ズボラだってヘアケアしたい シャンプーは泡立ててからするが吉『泡が出るハンディヘッドスパ「TeteMousse(テテムース)」』を発売
この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は
『泡が出るハンディヘッドスパ「TeteMousse(テテムース)」』を11月28日に発売いたしました。
サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。
日常の困っていることを面白く、役に立つ（便利に解決する）をコンセプトにサンコーが企画した商品です。
詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004766?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004766
本製品は、シャンプーの自動泡立て機能と頭皮ケアを一台に集約した、電動スカルプブラシです。
サイズは本体が幅100×奥行120×高さ105(mm)、充電台は幅110×奥行130×高さ45(mm)。
タンク容量は55ml。普段お使いのシャンプーと同量程度の水を入れてスイッチを押すだけで、自動で濃密な泡が生成されます。
付属のアタッチメントは「ブラッシング用」に加え、硬さが選べる「スカルプ用（ソフト/ハード）」の計3種類。
回転角度は90度/180度の2段階で切り替えられ、心地よい刺激で頭皮をケアしながら汚れを落とします。
5分間の自動オフタイマーや、お風呂で使えるIPX7防水仕様、約2.5時間の充電で約40分使えるUSB充電式など、使い勝手も抜群。
シャンプーを泡立ててから洗うのがいいとはわかっているけど、面倒でつい髪で直接泡立ててしまう。
髪や頭皮のケアに力を入れたいけど、どこから始めればいいかわからない。
そんな方におすすめの『泡が出るハンディヘッドスパ「TeteMousse(テテムース)」』です。
＜製品特長＞
■シャンプーと水を入れるだけで自動で濃密な泡が出る
■頭皮ケアと洗髪が同時にできる電動スカルプブラシ
■3種類のブラシ（ブラッシング、スカルプ用ソフト・ハード）付属
■回転角度（90度/180度）を2段階で切り替え可能
■お風呂で安心して使えるIPX7防水仕様（本体丸洗いOK）
■5分自動オフタイマー
■USB充電式で約40分使用可能（充電時間約2.5時間）
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3pkHAaSa5V8 ]
＜仕様＞
・サイズ／本体：幅100×奥行120×高さ105(mm)
充電台：幅110×奥行130×高さ45(mm)
・重量／約410g
・電源／内蔵バッテリー
・バッテリー充電／USB 5V 2A以上
・バッテリー／リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1000mAh
・充電時間／約2.5時間
・稼働時間／約40分(状況により異なります)
・モード／2種類(90度/180度)
・自動電源オフ／5分
・タンク容量／55ml
・防水性能／IPX7(本体のみ)
・ケーブル長／約95cm
・材質／ABS、PC、シリコン
・セット内容／本体、充電台、USB TypeCケーブル、ブラシ3種(ハードスカルプ、ソフトスカルプ、ブラッシング)、ブラシ外しパーツ、日本語取扱説明書
・パッケージサイズ／幅235×奥行263×高さ118(mm)
・パッケージ込み重量／約850g
・保証期間／購入日より12ヶ月
・発売日／2025/11/28
・型番/JAN／AWHD25HJU/4580060604197
泡が出るハンディヘッドスパ「TeteMousse(テテムース)」
[販売価格] 12,800円 (税込)
https://www.thanko.jp/view/item/000000004766(https://www.thanko.jp/view/item/000000004766?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004766)
◼︎先着購入特典
今なら、TeteMousse(テテムース)をご購入いただいた方に、木村石鹸「12/JU-NI」トライアルセット(しっとり・さらさら シャンプー＆コンディショナー 各３回分)をプレゼント。
※数量限定のため、在庫なくなり次第配布終了となります。
◼︎12/JU-NI について
開発に不要な流行や慣習をすべて断ち切って、 ただ真っ直ぐに、本気で髪を良くすることだけを考える。
職人の技術を応用し、髪のダメージを補修するヒートアクティブコラーゲンを多量に含むことに成功したシャンプー＆コンディショナー。
12/JU-NIは、ちいさなメーカーだからこそ実現した、“正直な処方”でつくるヘアケアブランドです。
◼︎木村石鹸について
大正13年創業。職人による石鹸の”釜焚き”製法を守り、業務用から家庭用まで幅広い洗浄剤の開発を行う老舗石鹸・洗剤メーカー。
職人のこだわりが詰まった洗浄剤シリーズKIMURASOAP’S CRAFTSMANSHIP、純石鹸を使ったハウス＆ボディケアブランドSOMALI、業界的な慣習にとらわれない、手間ひまかけたヘアケアブランド12/JU-NIなどを展開。
心から良いと思えるものを追求するものづくりの姿勢と、長年にわたり培った技術で、人と環境の調和の取れた製品作りを行っています。
詳細を見る :
https://www.kimurasoap.co.jp/
■製品に関するお問い合わせ先
サンコー株式会社 通販部
〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階
TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322
Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp
■サンコー直営店舗
〒101-002 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB TEL 03-5297-5783