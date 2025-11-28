ÃãÎÀ¡Ö¶å¶å¶å¡×¤¬¥ªー¥×¥ó£±¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Î¡ÖÍøµÙË¾¡×¤È¡Ö¶å¶å¶å¥Î¾®Æ¦ßä¤¸Ãã¡×¡¦¡Ö¶å¶å¶å¥Î¿å½Ð¤·ÀùÃã¡×¤òÈÎÇä³«»Ï¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤é¤Ú¤³¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¸«ÉÚ±¦±ÒÌç¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÃãÎÀ¡Ö¶å¶å¶å¡Ê¤¯¤¯¤¯¡Ë¡×(https://www.hara-peko.co.jp/shop/999/)¤Ï2025Ç¯11·î28Æü¤Ë¡¢£±¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥ªー¥×¥ó¤«¤é¤ï¤º¤«10¥ö·î¤Ç¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥ÉÅìµþ2026 ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÉôÌç ¤Ë¥»¥ì¥¯¥Æ¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤«¤éÃíÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖÏÂ²Û»Ò¤ò¥³ー¥¹¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¡×¿·¤·¤¤Ê¸²½¤ÎÄó°Æ¤ÈÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¹¹¤Ê¤ëÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¶å¶å¶å¤Î¥·¥°¥Ë¥Á¥ã¡ÖÍøµÙË¾¡Ê¤ê¤¤å¤¦¤â¤Á¡Ë¡×¤È¤Ï
¾ÞÌ£´ü¸Â¤ï¤º¤«£±Ê¬¡£¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¾Ã¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸ýÍÏ¤±¡£»ý¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É½À¤é¤«¤¤Ìß¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥êー¥à¤Èµ¨Àá¤Î²Ì¼Â¼Ñ¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´ÃíÊ¸¸å¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤ªºî¤ê¤·¡¢½ÐÍèÎ©¤Æ¤ò¤ª¾¤¤·¤¢¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¤·¤Æ¡¢µ¨Àá¤Î²Ì¼Â¤Ï¡Öçõ¡×¤ò»ÈÍÑ¡£µ¤²¹¤¬Äã¤¤¤Û¤ÉÅüÅÙ¤¬¾è¤ê¡¢¹á¤ê¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢Åß¤«¤éÁá½Õ¤Ë¤«¤±¤ÆºÇ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ëçõ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
1¼þÇ¯¤È¤¤¤¦À²¤ì¤ÎÆü¤Ë¹ç¤ï¤»çõ¤Î»ý¤Ä¼«Á³¤Ê¹È¤ÈÃæ¤Î¥¯¥êー¥à¤ÎÇò¤Ç¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ë½Ë¤¤¤Î°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¹ÈÇò¡×¤òÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶å¶å¶å¥Î¾®Æ¦ßä¤¸Ãã¡×¤È¤Ï
¤³¤·ñ²¤òºî¤ëºÝ¡¢ËÜÍè¤ÏÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë ¡È¤¢¤º¤¤ÎÈé¡É ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èé¤òßäÀù¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç®¤Ë¤è¤ë¥á¥¤¥éー¥ÉÈ¿±þ¤Ç¹á¤ê¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢É÷Ì£¤¬°ú¤Î©¤Ä¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤ªËõÃã¤¬ÃãÍÕ¤ò´Ý¤´¤ÈÊ´¤Ë¤·¤Æ°û¤ß¿Ô¤¯¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÁÇºà¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤¹¡×¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤º¤¤ÎÈé¤Ë¤â¹á¤ê¤ä±ÉÍÜ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ¸å¤Î°ìÅ©¤Þ¤Ç¤½¤Î»ÝÌ£¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøµÙË¾¤È¤âÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¢¤º¤¤òÈé¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤»¤ë¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ò¹ØÆþÊýË¡¡Ó
¿©¤Ù¥í¥°(https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13301592/)¤«¤é
¡Ö¶å¶å¶å¥Î¿å½Ð¤·ÀùÃã¡Ê¥Æ¥£ー¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë¡×¤È¤Ï
ÆüËÜÃã¥¢¥ïー¥É¤ÇÁ´¹ñ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿´õ¾¯ÃãÍÕ¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¡£
