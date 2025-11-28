【無料公開ウェビナー】SDV×AI時代の次世代車開発にどう挑む？｜マツダ、日本IBMから登壇ー12月15日(月)開催

株式会社InBridges

次世代モビリティ分野の情報・人的交流を促進するメディアプラットフォーム「ReVision Auto & Mobility」（運営：株式会社InBridges、東京都港区）は、無料公開ウェビナー「これからのクルマの開発はソフトウェアやデジタル技術、AIエージェントの活用でどう変わるか」を、2025年12月15日（月）13:30～15:00にオンライン（Zoomウェビナー）で配信します。

SDV化とAIの進展により、自動車開発は大きな転換点を迎えています。増え続ける開発要件や複雑化するソフト開発に、いま自動車業界はどう向き合うべきでしょうか。 本ウェビナーでは、マツダの執行役員で統合制御システム開発担当を担う今田道宏氏、日本アイ・ビー・エム自動車産業担当CTOの川島善之氏が、最新車両における技術進化やエージェント型AIの活用基盤づくり、モデルベース開発（MBD）などデジタル技術を使ったアプローチを紹介。異業種との共創や人材活用についても議論し、次世代車開発を前進させたい方には貴重な内容です。

詳細と事前登録（無料）はこちら :https://rev-m.com/webinar_schedule/webinar47/

■開催概要■

- 名称：第47回ReVisionウェビナー『これからのクルマの開発はソフトウェアやデジタル技術、AIエージェントの活用でどう変わるか』- 日時：12月15日（月）13:30～15:00- 形式：Zoom ライブ配信（無料／事前登録制）- 対象：自動車メーカー、部品メーカー、ソフトウェア開発、車載・車両技術開発、システムサプライヤー、IT・テクノロジー企業、半導体、通信関連企業、クラウド技術・サービス、コンテンツプロバイダー、地図会社、保険会社、スタートアップ、大学・研究機関、行政機関、調査・コンサルティング・シンクタンク ほか- 備考：リアルタイムの視聴が難しい場合でも、事前登録（無料）すればアーカイブ動画と講演資料を期間限定で公開（ウェビナー開催の2週間後）- 主催：ReVision Auto&Mobility（株式会社InBridges運営）- 協賛：日本アイ・ビー・エム株式会社

■講師■

今田 道宏 氏今田 道宏 氏

マツダ株式会社

執行役員

統合制御システム開発担当

講演

「SDV時代におけるマツダの戦略 ― ライトアセット戦略、MBD活用、将来へ向けた共創・仲間づくり」

川島 善之 氏川島 善之 氏

日本アイ・ビー・エム株式会社

自動車産業担当CTO

講演

「進化するAIエージェントの車開発への適用へ向けて ― エージェンティックAIのあり方と活用に求められる要素とは」

詳細と事前登録（無料）はこちら :https://rev-m.com/webinar_schedule/webinar47/

ReVision Auto&Mobilityは、変化を続けるモビリティとテクノロジーの交点で、業界発展に資するダイレクトな情報交流・人的交流の機会をウェビナーやイベント、オンラインメディア等の形で提供しています

ー本件のお問い合わせ先ー

ReVision Auto & Mobility

運営会社：株式会社InBridges

Email：info@rev-m.com

Tel：03-6403-3835

Web：https://rev-m.com/