クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」、2026年GWにチャーターするコスタセレーナ金沢発着クルーズの激安ビュッフェプランとお得な新幹線付きプランの期間限定値下げの受付を本日より開始いたしました