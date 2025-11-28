株式会社harmonyが、デジタルファッションを楽しむための自社アバター「紗羅」をリリース

株式会社harmony

この度、デジタルファッションとは何かを探究し、次世代のファッションインフラの構築を目指す株式会社harmony（本社：東京都港区、代表取締役CEO：原島篤史）は、メタバース「VRChat」にてデジタルファッションを楽しむユーザーに向け、オリジナルアバター「紗羅」をリリースいたしました。

VRChatでは数多くのアバターが存在する一方で、それぞれに適したデジタルファッションアイテムを見つけることや制作することは容易ではありません。こうした状況の中、harmonyはファッションを明るく自由に楽しむ女の子として「紗羅」を開発いたしました。

今後、harmonyが制作するデジタルファッションアイテムは、「紗羅」への対応を前提に展開してまいります。また、アバター開発のための素体として「紗羅」の身体データを活用いただけるよう開放し、多様なクリエイターによる新たなアバターやデジタルファッションの誕生を後押ししていく予定です。

harmonyは、「紗羅」を通じてVRChatにおけるデジタルファッション文化の一層の発展に貢献してまいります。

ECサイト :https://ec.harmonyinc.aiBooth :https://harmonyinc.booth.pm/items/7638192

■「紗羅」および「harmony素体」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hb8kBu0XXy4 ]

「紗羅」は、明るく服を着こなすことをテーマに誕生したキャラクターです。より多くのユーザーの皆様に自由な発想で楽しんでいただけるよう、詳細なキャラクター設定はあえて設けておりません。それぞれの利用シーンやコーディネートを通して、ユーザー自身の手で“紗羅らしさ”を育てていただければと考えています。

また、より幅広い層に触れていただくため、クオリティに対して非常に手に取りやすい価格で提供しております。同アバターの身体データを活用したオリジナルアバターやデジタルファッションアイテムの制作、およびそれらの商用展開も可能とし、クリエイターの創作活動を後押ししてまいります。

今回の「紗羅」が、多くのユーザーにとってデジタルファッションを楽しむきっかけとなり、VRChatの創作文化をさらに活性化させる存在となることを期待しています。なお、今後は同アバターのiOS対応も順次展開していく予定です。

オリジナルキャラクター「紗羅」（販売価格：1,000円）

■制作クレジット

キャラクター原案・監修：

Akari

https://lit.link/en/akariillustration

制作協力：

Metachrosys, Inc.

https://metachrosys.com(https://metachrosys.com/)

■harmony代表 原島篤史 よりコメント

「紗羅」は、私たちが思い描くデジタルファッションを象徴するアバターです。ファッションは、服そのものだけでなく佇まいや空気感などのその人らしさそのものです。紗羅は、デジタルの世界でも「らしさ」をまとう体験を楽しんでいただくための提案です。私たちが大切にしているのは、誰もが自分らしさを無理なく着こなし、優しさとリスペクトを持ってファッションでコミュニケーションする世界です。日常の中で友人にそっと見せる姿のように、デジタルでも「ちょっと着てみる」「こういう自分もいいかもしれない」と思える瞬間が広がっていくことを願っています。紗羅がデジタルファッションという自己表現の扉を少しでも開き、皆さまの会話のきっかけや生活の豊かさにつながれば幸いです。

■株式会社harmonyについて

私たちは、デジタルファッションが人々のコミュニケーションをより優しく、リスペクトに溢れるものにすると信じています。ファッションは極めて社会的な営みであり、同時に人間のさまざまな営みが交差する要衝でもあります。ファッションにデジタルの力を加えることによって、人間はこれまでよりも衣服と創造的な関係を取り結べるようになるだけでなく、音楽やアートといった衣服以外の表現をもその身体に「着る」ようになるのかもしれません。なにかを着るということは、誰かに自分の想いを伝えようとすることです。もしどんなものでも着られるとしたら、あなたはいまなにを着てみたいですか。

株式会社harmonyは、デジタルファッションとは何かを探究し、次世代のファッションインフラを構築するチームです。

株式会社harmony(harmony Inc.)：https://harmonyinc.ai/

代表取締役CEO：原島 篤史

設立：2023年6月

所在地：〒106-6116

東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー16F

