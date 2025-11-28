¡Ö¤è¤¤»Å»ö¤ª¤³¤·¥Õ¥§¥¢2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤Î¥¹¥È¥é¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¹âµé´¶¤¢¤ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬ÂçÈ¿¶Á
¥¹¥È¥é¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶èºØÆ£Ê¬Ä®2-7¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÏÊÕÂç²Ï¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î26Æü¡¦27Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤è¤¤»Å»ö¤ª¤³¤·¥Õ¥§¥¢2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¡¢1500Ì¾°Ê¾å¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Íè¾ì¼Ô¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ°è´ë¶È¤ÎÅ¸¼¨²ñ»²²Ã¤Ç¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹ÁÏ½Ð
¡Ö¤è¤¤»Å»ö¤ª¤³¤·¥Õ¥§¥¢¡×¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î»ö¶Èµ¡²ñÁÏ½Ð¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Å¸¼¨¾¦ÃÌ²ñ¤È¤·¤ÆÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤ÏÁ´¹ñ¤«¤éÌó500¼Ò¤¬½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥È¥é¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÅ¸¼¨¡£¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬Íè¾ì¼Ô¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬Íè¾ì¼Ô¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ë
º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¢¤ÇÅ¸¼¨¤·¤¿À¸¤ï¤é¤ÓÌß¤Î¿·¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¼Á´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤«¤éºþ¿·¤µ¤ì¡¢¾¦ÉÊ¤Î²ÁÃÍ¤ò¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤ËÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Öー¥¹Ë¬Ìä¼Ô¤«¤é¡Ö¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡ÖËÜÊª¤Î¼Á´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÉ¾²Á¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹âµé´¶¤ò±é½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤âÀ½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¤¬Ä¾´¶Åª¤ËÅÁ¤ï¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢º£¸å¤Î¼è°ú³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢¹ñÆâ¤ÎÏÂ²Û»Ò»Ô¾ì¤ÏË¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÁý²Ã¤ä¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÏÂ²Û»ÒÎ¥¤ì¤Î¸º¾¯·¹¸þ¤ò¼õ¤±¡¢¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹µ¡²ñ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÂ²Û»Ò»Ô¾ì¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡¢ÆÃ¤Ë¹âµéÏÂ²Û»Ò¤Î¥®¥Õ¥È¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»Ô¾ì´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ò¼õ¤±¡¢¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¾ÃÈñ¼Ô¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÅÙ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°ì¿·¤È¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î³È½¼¤ò¹Ô¤¤¡¢¹âµé¥®¥Õ¥È»Ô¾ì¤Ø¤ÎËÜ³Ê»²Æþ¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡Ö¤è¤¤»Å»ö¤ª¤³¤·¥Õ¥§¥¢2025¡×³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯11·î26Æü 10:00～17:00¡¢11·î27Æü 10:00～16:00³«ºÅÃÏ¡§ÅìµþÅÔÆâ¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È»²¾È¡Ë¼çºÅ¡§¤è¤¤»Å»ö¤ª¤³¤·¥Õ¥§¥¢¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ½ÐÅ¸¼Ò¿ô¡§Á´¹ñ¤«¤éÌó500¼ÒÍè¾ì¼Ô¿ô¡§2Æü´Ö¤ÇÌó2ËüÌ¾°Ê¾å¼ç¤ÊÍè¾ìÁØ¡§Î®ÄÌ¡¦¾®Çä¡¦°û¿©¶È¤Ê¤É¤Î¥Ð¥¤¥äー¡¢·Ð±Ä¼Ô¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://yoishigotookoshifair.jp/exhibition-detail/c8axqjqrc9mdqo4e6obto5d5y¥¹¥È¥é¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¥Öー¥¹Íè¾ì¼Ô¿ô¡§2Æü´Ö¤Ç1500Ì¾°Ê¾å
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¹¥È¥é¥¯³ô¼°²ñ¼ÒURL¡§https://struc.co.jp/½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶èºØÆ£Ê¬Ä®2¡¾7²Û¾¢ Ï»´ç¡§https://rokugan.jp/µþÅÔÍøµÙ¤ÎÀ¸¤ï¤é¤ÓÌß¡§https://kyoto-rikyu.jp/¹ñºÝÏÂ²Û»Ò¶¨²ñ¡§https://international-wagashi.jp/¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§unei@struc.co.jp