クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」、2026年GWにチャーターするコスタセレーナ金沢発着クルーズの激安ビュッフェプランとお得な新幹線付きプランの期間限定値下げの受付を本日より開始いたしました
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」運営の株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、2026年ゴールデンウィークにチャーターするコスタセレーナ金沢発着クルーズの激安ビュッフェプランとお得な新幹線付きプランの期間限定値下げの受付を本日より開始いたしました。
この度、「カジュアルクルーズ」をもっと身近に感じていただきたいとの思いから、激安ビュッフェプランを設定いたしました。ビュッフェプランは、お食事時にメインダイニングのご利用ができませんが、最大31％オフの激安料金でご乗船いただけるプランとなります。料金プランは下記のとおりです。
●旅行代金
内側客室：89,000円（通常料金129,000円/31％OFF！）
海側客室：118,000円（通常料金163,000円/27％OFF！）
海側バルコニー客室：153,000円（通常料金208,000円/26％OFF！）
※上記は1名様あたりの代金（2名様室ご利用時）
※旅行代金に加え、別途港湾税が24,500円かかります。
＜コース紹介＞
【激安ビュッフェプラン！】
コスタセレーナで行く 舞鶴・釜山・博多ショートクルーズ 5日間
出発日：2026年5月6日（水・祝）
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_5D_KAP_106286.html
また、コスタセレーナ リニューアル記念として、通常、「クルーズ代金（諸税含む）+3.5万円」で新幹線付きプランをご提供しているところを、2025年12月18日までの期間限定で、「クルーズ代金（諸税含む）+2.5万円」でご提供いたします！
金沢発着クルーズですが、東京から金沢までは最速約2時間半アクセスしやすいので、ぜひご参加をお待ちしております。
＜コース紹介＞
【楽々新幹線付プラン:東京駅・上野駅⇔金沢駅までの新幹線付プラン】
コスタセレーナで行く 下関・済州島・博多・境港 たっぷり6日間-金沢発着-
出発日：2026年5月1日（金）
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_6D_KAP_98566.html
【楽々新幹線付プラン:東京駅・上野駅⇔金沢駅までの新幹線付プラン】
コスタセレーナで行く 舞鶴・釜山・博多 ショートクルーズ 5日間-金沢発着-
出発日：2026年5月6日（水・祝）
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_5D_KAP_98568.html
当社は、「クルーズ旅行を通じて 全てのお客様に 初めての感動体験を」をモットーにクルーズ事業を行っております。ぜひ、初めての感動体験をご体感ください！
2026年GWチャータークルーズ特集：https://www.best1cruise.com/user_data/tokusyu/costa_serena.php
船会社紹介ページ：https://www.best1cruise.com/B/COS/
客船紹介ページ：https://www.best1cruise.com/ship/COSSE/
金沢港に停泊中のコスタセレーナ
【ベストワンドットコムについて】
ベストワンドットコムは、クルーズ旅行専門サイト、国内旅行における商品ごとの専門サイトを運営するオンライン旅行会社です。クルーズ旅行情報、掲載コース数においては日本最大級のWEBサイト「ベストワンクルーズ」を運営しております。 専門ならではのきめ細やかな提案・接客と、豊富な取扱商品数で好評を頂いております。また、国内旅行における商品ごとの専門サイトも立ち上げて運営しております。
会社名 ：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地 ：東京都新宿区富久町16-6西倉LKビル2階
設立 ：2005年9月5日
代表取締役社長：野本 洋平
URL ：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社ベストワンドットコム 担当：国門 （経営企画部）
TEL：03-5312-6247/FAX：03-5312-6248/E-mail：ry-kunikado@best1cruise.com