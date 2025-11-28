新感覚 “没入・参加型演劇” 誕生！

“大人の会議室”は、観客参加型の演劇シリーズ。第1弾の今回は、観客が刑事たちの捜査会議に“参加”するという新感覚舞台『間違いから始まる正義』を、2026年2月19日（木）～3月1日（日）に神田明神ホールにて上演が決定した。

本作は、客席と舞台の境界を限りなくなくした「会議室型シアター」がポイント。

観客は、とある殺人事件の捜査会議に“参加する側”と“のぞき見る側”を選ぶことができる。参加する側は、警察の一人として会議に参加し、役者の息遣いが感じられる近い距離で役者の熱演を体感することができる。熱い議論、揺れる感情を通じてまるで会議の参加しているような臨場感と緊張感を体験できる。そしてのぞき見る側は、参加する側の観客を含め、捜査会議に参加している人物の一挙手一投足を“見る”ことで、俯瞰した立場で事件を追うことができる。

脚本・演出：私オム

今作の脚本と演出は、2023年「演劇ドラフトグランプリ」では、玉城裕規率いるチーム「恋のぼり」を率いてグランプリを獲得し、2.5次元舞台・朗読劇・ストレートプレイの垣根を越えて“舞台の空間体験そのものをアップデートし続けている”演出家・私オムがつとめる。自身が得意とする“息づかいまで観客に届く距離感”を最大限に活かし、５人だけの会議室をリアルな温度で立ち上げ、観客をその緊張に巻き込まれていく──この作品は、単に「参加型の演劇」ではなく、私オムによる上質なミステリー体験なのである。作・演出の私オムより、情報解禁に合わせてコメントが届いた。

■私オム コメント

正義の象徴である警察官が正義を見失ったらどうなるのだろう。そして、見失ったのはどうしてなのだろうと考えて書いてみました。すると、行き着いたのは警察官もやはり人間で、葛藤や信念は至極身近なものでした。登場人物たちが迷いながらも信じて貫き通す正義を見届けていただければ幸いです。

【公演詳細】

大人の会議室シリーズ 舞台『間違いから始まる正義』脚本・演出：私オム ■日程2026年2月２１日（土）～3月1日（日）

■会場 神田明神ホール https://myoujin-hall.jp/■キャスト※公演は2チーム制です。【マスターチーム】前川優希富永勇也前田隆太朗野口準荒木健太郎【プリズムチーム】二階堂心松田昇大明石陸北出流星砂川脩弥※2月28日（土）昼夜公演と3月1日（日）昼夜公演は、野口準さんと明石陸さんが入れ替わります。 演じる役は同じ役となります。■料金(税込・全席指定)参加席 18,000円※参加席は「捜査資料」「社員証」付きのぞき見席 12,000円☆座席図はチケット発売までに公式ホームページ等にて公開予定■チケット販売：◆ファンクラブ先行販売（抽選）25年12月８日（月）20：00～12月14日（日）23：59◆オフィシャル先行販売（抽選）25年12月26日（金）20：00～26年1月12日（月・祝）23：59◆一般販売（先着）26年1月24日（土）12：00～26年2月16日（月）19:00■チケットに関するお問合わせ カンフェティ https://www.confetti-web.com/contacts■オフィシャルＨＰ https://kaigishitsu-theater.com■公演のお問合せstage-info@kana-lagent.com※件名に公演タイトルをご記入ください。内容によってはご回答までに少々お時間をいただく場合もございますのでご了承くださいませ。■注意事項:未就学児は観劇不可■企画・製作 大人の会議室制作委員会