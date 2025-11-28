技術者派遣大手のテクノプロ・コンストラクション、TalentXのAI採用MAサービス「MyTalent」を導入

株式会社TalentX

株式会社TalentX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：鈴木 貴史、証券コード：330A、以下「TalentX」）は、採用DXプラットフォーム「Myシリーズ」内のAI採用MAサービス「MyTalent」が、建設業界に特化した人材派遣・DX関連事業などを展開する株式会社テクノプロ・コンストラクション（本社：東京都港区、代表取締役社長：田中 靖雄、以下「テクノプロ・コンストラクション」）に導入されたことをお知らせいたします。本導入により、同社が抱える外部採用チャネルへの依存度が高いという課題の解決と、転職潜在層との継続的な関係構築による採用機会の最大化を支援してまいります。

■導入背景：年間950名の大規模採用に向けて、機会損失の抑制と生産性向上を目指す―転職潜在層のデータ管理や行動分析が可能な「MyTalent」でタレントプール採用を強化

テクノプロ・コンストラクションは、建設分野に特化した人材派遣・ソリューション事業を全国で展開、DX関連事業など最先端の技術支援も手がけるリーディングカンパニーです。建設業界の支援をさらに加速させるため、年間約950名の大規模採用を進めています。その中で、外部の採用チャネル経由の候補者への継続的な関係構築が困難であることや、全国に複数の採用拠点を展開していることによる過去候補者データの散在などの課題が顕在化しました。こうした課題を解決し、より生産性の高い採用活動にシフトするため、同社は本格的に転職活動をしていない「転職潜在層」との継続的な関係構築の仕組み化に着目。過去の候補者とのつながりを自社で一元管理・運用できることに加え、候補者の状況や関心度を可視化して効果的なアプローチができる「MyTalent」の機能性を評価いただき、今回の導入に至りました。

■テクノプロ・コンストラクション 採用部 採用管理課 課長 兼 採用企画課 課長 安部 輝昭 氏 コメント

建設業界において「戦略的な人事部」となることを目指す当社は、より多くの方々に建設業界でご活躍いただけるよう、過去の候補者との関係構築を仕組み化する「MyTalent」を導入し、タレントプール採用を本格的にスタートしました。導入して1か月が経過しましたが、過去に選考を受けた方からは「改めて話を聞きたいです」「選考の時はありがとうございました」といった温かい言葉をいただくこともあり、過去にご縁のあった方々とつながることの可能性を大いに感じています。将来的には、このタレントプールが「テクノプロ・コンストラクションの人材バンク」として、建設業界にチャレンジしたい方が自然と集まるようなプラットフォームになることが目標です。建設業界の発展に向けて、当社がリーディングカンパニーとして切り拓いてまいります。

■AI採用MAサービス「MyTalent」について

「MyTalent」は“つながり”を資産に変え、採用活動を掛け捨て型から積立型にシフトする日本初のAI採用MAサービスです。過去の採用候補者で当時はご縁がなかった方や、社員紹介での候補者、退職社員、HPから登録があった方など、あらゆる応募チャネルから形成されるタレントデータを「MyTalent」で一元管理し、タレントプール構築から、半自動でのアプローチ、持続可能な仕組み化までを一気通貫で実現します。採用サイトへの来訪やメール反応から興味スコアを自動計測し、採用候補者にあわせて適切な時期にスカウトを配信、優秀な人材を他社とバッティングすることなく獲得できます。本年8月には採用候補者と求人の最適なマッチングをAIで支援する「AI求人マッチング機能」を実装しました。

■採用DXプラットフォーム「Myシリーズ」について

「Myシリーズ」は、企業の採用活動をマーケティングに変革する採用DXプラットフォームです。業界・企業規模問わず、簡単にリファラル採用を導入・活性化できるリファラル採用サービス「MyRefer」、過去つながりのあった採用候補者データを蓄積し、AIを活用してアプローチする採用MAサービス「MyTalent」、ノーコードで自社の採用メディア・コンテンツを制作できる採用ブランディングサービス「MyBrand」を、ひとつのIDでシームレスに利用でき、採用マーケティングを一気通貫で支援します。2025年9月末時点で、日本の時価総額上位50社のうち40％以上（※）の企業に導入されております。

（※2025年9月末時点の東証プライム上場企業の時価総額ランキングをもとに算出）

【会社概要】

社 名：株式会社TalentX（証券コード：330A）

所在地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-8 神楽坂プラザビルG階

代 表：代表取締役社長CEO 鈴木 貴史

設 立：2018年5月28日

会社HP： https://talentx.co.jp

Myシリーズ サービスサイト：https://mytalent.jp