『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より、「マリー（アイドル）」がスケールフィギュアになって登場！！

株式会社グッドスマイルカンパニー

株式会社グッドスマイルカンパニー(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩佐厳太郎、以下 グッドスマイルカンパニー)は、人気ゲーム『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より、トリニティ総合学園所属・シスターフッドのマリーの「アイドル」姿をスケールフィギュア化し、2025年11月28日(金)から予約開始いたしました。

- グッドスマイルオンラインショップ

販売ページ：https://goodsmile.link/Czx1jI

予約受付期間：2025年11月28日(金)12：00～2026年1月28日(水)23：59

- 商品詳細

人気ゲーム『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より、トリニティ総合学園所属・シスターフッドのマリーが「アイドル」姿でスケールフィギュア化。

アイドルユニット“アンティーク・セラフィム”のリーダーとしてステージに立つ、特別な衣装姿を立体化いたしました。

ふんわりと広がるツインテールや、光を受けてきらめくリボンの装飾など、ステージ衣装ならではの華やかなディテールを細部まで丁寧に再現。

モノトーンを基調としたドレスも、光沢や質感の違いにこだわり塗り分けることで、華やかさと上品さを両立させました。

ステージ上で輝くマリーの特別な瞬間を、ぜひお手元でお楽しみください。

- 商品情報

商品名 ：マリー（アイドル）

作品名 ：ブルーアーカイブ -Blue Archive-

発売月 ：2026年11月

価格 ：18,800円(税込）

仕様 ：プラスチック製 塗装済み完成品・ノンスケール・専用台座付属

全高 ：約230mm

原型制作 ：ゆーも＋今朝丸（モワノー）

彩色 ：吉野展弘

制作協力 ：GSC制作部

Design・Illust：Paruru

ディレクター ：ねんどろん

発売元 ：グッドスマイルカンパニー

販売元 ：グッドスマイルカンパニー

※掲載の写真は実際の商品とは多少異なる場合があります。

※商品画像掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いいたします。

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.

- グッドスマイルカンパニーについて

グッドスマイルカンパニーは、日本が世界に誇るフィギュア・玩具の企画・制作・製造・販売を主な業務として展開しています。

2025年現在、2,500種類以上発売されているデフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズは当社の代表シリーズです。近年は国内外問わず、フィギュアの枠を超え、アニメコンテンツ事業へも幅を広げています。海外アーティストとのコラボレーションを積極的に行い、ジャパニーズカルチャーを様々な形で世界に発信すべく挑戦中です。

会社名 ：株式会社グッドスマイルカンパニー

代表者 ：代表取締役社長 岩佐厳太郎

本社 ：東京都千代田区外神田三丁目16番12号 アキバCOビル

設立 ：2001年5月

事業内容：

玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売

玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行

玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Webデザイン請負業務

ゲームの企画・開発・運営

アニメーションの企画・製作・プロデュース

映像・音楽の企画、制作

モータースポーツ事業

投資支援

飲食店経営



〈グッドスマイルカンパニー公式サイト〉

https://corporate.goodsmile.com/ja/