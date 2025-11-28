国内外のタイル・石材・煉瓦を幅広く取り扱う総合ブランドメーカーの名古屋モザイク工業株式会社は、2025年11月28日(金)に「札幌ショールーム」をリニューアルオープンいたしました。

名古屋モザイク工業 札幌ショールーム RENEWAL OPEN

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=EtFNpLf-QG0

豊かな自然と都市文化が交差する札幌市中央区へ移転し、NAGOYA MOSAIC SOLUTION SAPPORO にリニューアル！ 2025年11月、セラミックキッチンを提案するモデルブースを設え、タイルの新たな可能性を発信する空間に生まれ変わりました。セミナーやイベントを行うLOUNGEや大判タイルのスケール感を魅せるRING STAGEなど、新しい設備を展開する提案型ショールームを是非ご体感ください。リニューアルオープン日｜2025年11月28日(金)所在地｜北海道札幌市中央区北4条東4丁目1-1 創成クロス2F

https://www.nagoya-mosaic.co.jp/showrooms/sapporo.html

■ ENTRANCE

ショールームに入ってすぐの「RING STAGE（リングステージ）」では大判タイルがお出迎えし、さまざまな種類のタイルを浮遊するオブジェのように展示しています。迫力あるスケール感を体感できるとともに、最新技術が生み出すデザインの美しさや質感を堪能していただける空間です。

■ FLOOR&WALL

内外装の壁・床タイル、モザイクタイルなど、色彩豊かで創造力を刺激する多彩なタイルをさまざまなコーディネートでご紹介しています。

■ SIMULATION

当社が厳選した床×壁のコーディネート24パターンを展示。最新のトレンドからベーシックまで、さまざまな組み合わせを体感できる展示です。

■ LIGHTING｜調光調色システム

ショールーム全体に調光調色システムを導入したことで、タイルが光によってどのように見え方が変わるのかを、よりリアルに体感していただけます。

■ MODEL ROOM

新ブランド「TILURA」のセラミックキッチンをはじめ、セラミックファニチャーを体感いただけるモデルルームです。

■ FURNITURE

超大判タイルから切り出したテーブルトップは、イタリアのトップブランドメーカーによって製造されたものです。セラミックファニチャーに採用している4D CERAMICSは、独自の製造技術によりタイル内部まで柄が連続するフルボディ構造を実現。切断面や小口にいたるまで、まるで天然石のような深い美しさを表現します。

■ ARTWORK

スノーフレーク デザイン・制作／STUDIO SAWADA DESIGN雪が静かに降る瞬間を映した「スノーフレーク」は、奥行きのある空間の中で、光の粒のような輝きを放ち、訪れる人を“道しるべ”のように誘います。グリム童話『ヘンゼルとグレーテル』の白い石に着想を得て生まれた、この静謐なアートワークをどうぞお楽しみください。

■ LOUNGE / SEMINAR ROOM

イベントやセミナー開催のために設置したLOUNGEスペース。様々な情報を多くの人と共有することで、コミュニケーションの活性化を図る場所です。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。ご来店の前には名古屋モザイク工業WEBサイト内「札幌ショールーム」ページをご確認ください。

会社概要

商号 ： 名古屋モザイク工業株式会社所在地 ： 〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町2455-20代表者 ： 代表取締役 山際 二郎設立 ： 1955年04月事業内容 ： タイル・れんが・ブロック工事業資本金 ： 8,500万円

管理・運営・お問合わせ

名古屋モザイク工業株式会社

https://www.nagoya-mosaic.co.jp/