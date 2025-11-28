さらに上質な車室内空間へ　アンビエントライト新発売

アルパインニューズ株式会社

2025年11月28日

報道関係各位

カスタマイズカーの企画・開発・販売を行うアルパインニューズ株式会社（代表取締役:宮下 謙）は、大人気を博した30アルファード・ヴェルファイア用アンビエントライトに続き、「40アルファード用アンビエントライト」を2025年12月1日より全国のアルパインスタイル店舗にて発売開始することを発表します。

トヨタの高級ミニバンである40型アルファードをさらに高級感ある車室内空間へと演出できるのがアルパインスタイル「アンビエントライト」です。30アルファード・ヴェルファイア用アンビエントライトの開発と販売で培ったノウハウを元に、アルファードユーザーが「欲しい！」と感じて頂ける商品を開発。純正イルミネーションカラーに対応する14色の光の演出がアルファードオーナーの自意識を刺激します。

アルパインニューズ株式会社が考えるデザインや持てる最新テクノロジーとアフターマーケットで培ったノウハウを凝縮し、「人と被らず、こだわりを持ったお客様が【乗りたい】と心から思うクルマ」「新しい移動価値」をご提案します。

■40アルファード用アンビエントライト 主な特徴

エンジンのスイッチオンによる「オープニング演出」また、エンジンスイッチオフにて「エンディング演出」として、イルミネーションがグラデーション状に徐々に点灯・消灯します。

また、アルファードの純正ルーフアンビエントと「色」「照度」が連動。純正と見間違う車室内のライティング演出に寄与します。

さらに、純正ルーフアンビエントが設定する14色のカラーに同期するため、オーナーの気分やそのときのシチュエーションに応じたカラー設定が可能。自分だけの世界を演出できます。

40アルファード用アンビエントライトは、インパネフロントラインやフロントドアデコラインはもちろん、ドームランプ周囲、シフトレバー周囲、フロントドアノブ間接照明、フロントドアドリンクホルダー間接照明といったさりげないポイントもカバー。さらにフロントドアスピーカーデコラインまでライティング。リアは、スライドドアパネルデコライン、スライドドアドリンクホルダー、スライドドアノブ間接照明、スライドドアスピーカーグリル、Cピラーデコライン、運転席と助手席背面のハンドル部にも設定。さらに運転席と助手席の足元、運転席と助手席下から後席の足元を照らす間接照明も用意。アルファードらしく、リアシートへのおもてなしも万全です。オーナーの所有欲を刺激し、乗るたびに満足感を感じて頂ける光の演出が魅力です。

■お求めは全国のアルパインスタイル店舗にて

「40アルファード用アンビエントライト」は、アルパインスタイル福岡R3（所在地：福岡県福岡市東区）、広島183（所在地：広島県広島市西区）、大阪171（所在地：大阪府茨木市）、名古屋155（所在地：愛知県一宮市）、横浜246（所在地：東京都町田市）、埼玉R4（所在地：埼玉県越谷市）、東京（所在地：東京都小金井市）、千葉R16（所在地：千葉県八千代市）、福島いわきR20（所在地：福島県いわき市）、仙台R4（所在地：宮城県仙台市太白区）、沖縄（所在地：沖縄県豊見城市）の全国11店舗のアルパインスタイル各店のみにて販売します。販売については取付けまで含めたワンストップにて対応致します。工賃など詳細については、アルパインスタイル店舗までお問い合わせください。

■Japan Mobility Show Kansai 2025にて初展示予定

12月5日（金）から7日（日）、インテックス大阪（大阪市住吉区）にて開催する「Japan Mobility Show Kansai 2025 ｜ 第13回 大阪モーター （主催：大阪モーターショー実行委員会）にアルパイン・アルパインスタイルとして出展、「40アルファード用アンビエントライト」を装着した40アルファードを初出展します。この機会に是非、アンビエントライトによる車室内のライティングをご体感ください。

＜40アルファード用アンビエントライト＞

AS-40AV-ALS14-RGB 120,780円（税込）

14色+グラデーション



・ドームランプ周囲

・シフトレバー周囲

・インパネフロントライン

・フロントドアパネルデコライン

・フロントドアノブ間接照明

・フロントドアスピーカーデコライン

・フロントドアドリンクホルダー間接照明

・リアスライドドアパネルデコライン

・リアスライドドアドリンクホルダー

・スライドドアノブ間接照明

・リアスライドドアスピーカーグリル

・Cピラーデコライン(3rdシート向け)

・運転席 / 助手席背面のハンドル部

・運転席 / 助手席 足元間接照明

・運転席 / 助手席下部 後席足元間接照明



適合：

40アルファード（2023年6月～25年12月）

エグゼクティブ ラウンジ

Z

※40ヴェルファイア エグゼクティブラウンジ、Zプレミアは近日適合予定

https://www.alpine-style.jp/topics/topics590/

14色のカラーバリエーション

■一般読者・視聴者様からのお問合せ先

アルパインスタイル仙台R4

電話：022-226-7208

アルパインスタイル福島いわきR20

電話 : 0246-85-5061

アルパインスタイル埼玉R4

電話 : 048-984-7447

アルパインスタイル千葉R16

電話：047-405-2343

アルパインスタイル東京

電話 : 042-316-4714

アルパインスタイル横浜246

電話 : 042-850-7282

アルパインスタイル名古屋155

電話 : 0586-52-2286

アルパインスタイル大阪171

電話 : 072-640-6500

アルパインスタイル広島183

電話：082-209-5800

アルパインスタイル福岡R3

電話 : 092-663-5680

アルパインスタイル沖縄

電話 : 092-663-5680

営業時間： 10:00～18:00 定休日：毎週水曜日（第1・3・5火曜日）

■報道関係各位からのお問合せ先

アルパインニューズ株式会社

担当 ：水野

TEL：080-7730-1293