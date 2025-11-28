デコホーム品も最大300アイテムがお買い得！「ニトリ58周年記念創業祭」11月28日（金）からスタート

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2025年11月28日（金）から1月5日（月）までの期間、ニトリに加え、全国のデコホームでも「ニトリ58周年記念創業祭」を開催いたします。


【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/deco-companyanniversary/(https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/deco-companyanniversary/)




1967年12月、北海道札幌市で家具店として誕生したニトリは、「暮らしの豊かさを世界の人々に提供する」という理念のもと、今年で創業58周年を迎えます。



2025年11月28日（金）～2026年1月5日（月）の期間に開催する「ニトリ58周年記念創業祭」では、デコホームの商品も最大300アイテムが感謝価格になります。



この機会に、暮らしをより快適にするアイテムをぜひチェックしてください。


ニトリ創業祭　デコホーム商品の一部をご紹介　※価格はすべて税込表記



おすすめの美容家電


■高濃度マイナスイオンヘアケアドライヤー(NY281 モカ)



【価格】感謝価格税込　8,990円（1,000円お得）



乾燥する季節は、高濃度マイナスイオンでヘアケアしてみませんか。






フェイススチーマー 2(オフホワイト)

■フェイススチーマー 2(オフホワイト)



【価格】感謝価格税込　4,990円（1,000円お得）



浴びるだけの「ながら美容」でゆっくり癒しのひとときを。





おすすめの寝具


横向き寝がラクなまくら（フィット2 LOW）

■横向き寝がラクなまくら（フィット2 LOW）



【価格】感謝価格税込　2,490円（500円お得）



いびき対策になる横向き寝に適した低めの枕。






吸湿発熱 掛ふとん シングル(NウォームWSP D2)

■吸湿発熱 掛ふとん(NウォームWSP D2)



【サイズ・価格】


シングル　：感謝価格税込　7,690円（300円お得）


セミダブル：感謝価格税込　10,490円（500円お得）


ダブル　　：感謝価格税込　13,490円（500円お得）



ふんわりとした吸湿発熱わたで、しっかりとあたたかい。





おすすめのキッチン用品


22-26cmサイズ

■立ってたたんで収納できる兼用蓋 (MO)



【サイズ・価格】


16-20cm：感謝価格税込　849円（50円お得）


22-26cm：感謝価格税込　1,090円（100円お得）


26-30cm：感謝価格税込　1,390円（100円お得）



ハンドルをたためるので、コンパクトに収納出来きます。






■泡立ちがよい毎日とりかえスポンジ30個入り(モカ)



【価格】感謝価格税込　279円（20円お得）



泡立ちやわらか。大人気の毎日とりかえスポンジです。







おすすめのバス用品


38×59cm サイズ

■珪藻土入りやわらかバスマット(ラインアートUM06)



【サイズ・価格】


29cm×39cm：感謝価格税込　1,890円（100円お得）


38cm×59cm：感謝価格税込　2,790円（200円お得）



すぐ乾くので快適！かわいいラインアート柄です。






ホワイト色

■下から出るマグネットディスペンサー(RC23)



【価格】感謝価格税込　1,890円（100円お得）


【カラー】ホワイト・グレー・モカ



マグネットタイプで簡単取付けできる浴室用ディスペンサーです。





おすすめの装飾商品


アールグレイティー

■アロマディフューザー (MG2ガラ NS7)



【価格】感謝価格税込　1,290円（200円お得）


【香り】ホワイトティー・アールグレイティー・ピオニー・チューベローズ



お部屋のインテリアにマッチしやすいデザイン。






■チャーム シマエナガ24



【価格】感謝価格税込　399円（100円お得）



かわいい癒しのシマエナガといつも一緒に過ごせます♪





※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、 別途手数料を頂戴します。


※アイテム数は創業祭開始時のデコホームの商品数です。品切れの際はご容赦ください。



デコホームとは




ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。 普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるような アイテムまで女性目線でセレクト。 品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。



【デコホーム公式ホームページはこちらから】
https://www.nitori.co.jp/decohome/index.html