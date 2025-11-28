2025/12/17(水)～19(金)にインテックス大阪で行われる「人材育成・採用支援EXPO 2025 冬 大阪」にTACが出展します。

TAC株式会社

TAC株式会社は2025年12月17日(水)～19日（金）にインテックス大阪で行われる「人材育成・採用支援EXPO 2025 冬 大阪」（主催：DX 総合EXPO 実行委員会／エバーリッジ株式会社）に出展することとなりましたので、お知らせいたします。「人材育成・採用支援EXPO」は、「教育・研修」「採用支援」に特化した人事サービスが集う展示会です。採用管理、採用支援、人材教育、リスキリング、アルムナイ、人材紹介・派遣、HRテックなど、「教育・研修」「採用支援」に特化した人事サービスが集う展示会です。採用・教育にお悩みの人事担当者や経営者が商談の場として、業務改善や課題解決のヒントが得られる絶好の機会となっています。



TACは人材育成の分野から企業のDX化を支援すべく、ビジネススキル研修やヒューマンスキル研修はもちろんのこと、最も得意とする資格試験対策など、幅広い人材育成サービスをご提供する立場から、当EXPOではこれらプログラムのご案内のほか、実施例のご紹介なども行います。

また、12月19日（金）に、セミナー会場にて「自立・自責の考え方で行動できる 世代間ギャップマネジメント」セミナーも実施いたします。講師もブースにおりますので、その場でご相談も可能です。

TAC 法人向け人材教育サービス :https://www.tac.biz/

日 程：2025年12月17日(水)～19日（金）

時 間：10:00 - 17:00

ブース：2号館／S10-20

会 場：インテックス大阪 〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102

・コスモスクエア駅（下車 徒歩約9分）

・トレードセンター前駅（下車 徒歩約8分）

・中ふ頭駅（下車 徒歩約5分）

人材育成・採用支援EXPO 公式サイト :https://www.bizcrew.jp/expo/bij-osaka-talent

セミナー概要

日本経営開発協会 取締役／JMDA教育研修センター 取締役 ／（同）コンサルティングタンク 代表／キャリアデベロップメントアドバイザー伊藤 和人 氏自立・自責の考え方で行動できる 世代間ギャップマネジメントセミナー

Z世代を戦力化するためには、まず世代ごとの価値観の違いを理解することが重要です。互いを求めるのではなく認め合うことで、職場のコミュニケーションは格段に円滑になります。本セミナーでは、世代間ギャップマネジメントのポイントを解説するとともに、TACの体系化された人材育成プログラムも合わせてご紹介します。

日 程：2025/12/19（金）13:00-13:40

会 場：インテックス大阪 セミナー会場1

セミナー申込はコチラ :https://expo.bizcrew.jp/event/14867/module/ticket/383565?ticketId=702401

当社ブース来訪特典！

第一弾：eラーニング無料視聴キャンペーン

ご来場いただき、当社ブースにお立ち寄りいただいた方の中で「お名刺交換」または、「QRスキャン」させていただいた方限定でTACのオススメe-ラーニングが視聴できます。

視聴期間：2026年2月28日(土)まで

■eラーニング一覧（抜粋）

・生成ＡＩパスポート試験対策Webコース

・ここから始める生成AI ChatGPTで学ぶ生成AIイントロダクション

・G検定試験対策Web通信コース

・働き方を変えるCopilot＆Windows11（改訂版） Webコース

・デジタル時代のためのDX入門

・IT最新動向Web通信コース

・デジタル時代の新たな視点～DX：変化をデザインするために

・情報セキュリティマネジメント 試験対策Webコース

など多数掲載中

第二弾：当社ブース訪問予約キャンペーン

ご来場にあたって、展示会事務局が実施する「ブース訪問予約キャンペーン」のご利用をおすすめしております。こちらはご来場前に下記要領にて訪問予約をいただき、会場の弊社ブースにてアポイント実施させていただいた方に、Amazonギフトカード（1,500円分）が会期後に展示会事務局から進呈されるものです。



＜ブース訪問予約の方法＞

１．当社ブース訪問予約ページ(https://expo.bizcrew.jp/event/14867/module/booth/383561/363588)にアクセス

２．会員登録ページのプロモーションコード欄に「pphmn2931」を入力

３．ページ下部の「ブース訪問予約」より、ご希望の日時を予約のうえ、当日のアポイント実施

※Amazonギフトカードは、会期1か月後を目安に主催者事務局よりメールにてお送りいたします。

※訪問件数によらず、Amazonギフトカードの進呈は一律1,500円です。

※プロモーションコードの入力漏れや、ブース訪問予約をせず当日訪問された場合など、いずれかの条件を満たさない場合は進呈できませんのでご注意ください。

当社ブース訪問予約ページ :https://expo.bizcrew.jp/event/14867/module/booth/383561/363588

【 注意事項 】

会社概要

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

H P：法人向け人材教育サービス紹介サイト(https://www.tac.biz/)