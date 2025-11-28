AICE　Tenstorrent主催イベントに登壇

AICE株式会社出展：株式会社マクニカ

AICE株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役CEO：佐藤 匠、以下「AICE」）は、注目のAIスタートアップ「Tenstorrent（テンストレント）」が主催する「AI Utilization Seminar」に登壇しました。

当日は、代表取締役COO 高橋 将生が登壇し、「ローカルLLMを活用した社内チャットボットの性能改善」をテーマに、自社環境で完結する安全な生成AI活用の実践事例とアーキテクチャを紹介しました。

イベント概要

- イベント名：AI利活用最前線セミナー - Tenstorrent 最新情報紹介イベント(https://go.macnica.co.jp/Entry-ALT-RS-TEN-20251128-AI-Utilization.html)- 開催日時：2025年11月28日（金）- 会場：大阪府大阪市北区梅田1-12-12 AP大阪駅前APホールII(地下2階)- 主催：株式会社マクニカ、Tenstorrent社

AICE登壇セッション

- セッションタイトル：ローカルLLMを活用した社内チャットボットの性能改善- 登壇者：AICE株式会社 代表取締役COO 高橋 将生講演内容のポイント- 自社環境内で完結する安全なAI構築クラウドを介さずオンプレミス環境で稼働し、外部データ流出を防止。自社サーバ上でモデルを運用することで、プライバシー保護と情報セキュリティを両立。- 社内ナレッジを活用したRAG検索基盤の構築社内文書・DB・メールを横断して検索し、必要情報を即座に抽出。企業固有のナレッジを安全に活かす、社内完結型の生成AI活用モデル。- 継続的な性能改善と最適化による業務効率向上ファインチューニングと量子化による軽量化で、推論速度と精度を両立。現場業務に最適化されたモデル運用を通じ、生成AIの実用化を加速。

AICEの取り組み

AICEは、「ローカルLLMを社会実装する」ことを軸に、製造 / 建設・不動産 / 保険・金融 / 医療の

4分野に特化した専門コンサルタントとAIエンジニアが連携し、それぞれの業界に根差した課題解決を推進しています。

- 製造： オンプレミス環境による安全なAI活用基盤の提供- 建設・不動産： 図面解析・書類チェック・BIM連携を中心とした業務自動化AI基盤の提供- 保険・金融： 社内資料・FAQを統合した生成AIチャットボットの構築- 医療： 大規模のGPUを活用した医療特化型ローカルLLM研究

今後も、ローカルLLM技術を中核に、業界に根差したコンサルティングと技術開発を通じて、

各産業のDX推進と課題解決を支援してまいります。

登壇者プロフィール

高橋 将生（AICE株式会社 代表取締役COO）

東京大学大学院情報理工学研究科でOSのセキュリティ研究に従事。米国IT企業にて、金融業界・製薬業界・自動車業界における画像処理・自然言語処理を活用した機械学習PJのAIテックリードなどを経てAICEを共同創業し、代表取締役COOを務める。

会社概要

社名：AICE株式会社

所在地：東京都文京区後楽2丁目3-21 住友不動産飯田橋ビル 4F

代表取締役 CEO：佐藤匠

事業内容：AIエージェント基盤の提供、業界特化型DXコンサルティング、AIシステム開発、ローカルLLM／RAG環境の構築支援

URL：https://aice.co.jp