ËÜÍè¤ÏµÞ¿Ü¤ÇÃúÇ«¤ËÞ»¤ì¤Æ¤³¤½°ú¤½Ð¤»¤ë¾åÉÊ¤Ê´Å¤ß¡¦»Ý¤ß¡¦¹á¤ê¤ò¡¢¥Ý¥Ã¥È¤ËÃãÍÕ¤òÆþ¤ì¤Æ¿å½Ð¤·¤¹¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¥¤ì¤¿ÁÇºà¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê»Å¾å¤²¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤·¤¿¡¢ìÔÂô¤Ê°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
¤è¤ê¶å¶å¶å¤ÎÌ£¤ò¤ªµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃãÎÀ¡Ö¶å¶å¶å¡×¤È¤Ï
2024Ç¯11·î¡¢Ï»ËÜÌÚ¤Ë¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢½ÐÍèÎ©¤Æ¤ÎÏÂ²Û»Ò¤ÈÞ»¤ì¤¿¤ÆÃã¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëÃãÎÀ¡£ÆüËÜ¤ÎÂçÀÚ¤ÊÊ¸²½¤Ç¤¢¤ë¡ÖÏÂ²Û»Ò¡×¤È¡ÖÃã¡×¤ØÄ©Àï¡£¡Ø¹â¹»À¸¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ç¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿¿©ÊªÄ´Íý²Ê¤¬ÍÌ¾¤Ê»°½Å¸©¤ÎÁê²Ä¡Ê¤ª¤¦¤«¡Ë¹â¹»½Ð¿È¤ÎÏÂ²Û»Ò¿¦¿Í Æ£ÅÄ³®ÅÍ¡Ê¤Õ¤¸¤¿ ¤«¤¤¤È¡Ë¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡¢²¹ÅÙ¤È¼Á´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿ÏÂ²Û»Ò¤È¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿ÃãÍÕ¤Î»Ý¤ß¤ä¹á¤ê¤ò´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
µ¨Àá¤ËÂ¨¤·¤¿ÏÂ²Û»Ò¤ÈÃã¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥³ー¥¹¡Ö²ÛÀÊ¡×¡Ö¾®²ÛÀÊ¡×¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢ÏÂ²Û»Ò¤äÃã¡¦Ãã¼ò¤ò°ìÉÊ¤º¤Ä¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥é¥«¥ë¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¶å¶å¶å¡Ê¤¯¤¯¤¯¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢999¡¢¤Ä¤Þ¤ê1,000¤Î¤Ò¤È¤Ä¼êÁ°¤ò°ÕÌ£¤·¡¢ÀéÍøµÙ¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¹þ¤á¤ÆÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÏÂ²Û»Ò¤ò¥³ー¥¹¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¡×¿·¤·¤¤Ê¸²½¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¶å¶å¶å¡×¤Ï¡¢Ãã¤ÎÅò¤òÄÌ¤·¤ÆÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÈþ°Õ¼±¤òÃÛ¤¤¤¿ÀéÍøµÙ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÏÂ²Û»Ò¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ³µÍ×
Ì¾¡¡¡¡¾Î¡§¶å¶å¶å¡ÊÆÉ¤ß:¤¯¤¯¤¯¡Ë
½»¡¡¡¡½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ7-5-11 ¥«¥µ¥°¥é¥ó¥Ç¥ß¥ï2F
±Ä¶È»þ´Ö¡§
12:00-14:00
15:00-21:00(L.O.20:30)
Äê µÙ Æü¡§·îÍËÆü¡¢²ÐÍËÆü
ºÂ ÀÊ ¿ô¡§¥«¥¦¥ó¥¿ー8ÀÊ
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§¡÷999_kukuku(https://www.instagram.com/999_kukuku/)
±¿±Ä²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤é¤Ú¤³
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦¥°¥ë¥á³èÆ°²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢Á°ß·Í§ºî»á¤Î¡Ö¿©¤Î¥Ö¥ìー¥ó¡×¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¸«ÉÚ±¦±ÒÌç¡Ê¥ß¥È¥ß¤¨¤â¤ó¡Ë¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¡ÖÄ»¾¢¤¤¤·°æ¤Ò¤Ê¡×¡Ö·Ü¾Æ¤Æù °Ï¡×¡Ö¥¦¥Ö¡×¡Ö¶å¶å¶å¡×¡ÖPER TE¡×¡Ö4LDK¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë°û¿©Å¹»ö¶È¤Î¤Û¤«¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¡¢°û¿©´ØÏ¢»ö¶È¤Ê¤ÉÉý¹¤¯Å¸³«¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO
¸«ÉÚ±¦±ÒÌç
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ
ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛÂæ1ÃúÌÜ3-1¡¡ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¿¹JP¥¿¥ïー23F
»ö¶ÈÆâÍÆ
°û¿©Å¹µÚ¤ÓµÊÃãÅ¹¤Î·Ð±Ä¡¿³Æ¼ï¿©ÉÊµÚ¤Ó°ûÎÁ¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢ÈÎÇä¡Ê¥Õー¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿°ÜÆ°ÈÎÇä¤ò´Þ¤à¡Ë¡¿¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¶È¡¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡¢¥«¥¿¥í¥°¤Ë¤è¤ë¿©ÎÁÉÊµÚ¤Ó¿©ÉÊ¤ÎÄÌ¿®ÈÎÇäµÚ¤Ó¤½¤ÎÂ¾ÄÌ¿®ÌÖ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡µÚ¤Ó½èÍý¶ÈÌ³¡¿³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦À½ºî¡¿Á°³Æ¹æ¤ËÉíÂÓ¤¹¤ë°ìÀÚ¤Î¶ÈÌ³