2026年度徳島ガンバロウズU15 保護者説明会・体験練習会開催のお知らせ
徳島ガンバロウズU15は、2026-27シーズンへ向けて現在小学校6年生～中学校2年生の選手を対象とした保護説明会及び体験練習会を開催いたしますのでお知らせします。
徳島ガンバロウズU15は、将来的にプロ選手で活躍する選手や世界で通用する選手を輩出することを目標としており、プロの選手との関わりやバスケットボールに打ち込める環境作りを行っております。
将来Bリーグで活躍したい、バスケットボールのスキルやフィジカル、知識を高めたい選手の皆さまのご参加をお待ちしております！
徳島ガンバロウズU15 保護者説明会・体験練習会 開催概要
保護者説明会
開催日時
１.12月19日(金)20：15～21：15 ※19：30受付開始
会場：とくぎんトモニアリーナ 2F会議室（徳島県徳島市徳島町城内6番地）
２.12月24日(水)20：15～21：15 ※19：30受付開始
会場：松茂町総合体育館会議室（徳島県板野郡松茂町中喜来群恵225-3）
参加対象
・現小学校6年生～中学校2年生の男子選手及び保護者の方
説明会の内容
・当クラブの概要説明、来年度の体制等についての説明、質疑応答
徳島ガンバロウズU15について :
https://gambarous.jp/youth/u15/
体験練習会
開催日時
１.12月19日（金） 18:00～20:00 ※17:30受付開始
会場：とくぎんトモニアリーナメインコート(徳島県徳島市徳島町城内6番地)
２.12月24日（水） 18:00～20:00 ※17:30受付開始
会場：松茂町総合体育館(徳島県板野郡松茂町中喜来群恵225-3)
３.12月27日（土） 9:30～11:30 ※9:00受付開始
会場：とくぎんトモニアリーナサブコート(徳島県徳島市徳島町城内6番地)
参加対象
・現小学校6年生～中学校2年生の男子
体験練習会の内容
・当クラブのHCおよびACの指導
参加費（※初回のみ・当日徴収）
・1,000円
※参加費はスポーツ保険料および体育館利用料として使用いたします。
※当日、受付にて現金でのお支払いをお願いいたします。
持ち物
・バスケットボール※小学校6年生は6号球でも可
・バスケットシューズ
・飲み物
・タオル
お申込み方法
・ご希望される方は以下のフォームより必要事項をご入力の上、お申込ください。
申込はこちら :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczhD3PzOQsBywSclgR7A1uEWFOzYTqiqap5mzpiGJx-WFboQ/viewform
注意事項
・本説明会及び体験練習回の参加がトライアウト合否に関わることはございませんが、説明会では年間のスケジュールや経費について説明をさせていただくので、ご参加いただくことを推奨します。
・説明会参加はトライアウト受験のための必須条件ではございません。
・『contact@gambarous.jp』からのメールを受信できるよう、ドメイン設定をお願いいたします。
・体験練習会の様子を写真や動画を撮影させていただくことがございます。予めご了承ください。
・保護者の皆様の写真及び動画の撮影はご遠慮いただけますようお願い申し上げます。
【会社情報】
■会社名：株式会社がんばろう徳島
■所在地：徳島県那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ5-23（メディアドゥ徳島木頭オフィス内）
■事務所：徳島県徳島市昭和町6-71-2
■活動内容 男子プロバスケットボールチーム「徳島ガンバロウズ」の運営
■ホームタウン 徳島県、徳島県徳島市
■公式サイト https://gambarous.jp/
「徳島ガンバロウズ」に込めた想い “ガンバロウズ”の元になっている「頑張ろう」は、何か物事に取り組むとき、その成否や勝敗にかかわらず、「頑張ろう！」「よく頑張った！」と誰もが普段から口にする言葉です。互いに背中を押し、認め合うことのできる合言葉をクラブ名に入れることで、一体感を持って、老若男女問わず誰にでも「頑張れ！」と応援いただける“徳島にあってよかった”と感じていただけるクラブに成長させていきたいという想いが込められています。