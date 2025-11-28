monoDuki合同会社、XR業界の国内最大級カンファレンス「XR Kaigi 2025」に出展およびセッション登壇！

monoDuki LLC.

monoDuki合同会社（以下：monoDuki）は、「XR Kaigi 2025」（開催期間：2025年12月1日(月)～3日(水) ）にゴールドスポンサーとして出展いたします。

当社のブースでは、教育分野におけるXR活用ソリューションをご紹介します。具体的には、Meta Questの導入支援から教育プログラムの企画・運用まで、一貫したサポート体制と実践事例をご覧いただけます。

そして、デジタル人材育成における地域コミュニティや教育現場の事例紹介については、「XR Meetup Kagoshima」「鳳凰高等学校」「鹿児島情報高等学校」「鹿児島工業高等専門学校」の担当者、先生、生徒の方々がブースに常駐する予定です。学校教育の現場の生の声をお聞きいただき、今後の様々なコラボレーションや教育分野での活動推進のきっかけとなることを目指します。

また、12月3日（水）12:00～12:45 にはセッション『Meta Quest 3/3Sがひらく高校教育の新たな可能性』と題して、学校法人希望が丘学園鳳凰高等学校 学校戦略支援室 室長の中村太悟さんと生徒3名、monoDuki ディレクターの鮫島が登壇いたします。

イベント詳細

「XR Kaigi」は、「バーチャル領域の担い手がノウハウや技術をシェアし、繋がり、高め合う」をテーマに掲げる、国内随一のXR・メタバース・VTuber業界カンファレンスです。

XR Kaigi 2025 公式サイトから引用

XR Kaigi は2019年に始まり、今回で7回目の開催となります。XR・メタバース・AI領域の最前線が集結し、スタートアップや開発者の交流、業界全体の活性化、最新技術やツールの体験、AI分野での存在感向上を目的としています。

XR Kaigi 2025 公式サイトから引用

イベント名称：XRKaigi 2025

開催日時：2025年12月1日（月）～12月3日（水）

※出展期間：2025年12月2日（火）～12月3日（水）

会場：東京都港区海岸1-7-1 ポートシティ竹芝（東京都立産業貿易センター浜松町館 3F,4F,5F / ポートホール 1F）

公式サイト：https://www.xrkaigi.com/

※イベント参加にはチケット購入が必要です。券種：通常チケット、当日券、VIPチケット、学割チケットなど。

チケット購入はこちら(https://www.xrkaigi.com/event/9316/module/web_page/301881/0)

monoDuki出展詳細

＜展示概要＞

DXハイスクール採択校の高校生が、探究学習や課外活動で制作した成果を展示。XR/AIを活用した授業での作品、Unreal Engine製のオリジナルゲーム、自治体・企業と連携して地域課題の解決を目指す実証事業でのコラボレーション活動等の成果をご紹介します。

＜展示コンテンツ＞

・事例紹介および体験展示

「XR Meetup Kagoshima」

「学校法人希望が丘学園 鳳凰高等学校」

「学校法人原田学園 鹿児島情報高等学校」

「国立 鹿児島工業高等専門学校」

※担当者、先生、生徒がブースに常駐を予定

・monoDukiが教育変革の第一歩をサポートする教育機関向けXR/AIソリューション

・monoDukiが伴走支援する高校生による活動成果の発表

※monoDukiは、XR Meetup Kagoshima のコミュニティパートナー企業です。

※monoDukiは、「学校法人希望が丘学園 鳳凰高等学校」「学校法人原田学園 鹿児島情報高等学校」「国立 鹿児島工業高等専門学校」をパートナー教育機関として支援しています。

XR Kaigi 2025 公式サイトから引用（一部加工）

monoDukiは、XRと教育を掛け合わせたソリューションで、未来の学びを創造します。

出展ブースでは、教育機関との具体的な取り組み事例についてご紹介できることを楽しみにしています。

セッション登壇詳細

開催日時：12月3日（水）12:00～12:45

タイトル：Meta Quest 3/3Sがひらく高校教育の新たな可能性

会場：4Fエキスポステージ

SNS投稿：OK

撮影：OK

URL：https://www.xrkaigi.com/event/9316/module/booth/308916/368390

XR Kaigi 2025 公式サイトから引用＜登壇者＞

・中村 太悟（学校法人希望が丘学園鳳凰高等学校 学校戦略支援室 室長）

・鳳凰高校1年生 3名

・鮫島 歩（monoDuki合同会社 Director,XR&Digital Edutainment.）

＜セッション概要＞

XRゲーム開発や3Dデザイン、VRchatなど多様な活動を通じ、単なるスキル向上に留まらず、創造性や社会貢献意識、コミュニケーション能力の育成に役立てている教育現場の事例を生徒とともにご紹介します。

monoDuki合同会社について

monoDuki合同会社は、現場DXの推進を軸に「リアルとデジタルが融合する空間共有の技術」＝XR技術を活用した体験・業務の革新と、XR技術を活用・推進する人材育成を目指して2023年2月に創業しました。2024年から、DXハイスクール採択校の教育支援など、デジタル人材育成の事業を本格始動。

コーポレートサイト：https://www.monoduki.com

最新情報 ：https://www.monoduki.com/news

X ：https://x.com/monoDuki_inc

本件に関する報道機関からのお問い合わせ先

monoDuki合同会社

担当：鮫島

a.sameshima@monoduki.com

または、下記フォームからお問い合わせください。

https://forms.gle/fUYpDoWYWSNXrYrU9