日本公認心理師ネットワークが、2025年11月28日19時30分から21時00分まで、『臨床に活かすポジティブ心理学』でオンラインセミナーを開催します。

【内容】

2025年9月25日に、PHP研究所より『ネガティブを活かし、強みを引き出すー超・ポジティブ心理学ー』が発刊されました。本セミナーでは、出版記念セミナーとして、本書の背景にあるポジティブ心理学のエッセンスを、臨床にどう生かすかを考えます。――「ネガティブを大切にする」第2波の潮流――「ポジティブでいなければいけない」と感じて苦しんでいませんか？松隈先生の新刊『超・ポジティブ心理学』は、ハーバード大学などで進むこの潮流を日本人の文脈に合わせて紹介し、「ちゃんとしなきゃ」「前向きでいなきゃ」と頑張り続ける人に、“ありのままの自分で生きる”ための心理学を届けます。・ポジティブ心理学は、「本当に苦しい人」に届いているのか？・ポジティブ心理学の歴史と最新潮流（第一波～第三波）・「ネガティブ」なものも否定せずに認めていく第二波の意義と日本の現状・「幸せの追求」から、「豊かさ」へ・PTG（心的外傷後成長）と心理的豊かさ・地域の独自性の重視・組織や環境レベルでのウェルビーイングを考えるなど、以上の内容を含む予定です。対象公認心理師・臨床心理士・精神保健福祉士などの対人援助職およびそれを志す大学・大学院生 方法オンライン（Zoomのウェビナー機能を使用します。）すべてのチケットに見逃し配信が付属します。見逃し配信のURLは、ライブ配信終了後、1週間程度あとにPeatix宛に通知いたします。

【講師】

松隈 信一郎先生（医学博士・公認心理師）フィリピン大学ディリマン校心理学部講師日本ポジティブサイコロジー医学会理事第14回日本ポジティブサイコロジー医学会学術集会大会会長

【イベント概要】

日時：2025/11/28 (金)19:30 - 21:00方法：オンライン開催参加費書籍付き：5,980円（セミナー代が672円お得）書籍無し：4,980円

参考『ネガティブを活かし、強みを引き出す 超・ポジティブ心理学』松隈 信一郎著第14回日本ポジティブサイコロジー医学会学術集会のホームページhttps://jphp.jp/shukaisemi.html松隈信一郎先生のnotehttps://note.com/smatsuguma

https://positive20.peatix.com/?utm_source=newscast&utm_medium=social&utm_campaign=first