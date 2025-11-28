【JAF福井】お正月のしめ縄作りワークショップを開催します

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）福井支部（支部長 浮田 愼太郎）は、12月20日（土）にJAF福井支部（福井県福井市）で開催する「JAFデーお正月しめ縄作りワークショップ」の参加者を12月11日（木）まで募集します。

JAFデーとは、全国各地域のJAF会員を対象とした参加型イベントで、より多くのJAF会員との親睦や交流をはかることを目的に開催しています。

しめ縄作りワークショップでは、高品質なアーティフィシャルフラワーを使用し、お正月が終わったらアーティフィシャルフラワーのスワッグとして、お花の部分は引き続き飾ることも可能なデザインになっています。

昨年ご参加いただいた方からは、「初心者でも可愛く作れて楽しかった！」「自分だけのしめ縄が作れてうれしい！」といった嬉しいお声も多数頂いております。

今年も、初めての方でも楽しみながら素敵なしめ縄を作れる内容をご用意しておりますので、ぜひ、

この機会に自分オリジナルのしめ縄作りにチャレンジしてみませんか？

完成イメージ

※アーティフィシャルフラワーとは…造花より質が高く、リアルさや美しさを追求したワンランク上の人工花です。色・質感・形が繊細で、上質なリアルさを再現しています。

※ スワッグとは…葉やお花を束ねて壁に掛ける飾りのことを言います。

■■開催概要■■

【開催期間】2025年12月20日（土）14:00～15:00

【開催場所】JAF福井支部 福井県福井市和田中2-105

【募集定員】10名（最少催行人数2名）※応募多数の場合は抽選となります。

※最少催行人数に達しない場合は中止

【参加条件】JAF会員とその同伴者

【参加費用】3,500円（税・保険料込み）

【応募方法】下記【お申込みはこちら】のボタンより

【応募締切】12月11日（木）

【当選発表】12月12日（金）以降にメールにて結果を通知

【サービス提供】Grace Story 岩本 まりよ

【問い合わせ先】JAF福井支部 0776-25-2000（平日10:00～17:00）

■■講師 岩本 まりよ ■■

Grace Story主宰

フラワーコーディネーター

元客室乗務員。航空会社を退社後、日本文化にヨーロッパの花文化や色彩を織り交ぜた

スタイリングを提案していきたいという強い想いから、イタリアに短期花留学へ。

イタリア・ミラノを拠点に、イタリア、フランス、モナコ、スイスの花文化にどっぷり浸かる

日々を過ごし、ヨーロッパの色彩の美しさや日常からフラワーアレンジメントを楽しむことの

素晴らしさを学ぶ。

帰国後は、定期的にフラワーワークショップを開催中。

お申込みはこちら :https://jaf.link/202512simenawa公式Instagramはこちら :https://www.instagram.com/gracestory_mary/profilecard/?igsh=MXhneTRocXVvcDZtaQ==