコミと、消費者調査をもとに、クチコミを書く理由や、クチコミを書くときの感情の変化に目を向けながら、買い物客の心理に迫っていきます。

さらに、クチコミは単なる評価ではなく、「現場改善のヒント」や「顧客体験の設計」に直結する資産です。

買い物客の声をサービス設計・店舗改善に活かしたい、経営者・マーケティング担当者・店舗運営責任者の皆様にとって、お役立ていただける内容となっております。

スーパーマーケットの経営に携わる皆さまのご参加を、心よりお待ちしております。

■こんな方におすすめ

- 買い物客がクチコミを書く “心理の動き” を知りたい方- クチコミの背景・感情から、改善につながるヒントを掴みたい方

■参加するメリット

- 買い物客がクチコミを書く顧客心理を学べる- クチコミの背景・感情から、サービス改善のヒントを得られる- Google マップを活かした集客・来店促進策を学べる

＜開催概要＞

日 時：LIVE配信：12月11日（木） 13時00分～14時00分

録画配信 ：12月12日（金） 13時00分～14時00分

録画配信 ：12月15日（月） 13時00分～14時00分

開催場所：オンライン開催

参加費用：無料

講演内容：『買い物客はなぜスーパーの"クチコミ"を書くのか…？

～10万件超のクチコミと消費者調査から紐解く顧客心理と、サービス向上のヒント～』

LIVE配信を含め、3日間にわたり配信予定ですので、ぜひ、ご都合のよい日程でご参加ください。

https://attendee.bizibl.tv/sessions/seMyin1B2L7N?s=3108ns2e5ro&utm_source=251211_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seMyin1B2L7N?s=3108ns2e5ro&utm_source=251211_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes)

株式会社カンリー

エンタープライズ・ミッドマーケットユニット マーケティング部

斎藤 綾

大学を卒業後、動物医薬品の商社に入社し動物病院向けに動物医薬品・ペットフードの営業を担当。製品の導入を支援するとともに、動物病院の経営戦略にも貢献。

その後、約7年間にわたり獣医療業界向けのマーケティング支援に従事し、デジタル施策の企画・運用、データ分析を担当。

現在は、株式会社カンリーのマーケティング部に所属し、主にセミナー企画を担当し、店舗経営を行う業界の方々に向けた情報発信を行っている。

■カンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

導入企業（一部抜粋）■カンリー福利厚生について

約110,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

サービスページ：https://fuk-ly.com/

資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/download/

掲載クーポン（一部抜粋）■会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2番20号 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://biz.can-ly.com/

■採用について

カンリーはさらにサービスを拡大、加速させるために全職種積極採用中です。

詳細は下記の採用ページをご覧ください。

・採用サイトを見る

https://recruit.can-ly.com/

■お問い合わせ先

担当：神田 大成

E-mail：canly.contact@can-ly.com