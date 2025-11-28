シンガーソングライターのツチカレンが、新曲「ユメノツヅキ」を配信リリースし、そのミュージックビデオを公開した。この楽曲はドラマ化もされ話題となった人気マンガ『コウノドリ』の作者として知られる鈴ノ木ユウが、作詞・作曲を手がけた楽曲で、戦争や争いの中で奪われていく“日常”や“夢”をテーマに描かれた “命の物語となっている。何気ない幸せを願う人々の姿と、理不尽にそれを奪われていく現実が綴られており、“当たり前の日々がいかに尊いものか”を静かに訴えかける命の物語となっている。静寂の世界でギターをかき鳴らすツチヤカレンと美しくも儚い日常のカットが対比的に描かれており、夢と現実の狭間で葛藤する痛切な叫びが、見る者の心に深く響くような映像となっている。◎YouTube『ツチヤカレン「ユメノツヅキ」Music Video』https://www.youtube.com/watch?v=_DyUI-Me4T8

◎リリース情報Digital Single「ユメノツヅキ」各音楽配信サービスにて配信中https://karen-tsuchiya.lnk.to/yume-no-tsuzuki

◎アーティスト各リンクYouTube：https://youtube.com/channel/UC5rASllF0WdMxpOV2cZ-ccgX：https://twitter.com/haregasuki278Instagram：https://instagram.com/haregasuki278TikTok：https://www.tiktok.com/@karen278.info◎テイチクエンタテインメントHPhttps://www.teichiku.co.jp/artist/tsuchiya-karen/profile/