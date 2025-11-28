デコホーム品も最大300アイテムがお買い得！「ニトリ58周年記念創業祭」11月28日（金）からスタート

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2025年11月28日（金）から1月5日（月）までの期間、ニトリに加え、全国のデコホームでも「ニトリ58周年記念創業祭」を開催いたします。

【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/deco-companyanniversary/(https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/deco-companyanniversary/)

1967年12月、北海道札幌市で家具店として誕生したニトリは、「暮らしの豊かさを世界の人々に提供する」という理念のもと、今年で創業58周年を迎えます。

2025年11月28日（金）～2026年1月5日（月）の期間に開催する「ニトリ58周年記念創業祭」では、デコホームの商品も最大300アイテムが感謝価格になります。

この機会に、暮らしをより快適にするアイテムをぜひチェックしてください。

ニトリ創業祭 デコホーム商品の一部をご紹介 ※価格はすべて税込表記

おすすめの美容家電

■高濃度マイナスイオンヘアケアドライヤー(NY281 モカ)

【価格】感謝価格税込 8,990円（1,000円お得）

乾燥する季節は、高濃度マイナスイオンでヘアケアしてみませんか。

■フェイススチーマー 2(オフホワイト)

【価格】感謝価格税込 4,990円（1,000円お得）

浴びるだけの「ながら美容」でゆっくり癒しのひとときを。

おすすめの寝具

■横向き寝がラクなまくら（フィット2 LOW）

【価格】感謝価格税込 2,490円（500円お得）

いびき対策になる横向き寝に適した低めの枕。

■吸湿発熱 掛ふとん(NウォームWSP D2)

【サイズ・価格】

シングル ：感謝価格税込 7,690円（300円お得）

セミダブル：感謝価格税込 10,490円（500円お得）

ダブル ：感謝価格税込 13,490円（500円お得）

ふんわりとした吸湿発熱わたで、しっかりとあたたかい。

おすすめのキッチン用品

22-26cmサイズ

■立ってたたんで収納できる兼用蓋 (MO)

【サイズ・価格】

16-20cm：感謝価格税込 849円（50円お得）

22-26cm：感謝価格税込 1,090円（100円お得）

26-30cm：感謝価格税込 1,390円（100円お得）

ハンドルをたためるので、コンパクトに収納出来きます。

■泡立ちがよい毎日とりかえスポンジ30個入り(モカ)

【価格】感謝価格税込 279円（20円お得）

泡立ちやわらか。大人気の毎日とりかえスポンジです。

おすすめのバス用品

38×59cm サイズ

■珪藻土入りやわらかバスマット(ラインアートUM06)

【サイズ・価格】

29cm×39cm：感謝価格税込 1,890円（100円お得）

38cm×59cm：感謝価格税込 2,790円（200円お得）

すぐ乾くので快適！かわいいラインアート柄です。

ホワイト色

■下から出るマグネットディスペンサー(RC23)

【価格】感謝価格税込 1,890円（100円お得）

【カラー】ホワイト・グレー・モカ

マグネットタイプで簡単取付けできる浴室用ディスペンサーです。

おすすめの装飾商品

アールグレイティー

■アロマディフューザー (MG2ガラ NS7)

【価格】感謝価格税込 1,290円（200円お得）

【香り】ホワイトティー・アールグレイティー・ピオニー・チューベローズ

お部屋のインテリアにマッチしやすいデザイン。

■チャーム シマエナガ24

【価格】感謝価格税込 399円（100円お得）

かわいい癒しのシマエナガといつも一緒に過ごせます♪

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、 別途手数料を頂戴します。

※アイテム数は創業祭開始時のデコホームの商品数です。品切れの際はご容赦ください。

デコホームとは

ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。 普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるような アイテムまで女性目線でセレクト。 品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。



【デコホーム公式ホームページはこちらから】

https://www.nitori.co.jp/decohome/index.html