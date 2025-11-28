【 愛知県 × eiicon 】「あいちスタートアップ・エコシステム 共創カイギ」開催！

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都文京区後楽、代表取締役社長：中村 亜由子、以下「eiicon」）は、あいちスタートアップ・エコシステム形成の促進を目的に、「あいちスタートアップ・エコシステム 共創カイギ」を、2026年1月16日（金）、STATION Ai（名古屋・鶴舞）にて開催します。

自治体、支援機関、企業、金融機関、スタートアップ等、地域連携・スタートアップ・エコシステムについてご興味のある方は、ぜひご参加ください。

■「あいちスタートアップ・エコシステム 共創カイギ」について

「あいちスタートアップ・エコシステム形成」に向けて、各地域の特性を活かした独自のエコシステムを形成し、県内全域での連携を進める愛知県。

STATION Aiの開業から1年が経ち、地域とスタートアップの共創はさらに加速し、各地で新たな挑戦が生まれています。

「共創カイギ」は、地域や団体の垣根を越えてプレイヤーが集い、スタートアップとの共創や広域連携の「可能性」を議論し、愛知の発展に向けた次のアクションを共に考える一日です。





□開催概要

・開催日時：2026年 1月 16日（金）14:00～17:30（受付 13:30） ※配信はございません

・会場：STATION Ai 1Fイベントスペース （定員：180名程度）

名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号

（JR中央本線「鶴舞駅（名古屋駅から2駅）」徒歩6分）

・参加費：無料

・参加申込〈申込期限：2026年1月15日（木） 18:00 〉

URL： https://forms.gle/CKhgxJHFTJRuNSkf7

・主催：愛知県

・運営：eiicon

・参加対象：

スタートアップ連携に関心のある自治体・商工会・商工会議所・金融機関・支援機関

地域と取り組みたいスタートアップ など

□プログラム内容

14:00～14:15 オープニング

・事業概要説明

14:15～14:55 地域戦略スペシャルセッション

「スタートアップ・エコシステム形成に向けた地域連携のあり方」

愛知・福岡における地域のスタートアップ・エコシステム形成に向けた取り組みや共創事例について、両地域のキーパーソンよりお話しします。

〈登壇者〉

・福岡地域戦略推進協議会（FDC） 事務局長 石丸 修平氏

・愛知県経済産業局革新事業創造部 スタートアップ推進課 課長補佐 藤井 智也氏

14:55～15:30 STATION Aiパートナー拠点ピッチ

「各パートナー拠点が目指す”エコシステム”とは」

STATION Aiと相互に連携・協力するネットワーク「STATION Aiパートナー拠点」の4団体より、拠点形成に至った経緯や取り組み、今後の目指す姿や展望についてお話しします。

〈登壇団体〉

・東三河スタートアップ推進協議会

・ウェルネスバレー推進協議会

・刈谷イノベーション推進プラットフォーム

・尾張共創コンソーシアム

15:30～15:45 休憩

15:45～16:25 広域エリア連携トークセッション

「地域・団体の垣根を越えた”広域連携”の取組と可能性」

自治体、商工会議所、金融機関、それぞれのプレイヤーの視点より、地域の複数団体による連携や地域をまたいだ連携の取り組み事例、広域連携の意義・可能性についてお話しします。

〈登壇団体〉

・豊橋市

・一宮商工会議所

・岡崎商工会議所

・碧海信用金庫

16:25～16:55 ”地域パートナー×スタートアップ”共創ピッチ

「地域とスタートアップによる地域課題解決に向けた共創事例」

“地域の活性化・課題解決”を目指し、地域のネットワークを活用したスタートアップの新しいサービス・アイデアが地域実装に至るまでの取り組みやそれぞれの役割などについて、ユニットで登壇し、お話しします。

〈登壇団体〉

・瀬戸市×株式会社Gab

・知多市×株式会社Plaru

・犬山商工会議所×株式会社みやげる

16:55～17:30 クロージング＆ネットワーキング

□問い合わせ先

運営事務局（eiicon担当 藤井・沖・北川）Mail： aichi-cocreate（＠）eiicon.net

※（＠）を@に変換ください。

■愛知県「スタートアップ・エコシステム形成支援事業」について

愛知県が策定した「Aichi-Startup戦略」では、県のスタートアップ支援拠点「STATION Ai」と県内各地域の「STATION Aiパートナー拠点」とが相互に連携・協力することで、県内全域でのスタートアップ・エコシステムの形成を目指しています。本事業では、あいちスタートアップ・エコシステムの形成に向けて、地域・団体の垣根を超えた連携を促進し、”オールあいち”での広域的なネットワーク形成を目指した取り組みを行います。

▼事業取組説明 詳細

URL：https://aichi.eiicon.net/aichistartup-ecosystem

■eiicon 概要

会社名：株式会社eiicon

本社所在地：東京都文京区後楽2-2-23 住友不動産飯田橋ビル2号館 3F

東海支社（STATION Ai内）： 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32

静岡拠点（FUSE内）： 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

沖縄拠点（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央1-7-8

沖縄拠点（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町18-4

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

事業内容：

オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」の運営

新規事業創出支援コンサルティング、オープンイノベーションに関するプロモーション支援、イベント企画・支援サービスの提供 など

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせたOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数35,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。

https://auba.eiicon.net/

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

