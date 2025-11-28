ズボラだってヘアケアしたい　シャンプーは泡立ててからするが吉『泡が出るハンディヘッドスパ「TeteMousse(テテムース)」』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は

『泡が出るハンディヘッドスパ「TeteMousse(テテムース)」』を11月28日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。

日常の困っていることを面白く、役に立つ（便利に解決する）をコンセプトにサンコーが企画した商品です。

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004766?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004766

本製品は、シャンプーの自動泡立て機能と頭皮ケアを一台に集約した、電動スカルプブラシです。

サイズは本体が幅100×奥行120×高さ105(mm)、充電台は幅110×奥行130×高さ45(mm)。

タンク容量は55ml。普段お使いのシャンプーと同量程度の水を入れてスイッチを押すだけで、自動で濃密な泡が生成されます。

付属のアタッチメントは「ブラッシング用」に加え、硬さが選べる「スカルプ用（ソフト/ハード）」の計3種類。

回転角度は90度/180度の2段階で切り替えられ、心地よい刺激で頭皮をケアしながら汚れを落とします。

5分間の自動オフタイマーや、お風呂で使えるIPX7防水仕様、約2.5時間の充電で約40分使えるUSB充電式など、使い勝手も抜群。

シャンプーを泡立ててから洗うのがいいとはわかっているけど、面倒でつい髪で直接泡立ててしまう。

髪や頭皮のケアに力を入れたいけど、どこから始めればいいかわからない。

そんな方におすすめの『泡が出るハンディヘッドスパ「TeteMousse(テテムース)」』です。

＜製品特長＞

■シャンプーと水を入れるだけで自動で濃密な泡が出る

■頭皮ケアと洗髪が同時にできる電動スカルプブラシ

■3種類のブラシ（ブラッシング、スカルプ用ソフト・ハード）付属

■回転角度（90度/180度）を2段階で切り替え可能

■お風呂で安心して使えるIPX7防水仕様（本体丸洗いOK）

■5分自動オフタイマー

■USB充電式で約40分使用可能（充電時間約2.5時間）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3pkHAaSa5V8 ]

＜仕様＞

・サイズ／本体：幅100×奥行120×高さ105(mm)

充電台：幅110×奥行130×高さ45(mm)

・重量／約410g

・電源／内蔵バッテリー

・バッテリー充電／USB 5V 2A以上

・バッテリー／リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1000mAh

・充電時間／約2.5時間

・稼働時間／約40分(状況により異なります)

・モード／2種類(90度/180度)

・自動電源オフ／5分

・タンク容量／55ml

・防水性能／IPX7(本体のみ)

・ケーブル長／約95cm

・材質／ABS、PC、シリコン

・セット内容／本体、充電台、USB TypeCケーブル、ブラシ3種(ハードスカルプ、ソフトスカルプ、ブラッシング)、ブラシ外しパーツ、日本語取扱説明書

・パッケージサイズ／幅235×奥行263×高さ118(mm)

・パッケージ込み重量／約850g

・保証期間／購入日より12ヶ月

・発売日／2025/11/28

・型番/JAN／AWHD25HJU/4580060604197

泡が出るハンディヘッドスパ「TeteMousse(テテムース)」

[販売価格] 12,800円 (税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004766(https://www.thanko.jp/view/item/000000004766?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004766)

◼︎先着購入特典

今なら、TeteMousse(テテムース)をご購入いただいた方に、木村石鹸「12/JU-NI」トライアルセット(しっとり・さらさら シャンプー＆コンディショナー 各３回分)をプレゼント。

※数量限定のため、在庫なくなり次第配布終了となります。

◼︎12/JU-NI について

開発に不要な流行や慣習をすべて断ち切って、 ただ真っ直ぐに、本気で髪を良くすることだけを考える。

職人の技術を応用し、髪のダメージを補修するヒートアクティブコラーゲンを多量に含むことに成功したシャンプー＆コンディショナー。

12/JU-NIは、ちいさなメーカーだからこそ実現した、“正直な処方”でつくるヘアケアブランドです。

◼︎木村石鹸について

大正13年創業。職人による石鹸の”釜焚き”製法を守り、業務用から家庭用まで幅広い洗浄剤の開発を行う老舗石鹸・洗剤メーカー。

職人のこだわりが詰まった洗浄剤シリーズKIMURASOAP’S CRAFTSMANSHIP、純石鹸を使ったハウス＆ボディケアブランドSOMALI、業界的な慣習にとらわれない、手間ひまかけたヘアケアブランド12/JU-NIなどを展開。

心から良いと思えるものを追求するものづくりの姿勢と、長年にわたり培った技術で、人と環境の調和の取れた製品作りを行っています。

詳細を見る :https://www.kimurasoap.co.jp/



■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部

〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322

Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp

■サンコー直営店舗

〒101-002 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB TEL 03-5297-5783