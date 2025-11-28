【最終日のお知らせ】産業交流展2025

株式会社BOTANICO

本日 11月28日（金） は、東京ビッグサイトで開催中の 「産業交流展2025」最終日 となります。

弊社は 西2ホール／小間番号「異-14」 にて、〔製品名・サービス名〕を展示しております。



これまで多くの企業様にお立ち寄りいただき、商談・技術相談・導入相談など、大変充実した時間となっております。

最終日の本日も 10:00～17:00 までご覧いただけます。

「実物を確認したい」「詳しい説明が聞きたい」「導入の相談をしたい」など、どんな内容でもスタッフが直接ご案内いたします。

■ 本日の見どころ

〔展示製品・サービス〕のデモンストレーション

導入前の個別相談（その場で予約可能）

来場者限定資料の配布

■ 会場情報

会 場：東京ビッグサイト 西展示棟

小間番号：異-14（西2ホール）

会 期：2025年11月26日（水）～28日（金）

時 間：10:00～17:00（本日最終日）

最終日は混雑も予想されますが、当ブースではできる限りスムーズにご案内できる体制でお待ちしております。



まだご来場されていない方、迷われている方も、ぜひこの機会にお立ち寄りください。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。