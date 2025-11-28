『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より、「マリー（アイドル）」がスケールフィギュアになって登場！！

写真拡大 (全5枚)

株式会社グッドスマイルカンパニー

株式会社グッドスマイルカンパニー(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩佐厳太郎、以下 グッドスマイルカンパニー)は、人気ゲーム『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より、トリニティ総合学園所属・シスターフッドのマリーの「アイドル」姿をスケールフィギュア化し、2025年11月28日(金)から予約開始いたしました。




- グッドスマイルオンラインショップ

販売ページ：https://goodsmile.link/Czx1jI


予約受付期間：2025年11月28日(金)12：00～2026年1月28日(水)23：59



- 商品詳細

人気ゲーム『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より、トリニティ総合学園所属・シスターフッドのマリーが「アイドル」姿でスケールフィギュア化。


アイドルユニット“アンティーク・セラフィム”のリーダーとしてステージに立つ、特別な衣装姿を立体化いたしました。


ふんわりと広がるツインテールや、光を受けてきらめくリボンの装飾など、ステージ衣装ならではの華やかなディテールを細部まで丁寧に再現。


モノトーンを基調としたドレスも、光沢や質感の違いにこだわり塗り分けることで、華やかさと上品さを両立させました。


ステージ上で輝くマリーの特別な瞬間を、ぜひお手元でお楽しみください。










- 商品情報

商品名　　 　 ：マリー（アイドル）
作品名　　　 ：ブルーアーカイブ -Blue Archive-
発売月　　 　 ：2026年11月
価格　　　 　 ：18,800円(税込）
仕様　　　 　 ：プラスチック製 塗装済み完成品・ノンスケール・専用台座付属
全高　　　 　：約230mm
原型制作　　 ：ゆーも＋今朝丸（モワノー）


彩色　　　　 ：吉野展弘


制作協力　　 ：GSC制作部


Design・Illust：Paruru


ディレクター ：ねんどろん
発売元　　 　 ：グッドスマイルカンパニー
販売元　　 　 ：グッドスマイルカンパニー
※掲載の写真は実際の商品とは多少異なる場合があります。
※商品画像掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いいたします。
(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.



- グッドスマイルカンパニーについて

グッドスマイルカンパニーは、日本が世界に誇るフィギュア・玩具の企画・制作・製造・販売を主な業務として展開しています。


2025年現在、2,500種類以上発売されているデフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズは当社の代表シリーズです。近年は国内外問わず、フィギュアの枠を超え、アニメコンテンツ事業へも幅を広げています。海外アーティストとのコラボレーションを積極的に行い、ジャパニーズカルチャーを様々な形で世界に発信すべく挑戦中です。



会社名　：株式会社グッドスマイルカンパニー


代表者　：代表取締役社長　岩佐厳太郎


本社　　：東京都千代田区外神田三丁目16番12号 アキバCOビル


設立　　：2001年5月


事業内容：


玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売


玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行


玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Webデザイン請負業務


ゲームの企画・開発・運営


アニメーションの企画・製作・プロデュース


映像・音楽の企画、制作


モータースポーツ事業


投資支援


飲食店経営

〈グッドスマイルカンパニー公式サイト〉


https://corporate.goodsmile.com/ja/