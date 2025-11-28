AI・人工知能EXPO、2026年に10周年を迎え「AX（AI Transformation）」時代へ

RX Japan 株式会社

RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中岳志）が主催する「AI・人工知能EXPO」は、2026年に10周年を迎えます。

これまで“AI導入”を中心に日本の産業をけん引してきた本展は、次の10年に向けて“AIと共に進化する”新たなフェーズへ。DXの先にある 「AX（AI Transformation）」 をテーマに掲げ、企業と社会のAI活用をさらに加速するため、3つの新企画を始動します。

AIはもはや導入の段階を超え、“共存”のフェーズに入りました。

AI・人工知能EXPOは10周年を機に、企業がAIと共に進化する『AXの時代』を推進する拠点として進化していきます。

【新たに始動する3つの企画】

１.AI活用に向けたデータマネジメントゾーン（特設エリア）

AIを「動かす」ためのデータ整備・管理・活用をテーマにした新エリア。生成AIの普及により、データ品質・運用体制を整えるニーズが急速に高まっています。

本ゾーンでは、AI活用に必須なデータの整備・管理・活用に特化し、データプラットフォーム、ガバナンス、セキュリティなど、“AIを活かすための基盤技術”を提供する企業が集結。AI導入企業の中でも「データ運用の本格化を進める層」との商談機会が期待されます。

２.生成AI時代に必要なソフトスキルLab（同時開催・特設エリア）

AIでは代替できない“人間ならではの力”に焦点を当てた特設エリア。創造性、倫理観、共感力、リーダーシップなど、生成AI時代に求められるソフトスキルの開発・教育・研修分野にスポットを当てます。

人材育成・教育・コンサルティング関連企業にとって、「AI活用の次の課題＝人の力をどう高めるか」をテーマにした新たな市場を開拓するチャンスです。

３.第1回 ヒューマノイドロボットEXPO（同時開催・新規展）

「人と共に働く次世代ロボットの実装展」をテーマとし、人口減少や労働力不足といった社会課題に直結するソリューションとして注目を集める、ヒューマノイドロボットに特化した展示会を初開催。

AI分野とロボット分野の懸け橋となり、身体を持つAIとしてのヒューマノイドロボットを、“実証から実装へ”と進めるための場として、メディア露出や社会的インパクトも期待されます。

【10周年を迎えるAI・人工知能EXPOのさらなる進化】

「AI・人工知能EXPO」は2017年の初開催以来、AI技術の進化とともに産業変革を牽引してきました。

10周年を迎える2026年は、“AIと人が共存し、共に進化する時代” をテーマに、次の10年を見据えた新たな展示・カンファレンスを展開します。

社会におけるAIの実装が加速するなか、私たちもその最前線を支える展示会として、今後もAIをより根付かせていくための様々な企画に挑戦し続けてまいります。

【開催概要】

展示会名：AI・人工知能EXPO【春】／AI・人工知能EXPO【秋】

会期：2026年4月15日（水）～17日（金）／2026年11月11日（水）～13日（金）

会場：東京ビッグサイト／幕張メッセ

主催：RX Japan株式会社

公式ホームページ：https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp.html

【本件に関するお問い合わせ先】

RX Japan株式会社 AI・人工知能EXPO 事務局

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11 階

TEL：03-6739-4131 MAIL：nextechweek.jp@rxglobal.com