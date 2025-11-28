NECネッツエスアイ株式会社

NECネッツエスアイ株式会社は、このたび日本電気株式会社（以下、NEC）の消防防災事業（注1）の一部を、NESICホールディングス株式会社を通じて2026年4月1日付で承継（注2）することになりましたのでお知らせします。

本承継は、NECグループの国内地域におけるDX領域及び社会公共インフラ領域の事業基盤強化の実現を図ることを目的としています。





本件に関する詳細は、以下NECのホームページをご確認ください。完全子会社との会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ(https://jpn.nec.com/press/202511/20251128_02.html)

注1：消防防災事業とは、消防、防災業務の効率化・高度化を支援するシステムを提供する事業を指します。

注2：本承継は、道府県、市町村及び特別区向け国内消防防災事業のうち保守事業と、外局（本庁を除く）及び地方支分部局向け国内消防防災事業のうちプロダクト開発・製造事業及びサービス提供事業を除く事業を対象としています。

